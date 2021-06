Iris Xe DG1 w wersji Asusa przetestowany. Jak wypada?

Pojawił się pierwszy test układu graficznego firmy Intel. A właściwie - jego wersja od Asusa.

Układ nazwany ASUS DG1 ma być dostępny wyłącznie w gotowych zestawach, co oznacza, że nie będzie można nabyć go oddzielnie. Zalicza się on do linii Gamer Xtreme Gaming Desktop, co sugeruje duże moce przerobowe. Jest kompatybilny z wybranymi płytami głównymi, zaś opisywany teraz test odbył się przy użyciu ASUS PRIME H410M-A/CSM z procesorem Intel Core i5-11400F (czyli Rocket Lake, 11. generacja). Co wiemy o specyfikacji karty? Ma ona 80 jednostek wykonawczych, choć raport GPUZ-Z pokazuje 96, co jest ewidentnym błędem.

Testy przeprowadzono przy użyciu benchmarków 3DMark. Rezultaty:

Time Spy - 1630 punktów

Fire Strike - 5837

Night Raid - 21 313

Co nam to mówi? Wyniki są lepsze niż w układzie Intel Xe G7 - o 31% - i porównywalne z Radeon HD 7870 oraz GeForce GTX 760. Czyli wydajność na poziomie średniaków z 2012 i 2013 roku, aczkolwiek w porównaniu do nich układ wymaga dokładnie sześć razy mniej mocy. A tak układ wypada w grach:

Źródło: VideoCardz, Tech PowerUpGrafika: ETA PRIME