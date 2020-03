Istnieje 6 różnic między grypą, a Koronawirusem COVID-19

Światowa organizacja zdrowia wydała raport, który wskazuje na 6 podstawowych różnic między grypą, a Koronawirusem. Sprawdzamy czym różnią się te dwie choroby.

Zacznijmy jednak od kilku oczywistych podobieństw. Obydwie choroby rozprzestrzeniają się poprzez kontakt. Dotknięcie zarażonej osoby lub przedmiotu, a następnie dotykanie własnej twarzy to niemal pewny sposób na zachorowanie. Podobnie przedstawia się również lista objawów - szczególnie gorączka, zmęczenie i kaszel. Zarówno grypa jak i Koronawirus mogą doprowadzić do śmiertelnego zapalenia płuc.

Różnica 1: tempo rozprzestrzeniania

Wbrew pozorom, COVID-19 rozprzestrzenia się prawdopodobnie wolniej niż grypa. Grypa ma również krótszy okres inkubacji, a co za tym idzie - mniejszy odstęp między kolejnymi zachorowaniami. WHO wskazuje, że serie zarażeń w przypadku Koronawirusa występują co 5-6 dni. Dla grypy takie serie pojawiają się w odstępach 3-dniowych

Różnica 2: dostępność lekarstwa i szczepionek

Nie powstała jeszcze szczepionka na Koronowirusa. Nie znamy również żadnego skutecznego lekarstwa. Prace trwają. Tymczasem wielu ekspertów radzi w tym okresie szczepienie na zwykłą grypę - chociażby po to, żeby w perspektywie kolejnych tygodni zmniejszyć obciążenie instytucji medycznych.

Różnica 3: zabójczość

Śmiertelność z powodu Koronawirusa wynosi 3-4% - na bazie już zgłoszonych przypadków. Odsetek dla grypy wynosi zaledwie 0,1%.

Różnica 4: wiek osób narażonych

Wiele wskazuje na to, że Koronawirus rozprzestrzenia się głównie między dorosłymi. Zdaniem Washington Post eksperci są zaskoczeni, faktem że dzieci wydają się być chronione przed najgorszymi skutkami Koronawirusa. Możliwe, że najmłodsze pokolenia wyrobiło sobie pewien rodzaj odporności na różne mutacje Koronawirusów. Inna teoria zakłada, że układ odpornościowy w przypadku dzieci działa szybciej, a pierwsze chwile od zarażenia są kluczowe w przypadku tej mutacji.

Różnica 5: rozsiewanie choroby

O rozsiewaniu mówimy gdy wirus zaraził hosta i rozmnożył się na tyle by zacząć uwalniać się do środowiska. Jest to sytuacja, w której mówimy o pacjencie zakaźnym. Część zarażonych osób, zaczyna rozsiewać koronawirusa w ciągu 2 dni od zarażenia - jeszcze zanim pojawią się pierwsze symptomy. Jeden z nierecenzowanych jeszcze artykułów naukowych wskazuje, że pacjenci z Koronawirusem, wytwarzają ogromne ilości wirusa we wczesnych stadiach zachorowania. Tymczasem wirus grypy rozsiewa się w pierwszych dniach po wysępieniu objawów - czyli nawet tydzień od zarażenia. Co ciekawe badanie pacjentów w Chinach wskazało, że osoby które przeszły zachorowanie Koronawirusem, nawet po około 20 dniach mogą zarażać innych.

Różnica 6: infekcje wtórne

Koronawirus powoduje średnio dwie infekcje wtórne. Tymczasem w przypadku grypy, rzadko występuje nawet pojedyncza infekcja wtórna. WO ostrzega, że ten kontekst jest kluczowy w kwestii zagrożenia zdrowia i życia.

źródło: MIT Technology Review