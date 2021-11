"Jack Ryan: Teoria chaosu" oraz "Kong. Wyspa czaszki" wśród nowości HBO GO na ten tydzień!

HBO GO przygotowało kolejną produkcję, w której role główną gra Chris Pine. "Jack Ryan: Teoria chaosu" to jednak z wielu nowości w tym tygodniu!

W ofercie platformy HBO GO pojawi się w tym tygodniu kilka ciekawych pozycji. Powoli przygotowujemy się na okres bożonarodzeniowy, dzięki 8-bitowym Świętom oraz Świątecznemu szokowi. Z druim sezonem wracają także Dobre rady Johna Wilsona. Nie może także zabraknąć hollywoodzkich hitów, takich jak Jack Ryan: Teoria Chaosu oraz Kong. Wyspa czaszki.

Jack Ryan: Teoria chaosu

Jack Ryan to młody analityk w szeregach CIA, zaręczony z przepiękną Cathy. Pewnego dnia mężczyzna zostaje wysłany przez swojego szefa i opiekuna Harpera z misją do Moskwy. Jego zadaniem jest rozpracowanie jednego z najpotężniejszych oligarchów – Wiktora Czerewina. Jack szybko odkrywa, że biznesmen w porozumieniu z rosyjskimi władzami planuje przeprowadzić finansowy atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone. Zamach ma doprowadzić do krachu na giełdzie w USA. Chłopak za wszelką cenę próbuje udaremnić spisek.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Rosja

: Stany Zjednoczone, Rosja Reżyseria : Kenneth Branagh

: Kenneth Branagh Scenariusz : Adam Cozad, David Koepp

: Adam Cozad, David Koepp Gatunek : thriller, akcja

: thriller, akcja Obsada : Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Gemma Chan, Alec Utgoff, Lenn Kudrjawizki, Nonso Anozie, Elena Velikanova

: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Gemma Chan, Alec Utgoff, Lenn Kudrjawizki, Nonso Anozie, Elena Velikanova Data premiery: 27 listopada

Kong. Wyspa czaszki

Zespół badawczy składający się z naukowców, żołnierzy i poszukiwaczy przygód wyrusza na tajemniczą i od wieków fascynującą ludzi małą wyspę na Pacyfiku. Niezwykła kraina szybko jednak zaczyna przerażać uczestników ekspedycji. Boleśnie przyjdzie im się przekonać, że człowiek – mimo całej swojej wiedzy i siły – nie jest w stanie podporządkować sobie dzikiej natury. Kiedy zapuszczają się na terytorium należące do legendarnego Konga, ich misja zaczyna przypominać dramatyczną walkę o przetrwanie.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Kanada, Wietnam

: Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Kanada, Wietnam Reżyseria : Jordan Vogt-Roberts

: Jordan Vogt-Roberts Scenariusz : Max Borenstein, Dan Gilroy, Derek Connolly

: Max Borenstein, Dan Gilroy, Derek Connolly Gatunek : fantasy, przygodowy

: fantasy, przygodowy Obsada : Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman, Corey Hawkins, Terry Notary, John Ortiz, Toby Kebell, Tian Jing

: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman, Corey Hawkins, Terry Notary, John Ortiz, Toby Kebell, Tian Jing Data premiery: 27 listopada

Cloverfield Lane 10

Po dramatycznym wypadku samochodowym, młoda kobieta odzyskuje przytomność w podziemnym schronie. Od mężczyzny, który się nią opiekuje, dowiaduje się, że nie tylko ocalił jej życie. Śmiercionośny atak chemiczny skaził Ziemię, czyniąc ją niemożliwą do zamieszkania. Zdezorientowana, przerażona kobieta decyduje, że musi wydostać się ze schronu, bez względu na to, co zastanie po wyjściu na ziemię.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Dan Trachtenberg

: Dan Trachtenberg Scenariusz : Matthew Stuecken, Josh Campbell, Damien Chazelle

: Matthew Stuecken, Josh Campbell, Damien Chazelle Gatunek : thriller, sci-fi

: thriller, sci-fi Obsada : John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, Bradley Cooper, John Gallagher Jr., Suzanne Cryer, Douglas M. Griffin, Sumalee Montano

: John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, Bradley Cooper, John Gallagher Jr., Suzanne Cryer, Douglas M. Griffin, Sumalee Montano Data premiery: 26 listopada

Wszystkie nowości HBO GO w tym tygodniu:

poniedziałek (22.11)

Sukcesja [odc. 6, sezon 3]

Niepewne [odc. 5, sezon 5]

Pohamuj entuzjazm [odc. 5, sezon 11]

Jesteśmy kwita

Bezdroża

wtorek (23.11)

Angela Black [odc. 5]

We're here [odc. 6, sezon 2]

All American [odc. 5, sezon 4]

czwartek (25.11)

8-bitowe Święta

Galeria złamanych serc

Plotkara [sezon 1, odc. 7-8]

Batwoman [odc. 7, sezon 3]

piątek (26.11)

Chora pamięć

Cloverfield Lane 10

Na planie [odc. 48, sezon 18]

sobota (27.11)

Kosmiczny chłopiec

Wszystkie piękne koniki

Kong. Wyspa czaszki

Jack Ryan: Teoria chaosu

Dobre rady Johna Wilsona [odc. 1, sezon 2]

Gomorra [odc. 3-4, sezon 5]

Music Box [odc. 3]

niedziela (28.11)

Przewrotny umysł

Słodkie cygaro

Świąteczny szok

Axios [odc. 19, sezon 4]

