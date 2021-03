Jak będzie wyglądał nowy Windows 10? [Aktualizacja 04.03.2021]

Firma Microsoft w aktualizacji 21H2 ma wprowadzić nowy design systemu Windows 10. Jak będzie wyglądał? Wszystkie przecieki, plotki i oficjalne informacje zebraliśmy dla Was w tym artykule.

Spis treści

Firma Microsoft zapowiedziała, że w 2021 roku zamierza zaktualizować wygląd systemu Windows 10. Wprowadzenie nowego designu ma być możliwe dzięki dwóm głównym ośrodkom projektowania: Fluent Design oraz WinUI 3. Pierwszy z nich to nowy język projektowania opracowany w 2017 roku. Zawiera on wytyczne dotyczące projektów i interakcji używanych w oprogramowaniu przeznaczonym dla wszystkich urządzeń z systemem Windows 10. Drugi z nich, czyli WinUI 3 to nowoczesna platforma UI służąca do projektowania interfejsów graficznych dla aplikacji kierowanych na Windowsa (w tym nowego systemu Windows 10X). Aktualizacje mają wprowadzić zmiany związane z animacją, przejściami między akcjami oraz zaokrąglone rogi okien.

Zaokrąglone narożniki w programie Microsoft Teams

Microsoft Teams

Pierwszym programem, który dostał nowy wygląd systemu Windows 10 jest Microsoft Teams. Jego design jest pewnym przedsmakiem tego, co czeka na nas w aktualizacjach w najbliższym roku. Najważniejsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę to zaokrąglone rogi okna aplikacji. Ostre kanty to już niedługo będzie przeszłość - od teraz firma Microsoft stawia na efekt aerodynamiczny. Ponadto wprowadzono zmiany w kolorystyce. Na pierwszy rzut oka nie jest do widoczne, jednak tło aplikacji nie jest po prostu białe, a kremowe oraz szare. Takie rozwiązanie nie męczy oczu podczas dłuższej pracy oraz wprowadza wrażenie nowoczesnego i transparentnego wyglądu. Te same rozwiązania zostaną zastosowane w Menu Start, Eksplorator plików oraz Centrum akcji.

Zaokrąglone narożniki w programie Microsoft Teams

Alarmy i zegar

Projekt aplikacji „Alarmy i zegar” udało się nam podejrzeć w grudniu poprzedniego roku, kiedy firma Microsoft zdecydowała się udostępnić nowy build dla testerów z programu Windows Insider. Projektanci aplikacji zdecydowali się wymienić ostre krawędzie na zaokrąglone narożniki, co jest najważniejszym elementem nowego designu systemu. Ponadto na zrzutach ekrany widać, że wygląd jest o wiele nowocześniejszy i bardziej zaawansowany. Firma Microsoft zdecydowała się wprowadzić kilka nowych opcji takich jak: okrążenia w zakładce „Stoper” wyświetlane są w formie tabeli, zamiast listy oraz zegar światowy informuje, czy w danym regionie jest dzień, czy noc.

Nowy wygląd programu Alarmy i zegar Źródło: Windows Latest

Aktualizacja 21.01.2021

Według najnowszych plotek firma Microsoft rozważa nowy projekt menu wyboru w aplikacjach takich jak Zegar czy Kalendarz.

Źródło: Windows Latest

Aktualizacja 08.02.2021

Pojawił się nowy zrzut ekranu pokazujący design aplikacji "Alarmy i zegar". Na zdjęciu widzimy zakładkę "Minutnik" i od razu widać, że zmiana jest ogromna. Inny jest nie tylko kolor, ale układ całej aplikacji. Trzeba przyznać, że w nowym wydaniu prezentuje się o wiele lepiej i nowocześniej.

Nowy wygląd aplikacji "Alarmy i zegar" Źródło: Windows Latest

Aktualny wygląd aplikacji "Alarmy i zegar"

Pasek Zadań

Na pasku zadań ma pojawić się nowa funkcja o nazwie „Wiadomości i zainteresowania”. Na zrzucie ekranu widać jakie informacje tam znajdziemy, a będą to: najnowsze wiadomości ze świata, pogoda oraz mapa okolicy. Ponadto pojawi się osobny kafelek, który przy okazji informuje o aktualnej temperaturze. Po kliknięciu w niego uzyskamy dostęp do rozszerzonych informacji pogodowych takich jak: temperatura, prędkość wiatru, poziom wilgotności oraz 10-dniowa prognoza. Oprócz wiadomości i pogody firma Microsoft pracuje również nad nową karta o nazwie „Korki” (ang. Traffic), która ma dostarczać mapę ruchu oraz ostrzeżenia związane z ruchem drogowym w okolicy.

Nowy wygląd Paska Zadań Źródło: Windows Latest

Aktualizacja 08.02.2021

Informacja o nowym kafelku pogody wywołała mieszane reakcje wśród społeczności użytkowników systemu Windows 10. Z tego powodu firma Microsoft postanowiła usunąć kafelek Pogody z paska zadań i wprowadzić jej lepszą wersję. Od teraz kafelek Pogody będzie mieścił się w interfejsie wyszukiwarki w lewym górnym rogu. Zmieniono także jego rozmiar i dzięki temu twórcy umieścili na nim więcej informacji. Teraz widzimy nie tylko aktualną temperaturę i pogodę, ale również tą na najbliższe dni. Ponadto po kliknięciu w przycisk "Zobacz pełną prognozę" zostaniemy przeniesieni do pełnego okna aplikacji Pogoda.

Looks like Microsoft is still playing around with Search and what appears there. Now there's even more weather! pic.twitter.com/EiHHLCWZhz — Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) February 5, 2021

Aktualizacja 04.03.2021

Kompilacja testowa udostępniona testerom z programu Windows Insider zawiera odświeżony widok paska Wiadomości. Jego prezentację możemy zobaczyć na poniższym zdjęciu. Już na pierwszy rzut oka widać, że twórcy postanowili dodać ikonki reakcji oraz delikatnie zmodyfikowali układ kafelków i ich design.

Nowy pasek Wiadomości

Microsoft Edge

W listopadzie pisaliśmy o projekcie wyglądu przeglądarki Microsoft Edge. Początkowo przyglądając się wizualizacji porównującej starą i nową wizualizację nie widzimy żadnych zmian. Jednak po dłuższej chwili zauważamy, że firma Microsoft zdecydowała się odejść od płaskich, monochromatycznych ikon o kanciastych kształtach na rzecz lekko zaokrąglonych logotypów z większa głębią. Całość ma być dobrze widoczna na ekranach z wysoką rozdzielczością.

Porównanie starego i nowego wyglądu przeglądarki Microsoft Edge

Menu Start

Od dzisiaj możemy przyjrzeć się nowemu projektowi wyglądu menu start, o czym pisaliśmy tutaj. Tak jak w przypadku innych aplikacji, firma Microsoft wprowadzi zaokrąglone narożniki, a ponadto pojawi się inne ułożenie kafelków oraz aplikacje PWA.

Nowy wygląd menu Start Źródło: Windows Latest

Aktualizacja 08.02.2021

Firma Microsoft podzieliła się kolejnymi zrzutami ekranów pokazującymi jak będzie wyglądał system Windows 10. Pierwsze co się rzuca w oczy to zaokrąglone rogi, które prezentują się naprawdę dobrze. Ponadto na poniższym zrzucie ekranu widać, że twórcy postanowili wprowadzić obramowanie 1 px wokół powiadomień.

Źródło: Windows Latest

Na kolejnym zdjęciu widać, że zostanie zaktualizowana kolorystyka tła oraz tekstu. Zmiana jest bardzo subtelna i niewidoczna na pierwszy rzut oka. Trzeba jednak pamiętać, że czasem niewielkie różnice sprawiają, że na całość patrzy się przyjemniej. Aktualizacja kolorystyki ma na celu mniej męczyć oczy.

Źródło: Windows Latest

Aktualizacja 16.02.2021

Na stronie Windows Latest pojawiła się makieta pokazująca jak może wyglądać Menu Start. Okazuje się, że firma Microsoft prawdopodobnie do Windows 10 wprowadzi rozwiązanie zaczerpnięte z Windows 10X. Mowa o oddzieleniu Menu Start oraz Centrum Akcji od paska zadań. Takie rozwiązanie ma stworzyć wrażenie "pływania" i trzeba przyznać, że prezentuje się wcale nie tak źle.

Oddzielone Menu Start od paska zadań Źródło: Windows Latest

Aktualizacja 22.02.2021

Tydzień temu pisaliśmy o tym, że firma Microsoft postanowiła oddzielić Menu Start oraz Centrum Akcji od paska zadań. Dziś pojawiła się informacja, że to samo stanie się również z menu, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w pasek zdań. Wygląda na to, że projektanci systemu Windows 10 chcą stworzyć jak najbardziej spójny design.

Źródło: Windows Latest

Motyw Jasny i Ciemny

Według najnowszych informacji Windows 10 otrzyma pełną wersję ciemnego motywu. Przez lata interfejs systemu posiadał w tej wersji tylko pewne komponenty, a były to między innymi Menu start, Centrum Akcji oraz pasek zadań, jednak białe elementy jak menu kontekstowe, menu właściwości mocno kontrastowały. Okazuje się, że firma Microsoft planuje wprowadzić ujednoliconą wersję ciemnego motywu. Pewien przedsmak tego jak będzie się to prezentować widzieliśmy w tamtym tygodniu, a dzisiaj możemy przyjrzeć się jak może wyglądać Menu Start.

Menu Start - ciemny motyw Źródło: Windows Latest

Aktualizacja 21.01.2021

Dziś pojawiły się nowe przecieki dotyczące zmiany wyglądu w systemie Windows 10. Jak mogliśmy się spodziewać, na wizualizacjach najbardziej rzucają się w oczy zaokrąglone rogi okien. Ponadto pokazane są dwie wersje kolorystyczne, więc prawdopodobnie będzie można wybrać między dwoma motywami wyświetlania: ciemnym i jasnym.

Wizualizacja zaokrąglonych rogów w Windows 10 oraz motyw jasny i ciemny Źródło: Windows Latest

Wizualizacja zaokrąglonych rogów w Windows 10. Źródło: Windows Latest

Aktualizacja 08.02.2021

Firma Microsoft przedstawiła projekt paska przewijania, który został wykonany przez niezależnego projektanta. Jak widzimy na zdjęciu widzimy dwie wersje kolorystyczne odpowiadające dwóm motywom: jasnemu oraz ciemnemu.

Źródło: Windows Latest

Ustawienia systemu Windows - Bateria

Wydaje się, że firma Microsoft pracuje nad nowym wyglądem zakładki "Bateria". Analizując udostępnione zrzuty ekranu zobaczymy, że ma zostać dodana obsługa wykresów oraz pojawia się więcej szczegółów na temat żywotności zasilania.

Wygląd zakładki "Bateria"

Pierwsza rzeczą, którą należy sprawdzić w przypadku problemu z krótkim czasem pracy na baterii jest użycie aplikacji. Dzięki nowym opcjom pojawi się możliwość analizy zużycia i podgląd listy aplikacji działających w tle w perspektywie wybranych okresów. Ponadto użytkownicy będą mogli podejrzeć jaki procent energii został zużyty o danej godzinie. Pojawią się również szczegółowe informacje, do których póki co dostęp można mieć jedynie przez narzędzie Wiersz polecenia.

Wygląd zakładki "Bateria"

Nowe ikony

Firma Microsoft postanowiła odświeżyć design ikon systemu Windows 10. Od teraz będą one wykorzystywać czcionkę Seoge Fluent, a całość ma być zgodna z nowym językiem stylistycznym Fluent Design. Poniżej ikonografia udostępniona przez twórców.

Nowe ikony Fluent Design

Ponadto delikatnie zmieni się projekt ikon systemowych. Jak widać na poniższym zdjęciu, są one wyraźniejsze i wyglądają po prostu lepiej.

Nowe ikony systemowe i stare ikony systemowe

Data premiery

Nowy wygląd systemu Windows 10 w pełnej krasie będziemy mogli podziwiać najprawdopodobniej w drugiej połowie 2021 roku. W tym czasie firma Microsoft różne zmiany designu ma wprowadzać stopniowo.