Jabra PanaCast 50 trafia do sprzedaży

PanaCast 50 uzyskało certyfikaty zgodności z usługami Microsoft Teams oraz Zoom Rooms. Co może skłonić do zakupu tej kamery?

PanaCast 50 to urządzenie marki Jabra, które zostało zaprojektowane jako pierwsze na świecie inteligentne rozwiązanie do wideokonferencji w nowej rzeczywistości. A konkretnie - ma pomóc firmom działać w warunkach pracy hybrydowej. Przy tworzeniu kamery wykorzystana została technologia firmy Intel, aby zaoferować użytkownikom takie funkcje, jak inteligentny zoom czy aktywne wykrywanie mówiących osób. Kamerę obsługuje wirtualny reżyser (Virtual Director), która automatycznie dostosowuje kadrowanie w zależności od tego, co dzieje się na spotkaniu. W PanaCast 50 wykorzystywane są trzy kamery 13 Mpix, zapewniające pole widzenia 180 stopni i rozdzielczość 4K.

PanaCast 50 wyposażono w osiem mikrofonów kierunkowych z funkcją precyzyjnego wykrywania głosu oraz cztery głośniki opracowane przez Jabra — dwa 50-milimetrowe niskotonowe i dwa 20-milimetrowe wysokotonowe. Technologia przetwarzania danych Intel Edge AI pomaga zabezpieczać poufne dane, eliminując potrzebę przesyłania danych wideo i audio do chmury.

Jabra PanaCast 50 jest dostępna w kolorach czarnym oraz szarym. Cena producenta to 4745 PLN netto.