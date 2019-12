Into the Breach za darmo - Epic Games Store zaczyna rozdawać gry!

Dzisiaj rusza akcja bezpłatnego rozdawania gier za darmo przez Epic Games Store. Potrwa 12 dni, a pierwsza pozycja to rewelacyjne Into the Breach!

Into the Breach to strategia turowa, stworzona przez studio odpowiedzialne za hit Faster than Light - czyli Subset Games. Mamy tu Ziemię w przyszłości, którą zaatakowały od wewnątrz potężne robale - obca rasa Vek, chcąca zgładzić ludzkość. Zadaniem gracza jest pokierowanie oddziału przez szereg misji - każda to batalia z Vekami. Oddział to trzy mechy - każdy różni się umiejętnościami oraz mocami, podobnie jak przydzielani do nich piloci. Komu uda się przetrwać, może liczyć na zdobycie rozwijającego doświadczenia oraz usprawnienia swojego pojazdu. Każda plansza podzielona jest na pola (8x8) - dlatego rozgrywka przypomina w wielu aspektach futurystyczne szachy. W dodatku plansze zawsze generowane są losowo, więc nigdy nie napotkasz takiej samej. A wszystko utrzymane w grafice w stylu retro.

Aby nie być gołosłownym, oto dłuższy gameplay, ukazujący różne aspekty zabawy:

Into the Breach jest dostępna za darmo od dnia dzisiejszego w Epic Games Store. Wystarczy zalogować się na platformę, wejść do sklepu i dodać ją do swojej biblioteki. Lepiej się śpieszyć - wyprzedaż kończy się 20.12.2019 o 17:00, gdy zastąpi go kolejny. Więcej o grze znajdziesz na tej stronie. Gorąco polecam!