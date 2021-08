JRR Token - kryptowaluta+"Władca pierścieni". Ale że jak?!

Jeśli ktoś sobie robi żarty, gratuluję - udało mu się przyciągnąć uwagę świata. Jeśli nie, na rynku pojawi się krypowaluta ze... Śródziemia.

J.R.R. Tolkien - tego nazwiska nikomu przedstawiać nie trzeba. A podobieństwo do niego nazwy JRR Token nie tyle rzuca się w oczy, co uderza w nie z całą siłą. Kto za tym stoi? Prawdopodobnie miłośnik (miłośnicy) twórczości Tolkiena, którzy postanowili uhonorować go w ten sposób lub też po prostu wykorzystać chwytliwą nazwę, aby o nowej krypotwalucie dowiedział się świat. Równie dobrze może być to i to. JRR Token (JRR) jest opartym na systemie tokenów Binance Smart Chain środkiem płatniczym, który nagradza "tokenitami" przy każdej transakcji.

Tokenity generują Jedyny Token (!) - wystarczy po prostu je trzymać. Zasada jest prosta - im dłużej je masz, tym więcej ich zarabiasz. W celu skorzystania z kryptowaluty należy pobrać MetaMask lub TrustWallet, a wymiany tokenów dokonuje się na pancekeswap.finance. Co o tym myśleć? Jak na razie nie polecamy prób i to wcale nie dlatego, że podejrzewamy knowania jakiegoś nowego Saurona.

Przede wszystkim wątpliwości budzi to, że twórcy JRR Token dość bez pytania pożyczyli sobie cały design wizualny z filmów Petera Jacksona - zaczynając od czcionek, kończąc na krajobrazach, a nawet motywach muzycznych. Z pewnością do akcji szybko wkroczy Tolkien Estate - fundacja chroniąca prawa autorskie J.R.R. Tolkiena i kontrolująca publikację całej spuścizny literackiej pisarza. Załączone na oficjalnej witrynie JRR Token "białe papiery" nie wyjaśniają dokładnie zasad działania całego mechanizmu.

JRR Token ma swoją stronę i konto na Twitterze, gdzie można zadawać pytania na temat. Chwali się na nim, że zaufało mu już ponad 400 osób - czego oczywiście zweryfikować nie można. Cóż zatem myśleć? Dogecoin początkowo też był żartem, ale nie naruszał niczyich praw autorskich. Jeśli JRR Token działa na poważnie, z pewnością w przyszłości jego nazwa zostanie zmieniona. Jeśli nie - okaże się chwilową ciekawostką. Czy pozostaną po nim Upiory?

Źródło: TheVerge, JRR Token