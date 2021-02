Izrael - 97% zgonów na COVID-19 to osoby nieszczepione

Izrael to przykład skuteczności szczepionek na koronoawirusa, aż 97% zgonów w wyniku Covid-19 to osoby niezaszczepione przeciw chorobie.

Polityka Izraela od samego początku pandemii była pro szczepionkowa. Dowodów na to jest wiele, choćby to, że premier Izraela - Binjamin Netanjahu, był pierwszą osobą w tym kraju, która została zaszczepiona na Covid-19, co miało zachęcić społeczeństwo do tego zabiegu. Zresztą nie tylko premier, ale również cały kraj jest przykładem sukcesywnej polityki szczepionkowej oraz programu szczepień. Do tej pory, zaszczepionych co najmniej jedną dawką preparatu przeciw koronawirusowi jest w Izraelu już prawie 40% obywateli, a jedyna przeszkodą nie są problemy logistyczne (jak w przypadku Polski, o czym możecie przeczytać tutaj), ale zbyt mała ilość posiadanych substancji. Jak się okazuje, podejście Izraela do szczepień przynosi wymierne skutki i daje nadzieje na przyszłość innym krajom świata.

System szczepień w Izraelu działa wyjątkowo skutecznie

Jak ogłosił Binjamin Netanjahu, w ciągu minionego miesiąca na terenie Izraela zmarło 1536 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z czego ponad 97% to osoby, które szczepionki nie przyjęły. Trzeba przyznać, że to najlepszy możliwy dowód na skuteczność szczepień.

W związku z napływającymi, pomyślnymi raportami, Izrael planuje już wkrótce zacząć odmrażanie gospodarki, a nastąpi to w momencie, gdy co najmniej połowa ludności kraju otrzyma choć jedną dawkę specyfiku.

Można śmiało powiedzieć, że to kolejny w ostatnim czasie sukces Izraela. Niedawno bowiem informowaliśmy o pierwszym na świecie przeszczepie rogówki oka przeprowadzonym właśnie w tym kraju oraz o pozytywnych wynikach pierwszych testów Izraelskiego leku na Covid-19 - EXO-C24.