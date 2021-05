Irlandia po ataku ransomware. Celem były szpitale

Publiczny system opieki zdrowotnej w Irlandii, znany jako Health Service Executive, zamknął wszystkie swoje systemy komputerowe w całym kraju po tym, jak administratorzy szpitali dowiedzieli się o cyberataku późnym czwartkiem.

Dyrektor generalny HSE Paul Reid (po prawej) oraz wiceadmirał Mark Mellett (po lewej)

Hakerzy ransomware kradną dane, których kopia zapasowa nie została dostatecznie wykonana i odmawiają ich zwrotu, dopóki nie zostanie zapłacona określona kwota. Atak na HSE jest określany właśnie jako włamanie ransomware, ale nie jest jasne, czy hakerom udało się zdobyć wystarczającą ilość danych, aby móc zarządzać okupu. Hakerzy czasami grożą również publicznym ujawnieniem poufnych informacji, takich jak dokumentacja medyczna, aby uzyskać okup. Na ten moment nie jest jasne, czy jakiekolwiek dane dotyczące pacjentów zostały naruszone. Według Irish Times, cały sprzęt medyczny w irlandzkich szpitalach podobno nadal działa, ale rejestracja i prowadzenie dokumentacji są prowadzone w formie odręcznego pisma. HSE podaje, że krajowe pogotowie ratunkowe również działa normalnie, podobnie jak szczepienia COVID-19.

Paul Reid, dyrektor generalny HSE, powiedział irlandzkiemu radiu, że atak był „znaczący” i że współpracowali z wojskiem oraz zewnętrznymi ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa. Reid dodał również, że sprawcy byli „międzynarodową operacją przestępczą”, chociaż nie podał szczegółów, kto może stać za tym atakiem na irlandzki system opieki zdrowotnej. Administrator w Rotunda Maternity Hospital w Dublinie, Fergal Malone, powiedział RTE Radio Ireland, że jego szpital jest zamykany z powodu wszystkiego, co uznano za niepilne i wyjaśnił, że lekarze obecnie nie mogą uzyskać dostępu do elektronicznych akt pacjentów. Gospodarz radiowy zapytał, kiedy można spodziewać się, że szpital będzie kontynuował normalne operacje. W odpowiedzi, Malone stwierdził, że jest to sprawa, z którą nie należy wychodzić w przyszłość i na ten moment nie jest w stanie nic obiecać.