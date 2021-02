Iris Xe UHD 750 ma wydajność jak GeForce GT 1030

Nadchodzące procesory desktopowe Intel Rocket Lake będą wyposażone w układ graficzny Iris Xe UHD 750. Właśnie pojawiły się jego pierwsze testy - jest dobrze, ale nie perfekcyjnie.

Procesory Rocket Lake-S to jedenasta generacja rodziny Intel Core. Miała zadebiutować już pod koniec 2020 roku, jednak plany pokrzyżowała pandemia. Będzie korzystać z najnowszych technologii, w tym obsługi pamięci DDR4 w trybie Dual Channel, a jednym z mocnych punktów jest wspomniany układ graficzny Iris Xe UHD 750. Można spodziewać się, że będzie równie mocny, jak procesor. Pierwsze jego testy wykonano je za pomocą popularnego, uznanego benchmarka 3DMark na platformie, na którą składał się procesor Core i5-11500 (sześć rdzeni, dwanaście wątków), taktowany na 2,70 GHz i umieszczony na płycie głównej MSI Z590-A Pro z 32GB pamięci DDR4 (3200MHz).

Co należy wiedzieć o Iris Xe UHD 750? Układ ten ma tylko 32 jednostki wykonawcze (256 rdzeni), dlatego wydajność powinna być mniejsza niż w przypadku notebooków korzystających z układów mających 96 jednostek. W teście 3DMark Time Spy układ UHD 750 uzyskał wynik 1053 punktów, czyli prawie tyle samo, ile karta graficzna NVIDIA GeForce GT 1030 (1100 punktów). Jeśli porównamy to z poprzednim układem - Intel UHD 630 - oznacza to wzrost wydajności o 50%.

A choć wynik to bardzo dobry, wciąż jednak przegrywa z AMD. Radeon Vega w Ryzen 7 47450G uzyskał około 1600 punktów, a więc różnica jest spora.

Źródło: Guru3D