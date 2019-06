Jabra wprowadza słuchawki Elite 85h z technologią SmartSound

Jabra wprowadza na rynek zestaw słuchawkowy z linii Elite: Elite 85h. Najnowsze słuchawki zaprojektowano z wykorzystaniem Jabra SmartSound, którego działanie opiera się na inteligentnej technologii analizy dźwiękowej AudEERING.

Spis treści

Elite 85h - cechy i funkcje

Słuchawki Elite 85h zostały wyposażone w system aktywnej redukcji szumów (ANC) oraz technologię Jabra HearThrough, która pozwala użytkownikom decydować o tym, w jakim stopniu słyszą świat zewnętrzny. SmartSound zapewnia, że dźwięk automatycznie dostosuje się do otoczenia, oferując najlepsze połączenia i wrażenia muzyczne - niezależnie od tego czy podróżujesz komunikacją miejską, czy też przebywasz w zatłoczonym miejscu i potrzebujesz się skoncentrować. Elite 85h wyznaczają nowe globalne standardy dzięki 36-godzinnej żywotności baterii (z aktywowanym ANC), czystemu dźwiękowi z zaawansowaną technologią 6-mikrofonowych połączeń, 40-milimetrowym głośnikom zapewniającym najwyższej jakości wrażenia akustyczne, a także dzięki wysokiej trwałości. Wraz ze SmartSound oraz intuicyjną kontrolą Voice Assistant, Elite 85h są najinteligentniejszymi słuchawkami ANC dostępnymi na rynku.

Technologia SmartSound firmy Jabra ma radzić sobie z hałasem jak nigdy dotąd. Jabra jest wyłącznym właścicielem firmy AudEERING, która należy do czołówki światowych liderów w dziedzinie technologii audio AI. Dzięki temu Jabra może wykorzystywać technologię adaptacji dźwięku w nowych słuchawkach Elite 85h, zapewniając spersonalizowane wrażenia dźwiękowe, które wykraczają poza dostępne obecnie na rynku rozwiązania ANC. Opiera się na technologii audEERING, która w czasie rzeczywistym analizuje akustykę otoczenia. Technologia ta jest w stanie wykryć ponad 6000 unikalnych charakterystyk dźwięku i wykorzystuje to do dostosowania wyjściowego audio do każdej konkretnej sytuacji. Oznacza to, że przy przechodzeniu z hałaśliwej stacji kolejowej do cichego wagonu pociągu, inteligentna technologia zauważy to i automatycznie dostosuje dźwięk do zmienionych warunków otoczenia. Wybierz jeden z trzech momentów: „Dojazdy”, „Publiczny” lub „Prywatny”, aby zagwarantować stałą jakość dźwięku. Użytkownicy mogą personalizować swoje połączenia i ustawienia muzyczne jeszcze lepiej za pomocą aplikacji Jabra Sound +, która zapamięta preferowane ustawienia i pozwoli w prosty sposób przełączyć tryb w przypadku podobnych sytuacji.

Rozwiązanie mikrofonowe w połączeniu z aplikacją Jabra Sound + umożliwia szybki dostęp do funkcji Voice Assistant. Użytkownicy muszą tylko dotknąć przycisku na słuchawkach, aby wejść w interakcję z Alexa, Siri lub Google Assistant. René Svendsen-Tune, dyrektor generalny Jabra powiedział: „Jednym z największych wyzwań dla osób, które często się przemieszczają, jest spójność w zakresie jakości głosu, połączeń i dźwięku - niezależnie od środowiska - przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej interakcji głosowej i łączności, co pozwala się skupić na rozmowie lub odpoczynku. Gama Elite reprezentuje najlepsze w swojej klasie produkty przeznaczone do prowadzenia rozmów i słuchania muzyki, a dzięki SmartSound użytkownicy mogą cieszyć się doskonałą jakością w każdym miejscu. Elite 85h to rewolucyjny zestaw słuchawkowy, który zmienia sposób, w jaki doświadczamy dźwięków i radzimy sobie z hałasem. ”

Najważniejsze cechy Jabra Elite 85h:

SmartSound : dźwięk, który automatycznie dostosowuje się do otoczenia

: dźwięk, który automatycznie dostosowuje się do otoczenia Dostęp jednym kliknięciem: dostęp do Voice Assistant za naciśnięciem jednego przycisku

za naciśnięciem jednego przycisku Cztery warianty kolorystyczne:Black, Titanium Black, Gold Beige i Navy

Bateria:do 36 godzin z aktywowanym ANC i 41 godzin bez ANC

Mikrofony: łącznie 8 mikrofonów 0 6 dedykowanych dla połączeń, 4 dla ANC i 2 hybrydowe mikrofony zarówno dla połączeń,jak i ANC

0 6 dedykowanych dla połączeń, 4 dla ANC i 2 hybrydowe mikrofony zarówno dla połączeń,jak i ANC Głośniki: 40 mm specjalnie zaprojektowane głośniki

Trwałość: wysoka odporność na kurz i deszcz ( IP52 ), poparta 2-letnią gwarancją na wodę i kurz

), poparta 2-letnią gwarancją na wodę i kurz Personalizacja: aplikacja Jabra Sound + dla funkcji SmartSound, w tym zindywidualizowane ustawienia użytkownika

Dostępność i ceny:

Zestaw słuchawkowy dostępny będzie w sprzedaży od 13 czerwca, w sieciach Media Expert, Media Markt oraz X-kom w cenie 1199 pln.