Istniejące smartwatche Galaxy nie dostaną Wear OS 3

Google przedstawił oficjalną nazwę dla swojego nowego systemu operacyjnego dla smartwatchy. Niestety, istnieje też zła wiadomość - istniejące modele z serii Galaxy Watch nie dostaną aktualizacji do Wear OS 3.

Kilka tygodni temu Samsung przedstawił światu One UI Watch, co jest nakładką Wear OS 3. Podczas, gdy ten system operacyjny od Google ma zapewnić nowe funkcje i ulepszenia, czarne chmury zaczynają zbierać się nad już istniejącymi smartwatchami od Samsunga. Najnowsza informacja podaje, że już istniejące modele z serii Galaxy Watch nie dostaną aktualizacji z Tizen do Wear OS 3.

W rzeczywistości, tylko cztery istniejące smartwatche z systemem Wear OS 2.x zostaną zaktualizowane do Wear OS 3. Google nie podał jeszcze dokładnej daty, kiedy ta aktualizacja miałaby wejść w życie, ale została zaplanowana na drugą połowę 2022 roku. Nie wszystko jednak stracone, bowiem Samsung ogłosił, że będzie wspierać swoje obecne smartwatche oparte na Tizen przez okres do trzech lat i zaimplementuje nowe funkcje poprzez aktualizacje oprogramowania.

