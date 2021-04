Iris Xe przetestowane, nie jest źle

A konkretnie została przetestowana karta graficzna ASUS DG1-4G, korzystająca z Iris XE oraz utworzona z wykorzystaniem architektury Xe LP.

ASUS DG1-4G to jedna z dwóch kart stworzonych na bazie Iris Xe w autorskim procesie litograficznym Intela - SuperFin (10 nm). Test został przeprowadzony ze sterownikiem Iris Xe w wersji 27.20.100.9316, a platforma testowa to płyta główna ASUS PRIME H410M-A i procesor Intel Core i3-10100F (rodzina Comet Lake-S). Użyto do niego testu Basemark przy użyciu API Vulkan oraz DirectX 12. Wyniki? Przy pierwszym w trybie Medium otrzymał 17 289 punktów, co jest porównywalne z Radeon RX 550. Zazwyczaj jednak te karty AMD z mikroarchitekturą Polaris zyskują 17 619 punktów.

Benchmark Basemark GPU korzysta z silnika Rocksolid i testuje karty graficzne na cztery sposoby: w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, w rozdzielczości tekstu 2048 x 2048 pikseli, do 0,78 mln trójkątów na klatkę oraz do rysowanie do 2000 połączeń na klatkę. Ustawienie Medium to alokacja 1 GB VRAM, co nie powinno być problemem dla układu mającego 4G pamięci LPDDR4 4266 MHz.

ASUS DG1-4G wyposażono w pasywne chłodzenie. Karta ma 173 mm długości oraz 110 mm szerokości. Łącza to trzy porty DisplayPort oraz po jednym HDMI i DVI-D. Iris Xe ma wbudowaną akcelerację dekodowania (co rzadko spotyka się w tańszych układach), co czyni go dobrym rozwiązaniem dla zastosowań multimedialnych. Karta ma być sprzedawana wyłącznie partnerom Intela, a więc nie kupisz jej w sklepie. Jej większa siostra, Iris XE HPG, będzie nastawiona na gry i ma być nowym graczem na rynku gamingowym.

Źródło: Neowin