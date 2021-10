JYSK: fotele biurowe i gamingowe - sprawdzamy ofertę

Jakie fotele do biura i dla graczy znajdziemy w ofercie sklepu JYSK? Czy warto zdecydować się na zakup? Sprawdzamy ofertę.

JYSK to popularna, międzynarodowa sieć handlowa, w której możemy kupić meble oraz akcesoria do domu. Postanowiliśmy sprawdzić ofertę i przyjrzeć się, jakie fotele do biura oraz gamingowe możemy tam kupić. Co istotne, w sklepie często można trafić na atrakcyjne promocje. Zobaczcie kilka najciekawszych modeli.

FOTELE BIUROWE

Krzesło biurowe NIMTOFTE

Materiał: Skóra ekologiczna, Pianka, Nylon, PP (polipropylen), Sklejka, Stal

Obicie: Siedzisko i oparcie

Kolor: Czarny

Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Nylonowa podstawa

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 57 cm, Wysokość: 92-101 cm, Głębokość: 64 cm

Wysokość siedziska: 42-52

Głębokość siedziska: 46

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Waga: 13 kg

Testowane dla: 110 kg

Cena: 250 zł

Krzesło biurowe KOKKEDAL

Materiał: Pianka, Metal, Sklejka, Poliester

Obróbka: Lakierowany

Obicie: Siedzisko i oparcie

Kolor: Szary, Biały

Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Metalowa podstawa

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 54 cm, Wysokość: 81-94 cm, Głębokość: 58 cm

Wysokość siedziska: 46-59

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Waga: 8 kg

Testowane dla: 110 kg

Cena: 250 zł (przecena z 549 zł)

Zobacz również:

Krzesło biurowe HVIDOVRE

Rodzaj: Krzesło konferencyjne

Materiał: Pianka, Okleina dębowa, Plastik, Sklejka, Poliester, Sklejka topolowa

Obróbka: Przezroczysty lakier

Kolor: Dębowy, Czarny

Funkcja: Metalowa podstawa, Obrotowa podstawa

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 52 cm, Wysokość: 79 cm, Głębokość: 52 cm

Wysokość siedziska: 45

Głębokość siedziska: 41

Wysokość podłokietnika: 65

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Waga: 8 kg

Testowane dla: 110 kg

Cena: 425 zł (przecena z 599 zł)

Krzesło biurowe DALMOSE

Materiał: Pianka, Metal, Nylon, PP (polipropylen), Sklejka, Siatka poliestrowa

Obróbka: Bez konserwacji

Obicie: Siedzisko

Kolor: Czarny

Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Mechanizm blokujący, Nylonowa podstawa, Bezstopniowe odchylanie

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 62 cm, Wysokość: 92-105 cm, Głębokość: 61 cm

Wysokość siedziska: 42-54

Głębokość siedziska: 45

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Waga: 12 kg

Testowane dla: 110 kg

Cena: 275 zł (przecena z 349 zł)

Krzesło biurowe SUNDS

Materiał: Skóra ekologiczna, Pianka, Nylon, PP (polipropylen), Sklejka, Poliester

Obicie: Siedzisko i oparcie

Kolor: Czarny

Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Nylonowa podstawa, Bezstopniowe odchylanie

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 62 cm, Wysokość: 96-105 cm, Głębokość: 58 cm

Wysokość siedziska: 41-50

Głębokość siedziska: 46

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Waga: 14 kg

Testowane dla: 110 kg

Cena: 250 zł (przecena z 499 zł)

Krzesło biurowe TJELE

Materiał: Skóra ekologiczna, Pianka, PP (polipropylen), Plastik, Stal

Obicie: Siedzisko i oparcie

Kolor: Czarny

Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Mechanizm blokujący, Nylonowa podstawa, Bezstopniowe odchylanie

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 68 cm, Wysokość: 115-125 cm, Głębokość: 77 cm

Wysokość siedziska: 49-59

Głębokość siedziska: 50

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Testowane dla: 110 kg

Cena: 395 zł (przecena z 999 zł)

FOTELE GAMINGOWE

Krzesło gamingowe HARLEV

Materiał: Skóra ekologiczna, Pianka, Nylon, PP (polipropylen), Sklejka, Siatka poliestrowa

Obicie: Siedzisko i oparcie

Kolor: Czarny, Szary

Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Nylonowa podstawa, Bezstopniowe odchylanie

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 58 cm, Wysokość: 99-109 cm, Głębokość: 63 cm

Wysokość siedziska: 44-54

Głębokość siedziska: 49

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Waga: 12 kg

Testowane dla: 110 kg

Cena: 300 zł (przecena z 399 zł)

Krzesło gamingowe SNERTINGE

Materiał: Pianka, PP (polipropylen), Sklejka, Poliester, Stal

Obicie: Siedzisko i oparcie

Kolor: Czarny, Niebieski

Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Mechanizm blokujący, Metalowa podstawa, Bezstopniowe odchylanie

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 59 cm, Wysokość: 116-125 cm, Głębokość: 62 cm

Wysokość siedziska: 46/56

Głębokość siedziska: 47

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Waga: 15 kg

Testowane dla: 110 kg

Cena: 325 zł (przecena z 649 zł)

Krzesło gamingowe AGGESTRUP

Materiał: Skóra ekologiczna, Pianka, Metal, Nylon, PP (polipropylen), Plastik, Sklejka, Siatka poliestrowa

Obicie: Siedzisko i oparcie

Kolor: Czarny, Szary

Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Mechanizm blokujący, Nylonowa podstawa, Bezstopniowe odchylanie

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 62 cm, Wysokość: 108-118 cm, Głębokość: 66 cm

Wysokość siedziska: 47-57

Głębokość siedziska: 45

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Rozmiar przed zmontowaniem: Szerokość: 28 cm, Długość: 80 cm, Wysokość: 63 cm

Testowane dla: 110 kg

Cena: 300 zł (przecena z 749 zł)

Krzesło gamingowe LAMDRUP

Materiał: Pianka, Metal, Nylon, PP (polipropylen), PU (poliuretan), Sklejka, Siatka poliestrowa

Obicie: Siedzisko i oparcie

Kolor: Czarny, Zielony

Funkcja: Regulowane podłokietniki, Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Mechanizm blokujący, Bezstopniowe odchylanie

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 70 cm, Wysokość: 129-139 cm, Głębokość: 56 cm

Wysokość siedziska: 48-58

Głębokość siedziska: 48

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Waga: 21 kg

Testowane dla: 110 kg

Cena: 700 zl (przecena z 999 zł)

Krzesło gamingowe NIBE

Materiał: Skóra ekologiczna, Metal, Nylon, PU (poliuretan), Sklejka

Obicie: Siedzisko i oparcie

Kolor: Czarny, Czerwony

Funkcja: Regulowane podłokietniki, Regulowane oparcie, Regulowane podparcie lędźwiowe, Regulacja wysokości, Mechanizm blokujący, Nylonowa podstawa, Bezstopniowe odchylanie

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 70 cm, Wysokość: 126-136 cm, Głębokość: 70 cm

Wysokość siedziska: 45-55

Głębokość siedziska: 48

Wysokość podłokietnika: 63

Instrukcja montażu: Do samodzielnego montażu

Waga: 23 kg

Testowane dla: 110 kg

Cena: 1099 zł

