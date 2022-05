Internet domowy od Play przez pół roku bez opłat! Sprawdź, jak odebrać

Operator przygotował specjalną promocję, która umożliwia duże oszczędności. Od dzisiaj, każdy klient otrzymuje rabat, dzięki któremu nie ponosi kosztów za wybrany pakiet przez pierwsze sześć miesięcy.

Fot. Play

Stabilny internet domowy przez pół roku bez opłat

Operator przygotował specjalną promocję, która umożliwia duże oszczędności. Od dzisiaj, przy wyborze Internetu stacjonarnego o prędkości 600 Mb/s lub światłowodowego o prędkości 600 Mb/s lub 1 Gb/s i wybraniu oferty na 24 miesiące, każdy klient otrzymuje rabat, dzięki któremu nie ponosi kosztów za wybrany pakiet przez pierwsze sześć miesięcy. Rabat naliczany jest automatycznie, a skorzystać z niego mogą zarówno osoby, które posiadają już usługi w Play, jak również nowi klienci.

Atrakcyjne ceny dla obecnych oraz nowych użytkowników Play

Abonament za internet stacjonarny 600 Mb/s w Play dla obecnych klientów to 50 zł. Co więcej, uwzględniając przyznawany na pół roku rabat średnia cena za usługę zmniejsza się do jedynie 39 zł miesięcznie! Z kolei abonament za internet światłowodowy o prędkościach 600 Mb/s oraz 1 Gb/s wynosi odpowiednio 75 zł oraz 90 zł.

Zobacz również:

Osoby, które nie posiadają innych usług kontraktowych u fioletowego operatora również mogą skorzystać z tej promocji, natomiast ceny abonamentów za dostęp do sieci zaczynają się od 60 zł miesięcznie.

Nowoczesne routery z możliwością podłączenia kilku urządzeń jednocześnie

W przypadku obydwu ofert Play udostępnia swoim użytkownikom nowoczesne urządzenia. W przypadku internetu stacjonarnego jest to router Technicolor CGA2121, natomiast przy światłowodowym – nowoczesny router Huawei K562 z Wi-Fi 6, zapewniający możliwość podłączenia nawet 64 urządzeń jednocześnie.

W momencie aktywacji usługi, obowiązuje jednorazowa opłata za instalację w kwocie 50 zł.

Telewizja i internet od Play już od 50 zł miesięcznie

Operator przygotował również niespodziankę – ciesząca się ogromną popularnością promocja obejmująca internet z telewizją PLAY NOW TV, a do tego dostęp do sportowych emocji, filmów i seriali z Viaplay i CANAL+ online zostaje przedłużona. Zestaw internetu stacjonarnego wraz z telewizją i dostępem do platform VOD można otrzymać w atrakcyjnej cenie – już od 50 zł miesięcznie. W ramach tego pakietu klient otrzymuje dostęp do serwisu CANAL+ online przez pół roku od Play oraz Viaplay w cenie abonamentu na 24 miesiące.

Informacje na temat dostępności oferty w danej lokalizacji oraz aktualnych promocji operatora znajdują się na stronie play.pl oraz w salonach sprzedaży.