Izrael - rogówka, czyli pierwszy udany przeszczep sztucznej rogówki oka

W Izraelu dokonano przełomu – pierwszy raz w historii przeszczepiono sztuczną rogówkę oka. To jednak nie wszystko! Będziecie zaskoczeni.

Z czym może kojarzyć się Izrael? Cóż, w pierwszym momencie od większości ludzi padłyby skojarzenia typu: religia, historia czy niestety wojna. Państwo to ma jednak znacznie więcej do zaoferowania i to całemu światu. Chodzi mianowicie, o prężnie rozwijające się w tym wyjątkowym kraju – naukę i technologię, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny. Nie każdy bowiem zadaje sobie sprawę, jak rozwinięty jest pod tymi względami Izrael, a warto to wiedzieć. Bowiem dokonano tam czegoś przełomowego – pierwszy raz w historii medycyny udało się skutecznie i efektywnie przeszczepić pacjentowi sztuczną rogówkę oka. To jednak nie jedyny sukces zabiegu.

Choć przeszczepy rogówki są już obecnie dość powszechnymi zabiegami, to wiąże się z nimi pewien istotny problem – dla biorcy potrzebny jest dawca. Jak jednak wiemy, nie jest to sprawa prosta, więc materiał do transplantacji jest ograniczony. Odpowiedzią na te, a także inne braki narządów do przeszczepów, jest nowoczesna technologia. Niestety, wyprodukowanie syntetycznych elementów, których nie odrzuci po przeszczepie organizm, nie jest takie łatwe. Na szczęście w tym przypadku się to udało.

Wyjątkowy produkt, w postaci sztucznej rogówki oka, opracował izraelski start-up – CorNeat, a zabieg przeprowadziła izraelska profesor i szefowa Departamentu Okulistyki w Rabin Medical Center w Petah Tikva w Izraelu- Irit Bahar. Pacjent to natomiast 78-letni mężczyzna, cierpiący na ślepotę w obu oczach od ponad dziesięciu lat. O tym, że transplantacja okazała się sukcesem świadczy nie tylko to, że przeszczep nie został odrzucony. Najlepszym dowodem jest jednak samo zdjęcie bandaży, bowiem zaraz po usunięciu opatrunków - pacjent odzyskał wzrok. Dzięki czemu, mógł on rozpoznać bliskich i przeczytać napisany tekst. Jeśli po ponad dekadzie braku wzroku taki natychmiastowy efekt nie jest imponujący, to już nie wiem co jest.

A skoro już o doznaniach wzrokowych mowa, to mogą wam się spodobać gogle rozszerzonej rzeczywistości, np. Oculus Quest 2, o których pisaliśmy tutaj.