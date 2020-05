Jak NIE instalować aktualizacji Windows 10 Maj 2020?

Aktualizacja Windows 10 Maj 2020 zaczęła być od wczoraj rozprowadzana przez Microsoft i możesz ją w każdej chwili otrzymać. A co zrobić, jeśli nie chcesz jej instalować?

Nowa poprawka systemu Windows 10 wydaje się być - sądząc po zapowiedziach - bardzo praktyczna, jednak nie każdy ma ochotę od razu ją wprowadzać. Doświadczenia z poprzednich aktualizacji pokazały, że czasami po instalacji system zawodzi. Dlatego pokazujemy, co możesz zrobić, aby jej nie wprowadzać. Warto dodać przy okazji, że jest to jedna z dwóch dużych aktualizacji na ten rok. Wprowadza nowe funkcje i rozwiązania, zaś druga - która ukaże się pod koniec 2020, przyniesie pomniejsze poprawki.

Windows 10 wersja 2004, czyli Windows 10 Maj 2020, ma być rozprowadzana od 26 maja, a więc teoretycznie już możesz mieć możliwość jej instalacji. Jak tego uniknąć?

Krok 1 - sprawdź, z jakiej wersji systemu Windows korzystasz

To istotne! W tym celu wejdź w Ustawienia, do działu System, a następnie kliknij na Informacje po lewej stronie. W pozycji Specyfikacja systemu Windows znajdziesz numer wersji systemu. Na zrzucie ekranu poniżej jest to edycja 1909.

Jeśli Twój komputer połączony jest z siecią zsynchronizowaną z serwerem aktualizacji (jak WSUS lub SCCM), to niestety - nie masz żadnej kontroli nad aktualizacjami. Odpowiada za nie administrator. Jednak w przypadku użytkownika domowego ma się pełną kontrolę.

Krok 2 - jeśli używasz Windows wersja 1803, czas to zmienić

Ostatnie poprawki bezpieczeństwa dla systemu Windows 10 o numerze 1803 pojawiły się 12 listopada 2019 roku. Dotyczą edycji Pro i Home. To, że Microsoft będzie naciskać, aby zaktualizować system do wersji 2004, to pół biedy. Gorsze są luki, które masz w tej edycji, a z których istnienia doskonale zdają sobie sprawę włamywacze oraz cyberprzestępcy. Jednak zamiast aktualizować system do edycji 2004, możesz przeskoczyć na wersję 1909, czyli aktualizację Listopad 2019. Jest na to kilka sposobów, jednak najprostszy to skorzystanie z darmowego narzędzia aktualizacyjnego, które udostępniono tutaj.

Krok 3 - jeśli masz Windows 10 w wersji 1809, zostań na nim

W zeszłym miesiącu Microsoft ogłosił, że użytkownicy wersji Windows 10 1809 (edycje Home i Pro) będą otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa i poprawki do 10 listopada 2020 roku. Dlatego nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo i spokojnie pozostać w tej edycji. Aby to zrobić, wejdź do Ustawień, a tam do działu Aktualizacja i zabezpieczenia. Kliknij na Optymalizacja dostarczania, a następnie Opcje zaawansowane (aby zobaczyć tą opcję, musisz mieć uprawnienia admina). Tam wprowadź ustawienia jak na poniższym zrzucie ekranu. Opóźni to aktualizowanie systemu o 365 dni.

Uwaga - po takim ustawieniu NIGDY nie klikaj na przycisk Sprawdź aktualizacje w Aktualizacja i zabezpieczenia. Wsparcie dla Windows 10 1809 skończy się w listopadzie, a do tego czasu możesz spodziewać się, że wszystkie ewentualne bugi z edycji 2004 zostaną usunięte.

Krok 4 - jeśli używasz wersji 1903 lub 1909, nie klikaj w link pobierania

Jeśli używasz Windows 10 w edycji 1903 lub 1909, prędzej czy później zobaczysz powiadomienie, że aktualizacja 2004 jest gotowa do pobrania - przycisk Pobierz i zainstaluj zastąpi Sprawdź aktualizacje w dziale Aktualizacja i zabezpieczenia. Po prostu nie klikaj w niego - pozostaniesz przy edycji 1909 (lub 1903). Jak długo? Teoretycznie dopóki nie klikniesz. Może jednak zdarzyć się, że Microsoft zrobi Ci niespodziankę i wymusi aktualizację, ale tego przewidzieć się nie da.