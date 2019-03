Jak aktywować i anulować subskrypcję Twitch Prime

Twitch oferuje płatną wersję Prime, której aktywacja jest stosunkowo prosta, ale anulowanie subskrypcji nie jest już takie oczywiste. W tym poradniku dowiesz się, jak to zrobić.

Twitch to serwis internetowy umożliwiający strumieniowanie wideo na żywo przeznaczony do transmisji gier komputerowych oraz rozgrywek e-sportowych. Serwis został uruchomiony w czerwcu 2011 roku. W sierpniu 2014 roku właścicielem Twitch'a stał się Amazon.com. Seriws odwiedza każdego dnia około 10 milionów odbiorców i 2 miliony nadawców. Aplikacja dostępna jest na wiele platform: Android, iOS, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Amazon Fire TV. Obecnie brakuje obsługi konsol od Nintendo. Serwis jest z integrowany z platformami Uplay oraz Origin. Producenci kart graficznych Nvidia oraz AMD przygotowują specjalne sterowniki dla swoich kart, które umożliwiają transmitowanie. Przeciętny użytkownik platformy to mężczyzna w wieku od 18 do 34 lat.

Jeżeli spędzasz dużo czasu grając w gry wideo z pewnością słyszałeś o serwisie Twitch. Mogłeś nie wiedzieć, że właścicielem platformy streamingowej jest Amazon, a sam Twitch oferuje płatną wersję Prime zintegrowaną z usługą Amazon Prime.

Twitch Premium

Twitch Premium tak naprawdę nie jest oddzielną usługą, a wchodzi w skład korzyści, jakie otrzymujemy po przystąpieniu do programu Amazon Prime.

Głównym dodatkiem płatnej wersji jest obecność darmowych gier z Twitch. Członkowie Prime co miesiąc otrzymują możliwość pobrania darmowych gier PC. Wszystkie te gry zostają w twojej bibliotece bez ograniczeń czasowych.

Płatni użytkownicy otrzymują również co miesiąc wybór darmowych przedmiotów do najpopularniejszych gier takich jak skórki, pojazdy lub waluta. Obecnie Twitch wspólpracuje z Fortnite oferując dodatkowe kostiumy bohaterów oraz broń. Inne gry, w których możesz dostać darmowe gratisy to: Battlerite, Call of Duty: WWII, Final Fantasy XV i Heroes of the Storm . Wybór gier może zmieniać się co miesiąc.

Sama aplikacja Twitch po wykupieniu subskrypcji Prime nie zawiera reklam, co może być kuszące dla wielu użytkowników.

Dużym atutem przejęcia usługi przez Amazon jest oferowanie dodatkowych opcji w subskrypcji Amazon Prime. Dzięki temu otrzymujemy nie tylko Twitch z wyżej wymienionymi funkcjonalnościami, ale także Amazon Prime Video, pamięć masową w chmurze i zniżki na zakupy.

Cena

Twitch Prime kosztuje 2,99 dolara miesięcznie przez pierwsze pół roku oraz 5,99 dolara po tym czasie. Pierwsze 7 dni jest darmowe.

Jak aktywować Twitch Prime

Aby aktywować Twitch Prime przejdź na stronę internetową i kliknij w baner Wypróbuj Twitch Prime.

W tym momencie zostaniesz przekierowany na stronę anglojęzyczną.

Wybierz Other parts of the world.

Po kliknięciu zostaniesz przekierowany na stronę Prime Video. Zaloguj się za pomocą swojego konta Amazon.

Jeżeli go nie posiadasz możesz je utworzyć klikając Utwórz konto Amazon. Po zalogowaniu ukaże się podsumowanie rozpoczęcia 7 dniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Znajdziesz informacje o planie taryfowym, opłatach, Twoim adresie e-mail oraz metodzie płatności, która będzie taka sama, jak w przypadku konta Amazon. Po sprawdzeniu i akceptacji danych znowu zostaniesz przeniesiony na stronę w języku angielskim.

Kliknij Sign In. W następnym kroku Twitch zapyta się Ciebie, czy chcesz połączyć swoje konto Twitch z kontem Amazon. Potwierdź klikając Confirm.

Od tej pory jesteś użytkownikiem Twitch Prime.

Jak anulować subskrypcje Twitch Prime

Przedstawiliśmy już proces aktywacji usługi Twitch Prime, który jest trochę zawiły za sprawą przechodzenia pomiędzy stroną Twitch oraz Amazon, a sam proces jest przeprowadzany zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Mimo tych niedogodności proces aktywacji usługi Twitch Prime jest prosty w stosunku do anulowania subskrypcji. Pierwszym krokiem, jaki wykonasz, gdy zechcesz anulować subskrypcję Twitch Prime będzie udanie się na stronę usługi i przejście do zakładki Ustawienia.

Nic bardziej mylnego. Aby anulować subskrypcję musisz udać się na stronę Prime Video. Logowanie odbywa się za pomocą konta Amazon. Gdy to zrobisz zobaczysz ekran startowy usługi.

Musisz kliknąć postać człowieka znajdującą się w prawym górnym rogu. Następnie przejdź do Konto i ustawienia.

Zobaczysz swoją subskrypcję Prime oraz datę jej zakończenia. Kliknij Zakończ członkostwo oraz potwierdź klikając Zatwierdź.

Jeżeli posiadasz darmową subskrypcje wyświetlona zostanie data, do kiedy możesz korzystać z Prime. Od tej pory nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat, a usługa sama wygaśnie po zakończeniu okresu próbnego.