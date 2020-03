Izrael wykorzysta dane z telefonów komórkowych do śledzenia chorych na koronawirusa

Izraelski rząd przegłosował w nocy stosowną ustawę, na mocy której pastwo może śledzić swoich obywateli chorych na COVID-19.

Izrael przyjął ustawę ratunkową, która pozwala wykorzystać dane z telefonów komórkowych w celu śledzenia osób zakażonych wirusem COVID-19. Rozwiązanie to pomoże zidentyfikować osoby chore oraz ułatwi wprowadzanie kwarantanny.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez BBC nadzwyczajna ustawa została przyjęta podczas nocnego posiedzenia gabinetu z pominięciem zgody parlamentu.

Izrael zapowiedział również, że w ramach reakcji na kryzys wywołany koronawirusem intensyfikuje działania mające zapobiec rozprzestrzenianie się wirusa.

Za pośrednictwem Facebooka premier Izreala Benjamin Netanyahu napisał:

Dramatycznie zwiększymy zdolność do lokalizowania i kwarantanny tych, którzy zostali zainfekowani. Dziś zaczęliśmy używać technologii cyfrowej do lokalizowania osób, które miały kontakt z osobami dotkniętymi przez koronawirusa. Poinformujemy tych ludzi, że muszą przejść kwarantannę na 14 dni. Oczekuje się, że będą to duże - nawet bardzo duże - liczby i ogłosimy to w najbliższych dniach. Poddanie się kwarantannie nie będzie zaleceniem, ale wymogiem i będziemy ją egzekwować bez żadnych kompromisów. To krytyczny krok w spowalnianiu rozprzestrzeniania się epidemii.

Premier polecił Ministrowi Zdrowia zwiększenie ilości badań na koronawirusa do 3000 dziennie z prawdopodobieństwem zwiększenia do 5000 w ciągu najbliższych dni. Według Netanyahu Izrael posiada największy stosunek ilości wykonywanych testów do liczby ludności państwa.

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że w Izraelu potwierdzono dotychczas ponad 400 przypadków koronawirusa. Liczba ta lawinowo wzrasta z godziny na godzinę.

Szczegółowe informacje o tym, jak dokładne działać będzie śledzenie nie zostały jeszcze ujawnione. Według BBC za wdrożenie rozwiązania odpowiedzialna będzie izraelska agencja bezpieczeństwa wewnętrznego. Dane przekazywane będą pracownikom lokalnych służb zdrowia. Nad wdrożeniem podobnych działań zastanawiają się Stany Zjednoczone.

