Ja, ty, my, oni - premiera nowej komedii Netflixa już zaraz

Na platformie Netflix pojawi się nowy film komediowy poruszający tematykę związków. "Ja, ty, my, oni" to tytuł, który trzeba obejrzeć!

Ja, ty my, oni w reżyserii Floriana Gottschicka to niemiecka komedia, która premierę ma jutro (15 października) na platformie Netflix. Fabuła opowiada o dwóch parach, które w ramach eksperymentu postanowiły zamienić się partnerami. Niestety, gdy wszystko wraca do względnej normy, okazuje się, że uczucia między nimi się zmieniły. Stają więc przed trudnym pytaniem: co dalej? Na wielkim ekranie pojawiają się: Nilam Farooq, Jonas Nay, Paula Kalenberg, Louis Nitsche oraz Tim Oliver Schultz.

fot. Netflix

Ja, ty, my, oni

reż. Florian Gottschick

Gdy eksperyment z zamianą partnerów przyjmuje nieoczekiwany obrót, czwórka przyjaciół wyjeżdża do ustronnego domku na plaży, aby zmierzyć się z prawdą.

Reżyser: Florian Gottschick

Florian Gottschick Scenariusz: Florian vod Bornstadt, Florian Gottschick

Florian vod Bornstadt, Florian Gottschick Obsada: Nilam Farooq, Jonas Nay, Paula Kalenberg, Louis Nitsche, Tim Oliver Schultz

Nilam Farooq, Jonas Nay, Paula Kalenberg, Louis Nitsche, Tim Oliver Schultz Gatunek: Komedia

Komedia Kategoria: O nietypowej tematyce, Osobisty, Prześmiewczy

O nietypowej tematyce, Osobisty, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 16+

Film Ja, ty, my, oni oraz inne tytuły są dostępne na platformie Netflix.

