Jak Call of Duty, to tylko na oficjalnych telewizorach. Sprawdź, dlaczego

Jesteście ciekawi jak Call of Duty: Vanguard prezentuje się na oficjalnych telewizorach serii? My też, dlatego postanowiliśmy się im nieco bliżej przyjrzeć.

Premiera najnowszej odsłony serii gier Call of Duty już za nami. Vanguard po raz kolejny przenosi graczy w realia II wojny światowej, gdzie dane im będzie przeżyć najważniejsze wydarzenia z tamtego okresu, w tym m.in. „lądowanie w Normandii”. Call of Duty: Vangaurd to jednak nie tylko znakomita kampania dla jednego gracza – utrzymana w konwencji najlepszych filmów wojennych, ale również liczne i rozbudowane tryby sieciowe. Jednym z kluczowych elementów najnowszej odsłony serii jest znakomita oprawa audio-wizualna, która znacząco zwiększa immersję, a tym samym doznania płynące z rozgrywki. Chcąc jednak w pełni doświadczyć Call of Duty: Vanguard konieczne jest wyposażenie się w odpowiedni sprzęt. Idealnym wyborem będą telewizory oficjalnego partnera marki Call of Duty – firmy TCL.

Jak Call of Duty, to tylko z TCL

TCL to producent, który udowodnił już wielokrotnie, że znakomicie rozumie potrzeby użytkowników. W portfolio firmy znajdziemy modele telewizorów dostosowane do niemal każdego rodzaju odbiorcy. Nas jednak najbardziej obchodzą aspekty gamingowe, które docenią użytkownicy m.in. konsol nowej generacji. Już samo partnerstwo z Activision i marką Call of Duty pokazuje ambicje producenta i zaangażowanie w rynek gier. Dlaczego zatem telewizory TLC są najlepszym „domem” dla Call of Duty: Vanguard (choć oczywiście nie tylko)?

Nowa jakość obrazu

Call of Duty: Vanguard w niezwykły sposób prezentuje nam wydarzenia z czasów II wojny światowej. Śmiało można stwierdzić, że do tej pory żadna inna gra nie odwzorowywała w takim stopniu realiów tamtego okresu. Składa się na to wiele elementów, ale na pierwszy plan wychodzi niezwykle szczegółowa oprawa graficzna. Modele postaci i broni, otoczenie (w tym pola bitwy, zrujnowane domostwa) czy wreszcie wszelkiego rodzaju wybuchy i wymiany ognia urzekają swoim realizmem. Trudno je jednak docenić bez odpowiedniego sprzętu. Telewizory TCL z serii „C” oferują nam pełne wsparcie dla rozdzielczość 4K, którą doświadczymy w wersji gry na PC i konsolach nowej generacji.

To co jednak sprawia, że Call of Duty prezentuje się naprawdę wyjątkowo to technologia Dolby Vision HDR. W dużym uproszczeniu zapewnia ona większą liczbę i głębię kolorów oraz wyraźniejszy kontrast między najjaśniejszymi, a najciemniejszymi punktami na ekranie. To jednak nie wszystko, Dolby Vision jest znaczniej bardziej zaawansowanym rozwiązaniem od klasycznych HDR i dzięki tzw. dynamicznym metadanym, jest on wstanie dopasowywać ustawienia do każdej indywidualnej sceny. Oznacza to, że mierząc się zombie czy przedzierając się nocą przez gęsty las pełen nieprzyjaciół w Call of Duty: Vanguard otaczać was będzie prawdziwe czarna noc niepozbawiona jednak detali i licznych szczegółów.

Płynna rozgrywka

Gry z serii Call of Duty słyną z dynamicznej akcji. Bez względu czy dotyczy to efektownej kampanii dla jednego gracza czy zażartej rywalizacji w trybie multiplayer, kluczem do sukcesu w Call of Duty jest szybkość i czas reakcji. Jednak nawet najlepszy gracz nie jest w stanie pokonać ograniczeń swojego sprzętu. Nie bez powodu jednak TCL jest oficjalnym partnerem kultowej serii. Telewizory z serii „C” wyposażono w szereg funkcji i usprawnień, których celem jest zagwarantowanie graczom jak najpłynniejszej rozgrywki. Przede wszystkim możemy liczyć na niski Input Lag (tzw. opóźnienie wejścia), oznacza to, że nasze działania (np. ruch analogiem, wciśnięcie przycisku czy w przypadku PC – ruch myszą) są błyskawicznie przenoszone na ekran. Istotną rolę odgrywa również częstotliwość odświeżania na poziomie 100Hz i wsparcie dla HDMI 2.1, co pozwala w pełni wykorzystać możliwości konsol nowej generacji. Dodatkowo wsparcie takich technologii jak: Motion Clarity Pro, VRR czy ALLM, sprawi, że telewizor automatycznie będzie dbał o stabilną liczbę klatek na sekundę i płynną rozgrywkę bez żadnych zakłóceń czy opóźnień. Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak jest to istotne podczas zabawy w tak dynamiczne tytułu jak Call of Duty: Vanguard.

Dźwięk, dzięki któremu zyskasz przewagę

Możemy was zapewnić, że gry z serii Call of Duty nie tylko będą dobrze wyglądać, ale również brzmieć na telewizorach TCL. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości systemu dźwiękowego firmy ONKYO ze wsparciem technologii Dolby Atmos, możemy cieszyć się znakomitym, pełnym dźwiękiem przestrzennym. Wszelkie bitwy i starcia nabierają głębi i realizmu. Co jeszcze bardziej istotne, już po samych odgłosach kroków, bez trudu będziecie mogli rozpoznać, z której strony nadchodzą nieprzyjaciele. System audio w telewizorach z serii TCL jest na tyle dojmujący, że tryb zombie w Call of Duty: Vanguard znacznie zyskał na intensywności. Zbliżające się „umarlaki” już dawno nie brzmiały tak strasznie.

Jeśli zatem szukacie telewizora, który z powodzeniem pozwoli wam wykorzystać potencjał najnowszych gier i konsol dziewiątej generacji, to modele z serii TCL C72, TCL C72+ i TCL C82 będą znakomitym wyborem. Producent zadbał o najmniejsze detale, które sprawiają, że wszystkie gry (nie tylko Call of Duty: Vanguard) zyskują na jakości.