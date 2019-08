Iron Harvest z datą premiery i nowym, fabularnym zwiastunem

Strategia inspirowana twórczością Jakuba Różalskiego zadebiutuje później niż oczekiwano.

Nie mamy najlepszych wieści dla graczy wyczekujących rychłej premiery gry Iron Harvest. Jak ujawniono, podczas trwających właśnie targów Gamescom 2019, gra strategiczna osadzona w uniwersum 1920+ stworzonym przez polskiego grafika i ilustratora – Jakuba Różalskiego, zadebiutuje dopiero 1 września 2020 roku. Na pocieszenie otrzymaliśmy nowy zwiastun produkcji.

Dla przypomnienia, Iron Harvest to gra z gatunku strategii czasu rzeczywistego (RTS), która została zapowiedziana w 2017 roku. Po roku od ogłoszenia, twórcy - studio King Art Games, poprosili fanów o pomoc w sfinansowaniu projektu na portalu Kickstarter. Zbiórka okazała się ogromnym sukcesem i ostatecznie udało się zebrać blisko 1,5 miliona dolarów (twórcy prosili jedynie o 450 tysięcy dolarów). Owocna zbiórka przyczyniła się do znacznej rozbudowy gry, która otrzyma dodatkowo: tryb nowa gra plus, tryb sieciowy, możliwość rozegrania kampanii w kooperacji, wyzwania oraz rozszerzenie fabularne, które zostanie udostępnione za darmo po premierze gry.

Iron Harvest ukaże się jednocześnie na PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4.