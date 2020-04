JBL Club - nowa seria bezprzewodowych słuchawek nausznych

JBL prezentuje trzy modele słuchawek z serii Club: JBL Club 700 BT, JBL Club 950 NC oraz JBL Club One. Jakie są ich najważniejsze cechy i ile kosztują?

Jak podaje producent, słuchawki JBL Club są "inspirowane twórczością profesjonalnych wykonawców i DJ-ów".

JBL Club 700 BT (zdjęcie powyżej) mają oferować dźwięk na poziomie prywatnych studiów nagraniowych, a zastosowano w nich funkcje Ambient Aware i TalkThru, wspierają również obsługę Asystenta Google i Alexy. Akumulator powinien umożliwić 50 godzin odtwarzania przez Bluetooth. Mają one składaną konstrukcję, co ma umożliwić ich łatwy transport oraz przechowywanie, a dwa zamontowane w nich mikrofony zapewniać czysty głos podczas rozmów telefonicznych.

JBL CLUB 950NC

JBL Club 950NC to bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z funkcją tłumienia hałasu. Wspierają technologie brzmienia JBL Pro Sound oraz dźwięków Hi-Res, a bateria ma zapewnić do 55 godzin słuchania muzyki. W nich zwraca uwagę personalizacja korektora i funkcja wzmocnienia tonów niskich. Umieszczony na nich przycisk Smart Ambient aktywuje funkcję Ambient Aware bez wstrzymywania muzyki. Inna funkcja to TalkThru - pozwala na swobodne prowadzenie rozmów, zaś inna - Dual-Mic ma ułatwiać prowadzenie rozmów telefonicznych. Tutaj również zaimplementowano wsparcie dla asystentów głosowych. Te słuchawki JBL Club są składane, a w zestawie otrzymuje się twarde etui, mające chronić je podczas podróżny.

JBL Club ONE

JBL Club One wyposażono w funkcję adaptacyjnego tłumienia zakłóceń True Adaptive Noise Cancelling, która w czasie rzeczywistym reaguje na otoczenie i dopasowuje do niego brzmienie. Posiadają certyfikat Hi-Res, a możliwość personalizacji korektora umożliwia dopasowanie dźwięku. Są solidnie wykonane - posiadają metalowe zawiasy, wypełnione piankę nausznice oraz skórzany pałąk. Mamy tu elementy obecne w poprzednich dwóch modelach - Dual-Mic, TalkThru, wsparcie dla asystentów głosowych, a unikalna funkcja to STAGE+. Pozwala na wybranie ulubionego DJ-a, aby muzyka została odtworzona w jego stylu. Słuchawki wymagają ładowania co 45 godzin.

Sugerowane przez producenta ceny słuchawek prezentują się następująco: