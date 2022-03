Jabra PanaCast 20 - wysokiej klasy kamerka internetowa z 4K i AI

Jabra zaprezentowała przenośną kamerkę internetową PanaCast 20. Model charakteryzuje się sensorem wysokiej jakości oraz oprogramowaniem wspieranym przez sztuczną inteligencję.

Jabra to wiodący producent sprzętu do wideokonferencji. W portfolio producenta pojawił się właśnie nowy sprzętu - osobista kamerka internetowa PanaCast 20. Urządzenie wyposażono w wysokiej jakości sensor, fizyczną osłonę prywatności, przemyślną konstrukcję oraz rozbudowane oprogramowanie z funkcjami wspieranymi przez sztuczną inteligencję.

Jabra PanaCast 20

PanaCast 20 to przenośne urządzenie do przeprowadzania wideokonferencji o wysokiej jakości. Niewielka kamerka łączy się z komputerem z wykorzystaniem przewodu USB Typu C do USB Typu A, a całość działa w trybie plug-and-play - bez konieczności instalowania specjalnych sterowników na komputerach z Windows 10/11 oraz macOS.

Jabra PanaCast 20 posiada konstrukcję, która umożliwia montaż na monitorach lub laptopach. Producent udostępnia również możliwość montażu na statywie. Kamerka posiada 13-megapikselowy sensor pozwalający na nagrywanie obrazu w rozdzielczości 4K.

Jabra PanaCast 20

Akcesorium dostarczane jest z dedykowanym oprogramowaniem Jabra Direct, które pozwala wykorzystać funkcje oparte na AI. Kamera na bieżąco skanuje obraz i kadruje go tak, aby użytkownik pozostał w centrum uwagi. System inteligentnego oświetlenia dba o odpowiednie ustawienia parametrów obrazu, dzięki czemu kamera świetnie sprawdza się podczas wideokonferencji w słabo oświetleniach pomieszczeniach.

Kamera posiada tryb obraz-w-obrazie, który pozwala na wyświetlanie obrazu z dwóch kadrów - z przybliżeniem na użytkownika oraz bez tego.

Jabra PanaCast 20 wszystkie obliczenia wykonuje z wykorzystaniem wbudowanych podzespołów, co większa bezpieczeństwo użytkowania.

Jabra PanaCast 20

Na pokładzie znajdziemy trzy mikrofony oraz fizyczną osłonkę prywatności. Jabra PanaCast 20 kosztuje 1319 zł netto. Urządzenie dostarczane jest z etui podróżnym. Sprzęt współpracuje z innymi urządzeniami producenta.