Irytująca funkcja w iPhone 13 nareszcie naprawiona

Aktualizacja 15.2 naprawia funkcję fotografowania makro w iPhone 13, która irytowała użytkowników.

Jedną z zalet iPhone'a 13 jest możliwość robienia zdjęć makro. Jednak funkcja w użyciu była trochę irytująca dla użytkowników, ponieważ tryb makro był włączany automatycznie, gdy smartfon wykrywał obiekt w pobliżu. Później, w aktualizacji iOS 15.1 Apple wprowadził przełącznik w ustawieniach, żeby użytkownicy mogli ręcznie wyłączyć tryb makro.

Jednak znowu nie było to idealnym rozwiązaniem, ponieważ trzeba było powtarzać tę czynność za każdym razem, gdy robisz zdjęcie. Na szczęście wydaje się, że w końcu w iOS 15.2 Apple naprawia tę funkcję - firma dodała makro przełącznik w samej aplikacji Aparat.

Działa to tak, że gdy smartfon wykryje obiekt, który znajduje się bardzo blisko, mała ikona z kwiatem zmienia kolor na żółty, tym samym wskazując, że aparat jest w trybie makro. Jednak jeśli to nie było intencją użytkownika, można po prostu stuknąć w ikonę, aby go wyłączyć i stuknąć ponownie, aby włączyć z powrotem.

Nie wiemy, dlaczego to nie było częścią projektu w pierwszej kolejności, ale lepiej późno niż wcale! iOS 15.2 jest nadal w fazie beta.

