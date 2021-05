Ja, Inkwizytor na pierwszym zwiastunie. Powieść Jacka Piekary jako gra

Kolejna polska bestsellerowa powieść fantasy już niebawem doczeka się własnej gry. Czy Ja, Inkwizytor Jacka Piekary ma szansę stać się drugim Wiedźminem?

Jacek Piekara to obecnie jeden z najpopularniejszych polskich autorów fantasy. Na szczególną uwagę zasługuje cykl Ja, Inkwizytor zwany również "Sagą Inkwizytorską". Opowiada on alternatywną wersję historii, w której to Jezus Chrystus nie oddał życia za nasze zbawienie. Zamiast tego zszedł z krzyża i zbudował armię, za pomocą której ukarał swoich oprawców. Głównym bohaterem cyklu jest Mordimer Madderdin, przebojowy Inkwizytor, którego przygody czytelnicy mogą śledzić już od lat.

Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu, ale zszedł z niego i wypełniony gniewem ukarał niewiernych. Stań po jego stronie i sprowadź sprawiedliwość na świat. Jesteś Mordimer Madderdin, Inkwizytor Świętego Oficjum, a to jest twoja historia.

W 2019 roku wrocławskie studio The Dust poinformowało, że doszło do porozumienia z panem Jackiem Piekarą w celu realizacji gry na podstawie słynnego cyklu książek. Od tamtej pory słuch o grze jednak zaginął. Podejrzewaliśmy nawet, że projekt "umarł śmiercią naturalną". Okazuje się jednak, iż Ja, Inkwizytor nadal powstaje. Co więcej, właśnie otrzymaliśmy pierwszy zwiastun produkcji i garść informacji na jej temat.

Twórcy nie ukrywają, że zależy im na jak najwierniejszym przedstawieniu uniwersum stworzonym przez Jacka Piekarę. Ma być zatem klimatycznie, mrocznie, brudno i intrygująco.

Przygotowany przez nas materiał wideo z gry pokazuje w jaki sposób podchodzimy do adaptacji dzieła literackiego, zależało nam na zachowaniu atmosfery, klimatu i nastroju z książek, które w Polsce sprzedały się w ponad 2 mln egzemplarzy. Wierzymy, że materiał ten spodoba się zarówno fanom cyklu jak i graczom, którzy zainteresowani są ciekawą historią osadzoną w unikalnej epoce - Jakub Wolff, prezes zarządu The Dust.

Kiedy możemy spodziewać się debiutu gry Ja, Inkwizytor? Niestety nieprędko, obecne plany studia zakładają, że produkcja zadebiutuje pod koniec 2022 roku. Więcej informacji na temat gry mamy poznać już niebawem. Możliwe, że podczas targów E3 2021, które rozpoczną się już 12 czerwca.

