JBL zaprezentował nowy soundbar z technologią Virtual Dolby Atmos

Firma JBL postanowiła wykorzystać, właśnie rozpoczynające się targi CES 2021, aby zaprezentować nam nowy soundbar - JBL Bar 5.0. Sprawdźcie, co oferuje i ile kosztuje.

JBL to jeden z największych producentów sprzętu audio na świecie. Nic zatem dziwnego, że niemal każda premiera nowego urządzenia firmy wzbudza spore emocje wśród audiofili. Tym razem amerykański producent przygotował dla nas kompaktowy soundbar - JBL Bar 5.0.

JBL Bar 5.0 - specyfikacja i możliwości

JBL Bar 5.0 może pochwalić się niezwykle kompaktową konstrukcją, co z pewnością docenią osoby, które chcą cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem, a nie posiadają miejsca na rozstawienie bardziej zaawansowanych systemów audio. Soundbar ten wyposażono w pięć głośników, które wykorzystują autorską technologię firmy Harman - MultiBeam. W dużym uproszczeniu, zapewnia nam ona dostęp do dźwięku przestrzennego bez konieczności stosowania przez producenta dodatkowych głośników surround. Dodatkowo, Bar 5.0 może się pochwalić technologią Virtual Dolby Atmos, która tworzy środowisko dźwięku 3D.

Jeśli chodzi o łączność, to JBL Bar 5.0 bezproblemowo podłączymy do większości urządzeń dostępnych na rynku, a to dzięki portom HDMI ze wsparciem dla 4K Dolby Vision, HDMI ARC/eARC oraz modułowi Bluetooth. Soundbar obsługuje Google Chromecast oraz asystenta głosowego Amazon Alexa. Dzięki łączności bezprzewodowej, podłączymy go również do Apple TV.

Producent wycenił swoją nowość na niespełna 400 dolarów, co przy obecnym kursie walut, daje nam około 1500 złotych. JBL Bar 5.0 zadebiutuje już wiosną tego roku. Na razie tylko w USA. Na razie nie wiemy, kiedy soundbar trafi do Polski.

