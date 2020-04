Internet domowy za złotówkę przez 2 miesiące od T-Mobile

"Bez internetu, jak bez prądu" - tak brzmi hasło najnowszego spotu kampanii Jesteśmy dla Ciebie sieci komórkowej T-Mobile. W obecnej sytuacji trudno wyobrazić sobie życie bez dostępu do sieci. T-Mobile oferuje swoim użytkownikom usługę szybkiego internetu domowego i światłowodu za złotówkę miesięcznie przez 2 miesiące.

Spis treści

Nasze mieszkania stały się miejscem pracy, nauki oraz spędzenia wolnego czasu. W obecnej sytuacji dostęp do internetu jest konieczny do wykonywania codziennych obowiązków i pozwala nam cieszyć się ulubioną rozrywką. T-Mobile nie rezygnuje z wypuszczania kolejnych promocji, które mają na celu ułatwić i umilić czas spędzony w domu. W ramach kampanii Jesteśmy dla Ciebie, klienci T-Mobile mogą w najbliższym czasie skorzystać z pakietu 100 darmowych minut, a także dodatkowych 15 GB transferu danych.

W najnowszym spocie reklamowym T-Mobile zaznacza, że internet jest nam dzisiaj równie potrzebny jak prąd, proponując klientom internet domowy w wersji mobilnej lub światłowodowej za złotówkę miesięcznie przez dwa miesiące.

Internet domowy

Oferta "Internet dla domu" pozwala wybrać trzy rozwiązania:

100 GB za 59 zł

200 GB za 69 zł

300 GB za 79 zł

Klienci mogą skorzystać również z internetu domowego 100 GB za 49 zł miesięcznie.

Przy czym, przez pierwsze dwa miesiące będzie działał abonament promocyjny, czyli 1zł/mies.

Jak zaznacza operator, liczba gigabajtów podana w ofertach to dane do wykorzystania z pełną prędkością, po ich wyczerpaniu internet będzie działał wolniej (1Mb/s), jednak dostęp do sieci będzie nadal aktywny.

Światłowód

Klienci T-Mobile mogą również skorzystać z internetu światłowodowego. Tutaj również działa promocyjna oferta, dzięki której użytkownicy mogą kupić światłowód o prędkości 300 Mb/s i przez pierwsze dwa miesiące płacić 1 zł.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie: www.t.mobile.pl

Aby połączenie z siecią było jeszcze bardziej wydajne warto pomyśleć o zakupie odpowiedniego routera. Propozycje znajdziecie TUTAJ