Jak będzie wyglądać MacBook Pro z procesorem ARM, co z Thunderbolt?

W sieci pojawiły się kolejne informacje o MacBooku Pro z procesorem ARM. Przedstawiają się one wyjątkowo ciekawie.

Już w przyszłym tygodniu podczas wydarzenia One More Thing, Apple zaprezentuje swoje pierwsze komputery wyposażone w autorskie procesory ARM. Wydarzenie to rozpocznie nową erę w historii komputerów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. W ciągu dwóch lat ze sklepów mają zniknąć komputery Mac wyposażone w procesory Intel oparte na architekturze x86. Zastąpią je modele z układami ARM.

MacBook Pro 13 oraz MacBook Pro 16 z procesorami Intel

Wiemy już, że na początek Apple zaprezentuje nowe wersje laptopów z procesorami ARM. Nie będą to zupełnie nowe modele - na nie zaczekamy do przyszłego roku. Apple zaoferuje doskonale znane MacBooki Air oraz Pro z procesorami ARM. W przypadku MacBook'a Air zniknie wersja z układami Intela. Kupujący droższe modele Pro sami będą decydować czy chcą układ Intel czy Apple.

Apple zaczyna od uruchomienia komputerów przenośnych z autorskimi procesorami, ponieważ to właśnie w takich konstrukcjach najlepiej widoczne są korzyści wynikające z zastosowania układu ARM.

Pierwsze MacBooki Pro z procesorem ARM mają korzystać z układu Apple A14T. Będzie to wzmocniony procesor, który dostępny jest w iPhone 12 oraz iPad Air 2020. Układ ten będzie wydajniejszy od Apple A12Z obecnego w iPad Pro i Apple Transition Kit.

Najnowsze przecieki z sieci informują nas o korzyściach wynikających z zastosowania procesora ARM. MacBook Pro ma zaoferować żywotność baterii na poziomie 20 godzin. To znacznie lepszy wynik od tego oferowanego przez obecne modele MacBook'a Pro. Mówi się o wsparciu dla Apple Pencil na gładziku oraz być może modemie sieci 5G. Dotychczas żaden Mac nie posiadał wbudowanego modemu sieci komórkowej.

Przy okazji implementacji procesora Apple A14T uzyskamy dostęp do Wi-Fi 6. Komputery pracować będą pod kontrolą macOS Big Sur. Z wiadomych względów cofnięcie się do poprzednich wersji nie będzie możliwe.

Nowe komputery z pewnością wykorzystają porty USB Typu C. Obecność Thunderbolt 3/4 stoi pod znakiem zapytania. Jest to technologia firmy Intel, ale niebiescy ostatnimi czasy udostępnili ten standard innym producentom. Możliwe, że komputery Mac nadal korzystać będą z Thunderbolt.

Źródło: Twitter.com