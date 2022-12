Ja się pytam: po co to? Windows 11 otrzyma 5 funkcji, na które nie czekasz

W systemie wkrótce zagoszczą funkcje i elementy, o które nikt nie prosił.

Windows 11 nie okazał się komercyjnym sukcesem Microsoftu. Jego adopcja przebiega bardzo powoli, a co chwila trafia się jakiś bug, który skutecznie zniechęca do korzystania z "jedenastki". Producent dodaje co jakiś czas nowe funkcje, które mają sens - jak choćby karty w eksploratorze. Jednak w planach są i takie, na które nie tylko nikt nie czeka, ale również nikt ich nie chce.

W tym tekście przedstawię pięć takich "perełek", aczkolwiek nie wiem, kiedy trafią do stabilnej edycji systemu.

Fot.: Neowin

W menu Start mamy wiele praktycznych elementów, ale Microsoft uparł się, że to nie wystarczy i w systemowej wyszukiwarce pojawi się sekcja Polecane strony. Czyli będzie to coś w rodzaju reklam, a znajdą się tam zapewne strony, które wniosą odpowiednią opłatę. Jest jednak pewien plus - funkcję tę będzie można wyłączyć. Minus - potrzebne do tego narzędzie firmy trzeciej, a konkretnie - ViveTool.

Wyróżnione wyszukiwanie

Fot.: Neowin

Microsoft już od dłuższego czasu przeprowadza dziwne kombinacje z okienkiem systemowej wyszukiwarki. Ostatnio upiera się, żeby wrzucić do niej, co tylko się da. Dlatego pojawiać się będą tam różne małe ikonki, których przeznaczenie jest różne. Konkretnie dowiemy się tego w miarę ich wprowadzania. Póki co już wiadomo, że dodane zostaną ikonki pokazujące dni wolne od pracy.

Jeszcze więcej wciskania Edge

Edge nie jest złą przeglądarką. To jedna z tych rzeczy, które naprawdę udały się Microsoftowi. W chwili obecnej ma 11,17 % globalnego rynku, będąc jego wiceliderem. W Polsce jest nieco mniej popularne - zajmuje czwarte miejsce, za Chrome, Operą oraz Firefoxem. Producent planuje wrzucić kolejne reklamy nakłaniające do ustawienia Edge jako przeglądarki domyślnej, a także prowadzić za jej pomocą wyszukiwania w sieci - korzystając przy tym oczywiście z silnika Bing.

Alerty w dziwnych miejscach

Fot.: Neowin

Microsoft wpadł kiedyś na pomysł, aby ważne alerty pokazywać tylko wtedy, gdy klikniesz na ikonkę menu Start. Znamy to już od Windows 10 - gdy są gotowe aktualizacje, na przycisku zasilania świeci się żółta "lampka". Tak samo jest w Windows 11, gdzie różne powiązane z ustawieniami alarmy są widoczne dopiero po kliknięciu. W taki razie po co centrum powiadomień? Na ikonkę Start klika się przeważnie wówczas, gdy chcesz wylogować się z konta lub wyłączyć maszynę. Ale póki co to się nie zmieni i wszelkie informacje od producenta będą oznaczane w tym samym miejscu, a w dodatku tym samym kolorem.

Autoreklamy

O wciskaniu Edge już wspomniałem, ale przypomnę, że Microsoft wrzucał "zachęty" związane z korzystaniem z przeglądarki, praktycznie wszędzie. Inaczej rzecz mówiąc - spamował nimi, gdzie tylko się da. Teraz jest pomysł do promowania innych rozwiązań - OneDrive, Microsoft 365 itp. Tak więc wkrótce będzie można przeczytać o ich zaletach przy okazji korzystania z systemowej wyszukiwarki, eksploratora plików czy innych funkcji.

Źródło: Neowin