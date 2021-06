Jak będzie wyglądał Windows 11? Widać, że to projekt na szybko [Aktualizacja]

Do Internetu wyciekły zdjęcia przedstawiające system Windows 11. Niestety, wygląda na to, że to tylko kiepska kalka... Zresztą, zobaczcie sami.

To, co jeszcze tydzień wydawało się niemożliwe, okazało się prawdą. Tak, firma Microsoft wycofuje się z Windows 10 jako "ostatecznej wersji systemu" i zapowiedziała kolejną, której prawdopodobna nazwa to Windows 11. Pewien przedsmak tego, że możemy się spodziewać zupełnie nowego oprogramowania dostaliśmy pod koniec maja, kiedy to dyrektor generalny Microsoftu, Satya Nadella, zapowiedział "następną generację systemu Windows". Wtedy pogłoski głoszące o Windows 11 wszyscy traktowali raczej z przymrużeniem oka, co diametralnie zmieniło się w tę sobotę, kiedy to przedstawiciele firmy Microsoft oficjalnie ogłosili, że w 2025 roku zakończy się wsparcie dla Windows 10. Od tamtej pory wszyscy z niecierpliwością czekają na więcej wieści - i oto właśnie nadeszły.

Źródło: Windows Latest

Dosłownie parę godzin temu wyciekła zapoznawcza wersja systemu Windows 11. Wygląda na to, że firma Microsoft zdecydowała się na całkowitą przebudowę interfejsu, który jest łudząco podobny do tego z upadłego już projektu Windows 10X... Zacznijmy jednak od początku - nowa generacja oprogramowania ma posiadać zupełnie odświeżone Menu Start bez dynamicznych kafelków, ale za to z zaokrąglonymi rogami. Te drugie nie są dla nas zaskoczeniem, w końcu za kilka miesięcy zostaną zaimplementowane do Windows 10 za pomocą aktualizacji Sun Valley. Ponadto zmieni się miejsce położenia menu, teraz oddzielone okno znajdować się będzie po środku, tuż nad paskiem zadań. Co ciekawe, ten również będzie wyglądać inaczej, gdyż ikony mieszczą się na środku, podobnie jak w systemie macOS, a nie tak jak w Windows 10, po lewej.

Źródło: Windows Latest

Na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć kiedy przyjdzie nam sprawdzić system na własnej skórze. Analizując zapowiedzi wydarzy się to w ciągu najbliższych dwóch czy trzech lat. Niestety, wstrzymałabym się jednak z nadmiernym entuzjazmem. Biorąc pod uwagę liczne ostatnio awarie i wadliwe aktualizacje wydaje się, że systemu Windows 10 nie da się już uratować. Prawdopodobnie to z tego względu firma Microsoft zdecydowała się zacząć wszystko od początku - projektując zupełnie nową generację systemu operacyjnego Windows. Pytanie tylko, czy decyzja o Windows 11 zapadła ostatnio, czy rok temu, kiedy wszystko zaczynało się psuć. Sugerując się wyglądem, który łudząco przypomina Windows 10X - raczej niedawno, a to nie zwiastuje szybkiej premiery.

Aktualizacja 16.06.2021

Pojawiło się jeszcze więcej screenów wprost z nowego systemu Windows 11. Na zrzutach ekranu widać, że domyślny układ ma być bardzo spójny i generalnie odświeżony. Zacznijmy jednak od tego co dowiadujemy się z ujawnionych informacji. Przede wszystkim, pierwsze co rzuca się w oczy to reorganizacja Menu Start. W nowej generacji oprogramowania dzieli się ona na dwie sekcje, górna określona jest jako "Przypięte", a druga jako "Rekomendowane". Jasne więc wydaje się, że na górze będziemy mogli umieścić ulubione aplikacje, a na dole będą pojawiać się te, które podpowie system analizując nasze działania w systemie. Poza tym w oknie Menu Start znajdują się opcje sterowania zasilaniem, które ukryte są pod prostą ikonką. Po kliknięciu można komputer uśpić, wyłączyć lub uruchomić ponownie - a to znamy z obecnego systemu.

Źródło: Windows Latest Źródło: Windows Latest Źródło: Windows Latest

Co zaskakujące, okazuje się, że firma Microsoft przewidziała różne preferencje użytkowników. Z tego powodu w ustawieniach umieściła możliwość przełączania ikon na pasku zadań na lewą stronę tak jak jest w systemie Windows 10 oraz centralnie, tak jak widać na zrzutach ekranu. Niestety nie przewidziano opcji ustawienia ich z prawej strony, a szkoda.

Źródło: Windows Latest

Poza tym pojawią się także różne tryby wyświetlania interfejsu: jasny oraz ciemny. Ciekawsze jednak okazuje się, że system można dostosować kolorystycznie według własnych preferencji. Na poniższym przykładzie widać odcień fioletowy, który prezentuje się wcale nie tak źle. Aby zmienić kolor należy uruchomić Ustawienia > Personalizacja > Start, pasek zadań i centrum akcji. Tam można wybrać dowolną barwę na siatce, tu jednak ważna uwaga - kolor nie będzie działać w trybie jasnym.

Źródło: Windows Latest Źródło: Windows Latest Źródło: Windows Latest

Na sam koniec - wisienka na torcie. Według informacji po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na Start, uzyskuje się dostęp do przeprojektowanego menu zwanego "Menu Win + X", które zostało wyposażone w zaokrąglone narożniki okna oraz płynny design. Co ważne, to właśnie tutaj znajduje się jedyny przycisk umożliwiający przejście do Menadżera zadań.

Źródło: Windows Latest Źródło: Windows Latest

