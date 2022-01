Jak bezpiecznie wymazać dysk twardy lub SSD? [PORADNIK]

Upewnij się, że dane na starych dyskach są bezpieczne przed ich wymazaniem. W trym poradnik pokazujemy, jak to zrobić.

Spis treści

Fot. benjamin lehman / unsplash

Syrena zaśpiewała, a Ty w końcu uległeś jej wezwaniu: Jesteś dumnym posiadaczem nowego, błyszczącego komputera, szybszego dysku SSD lub większego dysku twardego. Nadszedł czas, aby sprzedać lub oddać swój stary sprzęt i zacząć bawić się nowymi zabawkami, prawda? Nie tak szybko. Najpierw należy bezpiecznie usunąć dane ze starych dysków twardych, aby nie stać się ofiarą kradzieży tożsamości.

Samo usunięcie danych z dysku twardego nie powoduje ich skasowania, jak można by się spodziewać. Zamiast tego NTFS (system plików używany w komputerach z systemem Windows) po prostu ukrywa dane przed bezpośrednim widokiem, pozostawiając je do nadpisania, gdy na dysku pojawi się nowy plik. Taki scenariusz sprawdza się w codziennym użytkowaniu, ale może oznaczać katastrofę, gdy nadejdzie czas rozstania się ze starą maszyną.

Zobacz również:

Aby naprawdę zniszczyć dane na urządzeniu pamięci masowej, musisz podjąć bardziej drastyczne (i czasochłonne) środki, aby nadpisać przestrzeń na dysku za pomocą jedynek i zer. I tu właśnie przychodzi z pomocą ten przewodnik.

Różne technologie i scenariusze wymagają różnych narzędzi. Wskażemy najlepsze narzędzie do bezpiecznego wymazywania dla każdego zadania, bez względu na rodzaj używanego dysku - nawet pamięci flash USB. Jeśli chcesz wymazać tylko określone pliki, pokażemy Ci, jak to zrobić. Co najlepsze, prawie każde z omawianych tutaj rozwiązań jest darmowe.

Zanim zaczniesz

Fot. William Warby (CC BY 2.0)

Zrób kopię zapasową danych! Gdy te programy zabiorą się do pracy, nie będziesz mógł wrócić do zapomnianego pliku. To jednokierunkowa droga do zapomnienia danych. Jeśli wymazujesz dysk w laptopie, upewnij się, że podłączyłeś go do prądu przed rozpoczęciem pracy. Jeśli bateria się wyczerpie, a zasilanie wysiądzie w środku operacji wymazywania dysku, może to oznaczać katastrofę dla dysku.

Skoro już o tym mowa, porozmawiajmy o terminologii. Narzędzia do wymazywania dysku pozwalają określić liczbę "przebiegów" wykonywanych przez oprogramowanie. Każde przejście oznacza całkowite nadpisanie danych. Narzędzie, które wykonuje trzy przejścia, nadpisuje dysk jedynkami i zerami trzy razy. Im więcej razy nadpisywane są dane, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo ich odzyskania. Niektóre narzędzia zapewniają ochronę na poziomie "Gutmann" z 35 przejściami, ale trzy przejścia są wystarczające w przypadku specyfikacji "Short" Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych i wielu sił zbrojnych na całym świecie.

Jeśli zdecydujesz się wymazać swoje dane za pomocą którejkolwiek z tych metod, robisz to na własne ryzyko - dlatego zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed rozpoczęciem. Niemniej jednak w przeszłości z powodzeniem stosowaliśmy wszystkie te metody.

Bezpieczne wymazywanie określonych plików za pomocą programu Eraser

Jeśli chcesz usunąć tylko określone pliki i foldery, a nie całe dyski, narzędziem dla Ciebie jest Eraser o otwartym kodzie źródłowym. Wystarczy uruchomić program, kliknąć strzałkę obok opcji "Erase Schedule" w górnej części ekranu i wybrać nowe zadanie. Stamtąd wyskakuje okno z zadaniami i opcjami harmonogramu czasowego. Kliknij przycisk Dodaj dane, aby wybrać pliki do wymazania i wybrać metodę wymazywania. (Ja zazwyczaj korzystam z opcji DoD three-pass).

Eraser 6.2 dla Windows. / Fot. IDG

Opcja Eraser pojawia się również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku w Eksploratorze Windows, co pozwala na trwałe usunięcie plików szybko i łatwo.

Eraser ma mnóstwo zaawansowanych harmonogramów i opcji plików, jeśli chcesz bezpiecznie wytrzeć konkretnych plików lub sektorów dysku twardego w regularnych odstępach czasu. Bądź ostrożny podczas majstrowania z drobniejszych ustawień, choć - nie chcesz przypadkowo wymazać coś ważnego. Należy również pamiętać, że program Eraser jest przeznaczony dla mechanicznych dysków twardych, ponieważ algorytmy wyrównywania zużycia w dyskach półprzewodnikowych (SSD) negują zdolność narzędzia do bezpiecznego wymazywania informacji.

Bezpieczne wymazywanie pamięci flash USB

Myślałeś, że używanie narzędzia Erase jest proste? Disk Wipe firmy Roadkil jest jeszcze prostszy i działa zarówno na dyskach flash USB, jak i tradycyjnych dyskach twardych. Po prostu pobierz, rozpakuj i uruchom tę niewielką aplikację, a następnie wybierz dysk i wpisz liczbę przejść, które chcesz, aby program wykonał. (Ponownie, sugerujemy co najmniej trzy).

RoadKil's Disk Wipe 1.2 dla Windows. / Fot. IDG

Wybierz opcję wymazania dysku lub wypełnienia go danymi śmieciowymi, kliknij Erase i gotowe. Roadkil's Disk Wipe nie był aktualizowany od lat, ale po prostu działa. Podczas pobierania narzędzia należy wybrać system operacyjny; użytkownicy Windows 10 mogą wybrać opcję dla Windows 8.

Bezpieczne wymazywanie mechanicznego dysku twardego za pomocą programu DBAN

Uwaga na temat oprogramowania do wymazywania całych dysków: Wymazywanie całych dysków wymaga nieco bardziej skomplikowanych rozwiązań niż łatwe w użyciu aplikacje wspomniane wcześniej. Ponieważ dane będą usuwane z dysku, na którym prawdopodobnie znajduje się system operacyjny komputera, większość narzędzi do wymazywania całych dysków wymaga przeniesienia programu na dysk flash lub utworzenia bootowalnego dysku z pliku .iso.

Aby mieć pewność, że wszystko przebiega bezproblemowo, powinieneś również zajrzeć do ustawień BIOS-u i upewnić się, że dyski są ustawione w trybie IDE.

Pobierz program DBAN - sprawdzoną w czasie opcję wymazywania dysków twardych, uwielbianą przez geeków na całym świecie, mimo że od lat nie była aktualizowana. Po pobraniu programu i utworzeniu bootowalnego dysku USB, włóż dysk do komputera i powiedz komputerowi, aby uruchamiał się z dysku USB, a nie z dysku twardego. Jeśli masz nadzieję, aby wymazać dysk twardy z RAID, trzeba będzie rozmontować wolumin RAID i ustawić każdy dysk w trybie JBOD przed rozpoczęciem, jak również.

Fot. IDG

Gdy DBAN jest już uruchomiony w całej swojej niebiesko-białej okazałości, wystarczy wybrać dysk do wymazania i nacisnąć klawisz M na klawiaturze, aby wybrać metodę wymazywania. Trzyprzebiegowa metoda "DoD Short" jest (nadal) moją preferowaną metodą, choć dostępne są też bardziej solidne opcje. Naciśnij klawisz F10, aby rozpocząć wycieranie, gdy wszystko wygląda dobrze. W zależności od wybranej metody i wielkości dysku, wymazywanie danych może trwać godziny, a nawet dni. Weź ze sobą kanapkę i telefon, a jeszcze lepiej odejdź i zajmij się czymś innym, podczas gdy DBAN będzie czynił swoje czary.

Bezpieczne wymazywanie danych z dysku hybrydowego lub SSD za pomocą Secure Erase lub Parted Magic

Wymazywanie danych z dysku SSD różni się nieco od wymazywania danych z dysku HDD dzięki algorytmom wyrównywania zużycia stosowanym do równomiernego zapisu danych na dysku SSD. Aby bezpiecznie wymazać wszystkie dane z dysku SSD, należy użyć polecenia zwanego odpowiednio ATA Secure Erase lub NVMe Secure Erase, które jest wbudowane w firmware nowoczesnych dysków SSD SATA i NVMe oraz starszych dysków PATA/IDE.

Większość nowoczesnych dysków SSD jest dostarczana z możliwością inicjowania bezpiecznego wymazywania lub producent zapewnia własne narzędzie, takie jak Crucial, Samsung, SanDisk, Seagate i Western Digital. Jeśli producent dysku nie oferuje rozwiązania bezpiecznego wymazywania lub rozwiązanie producenta nie obsługuje ponownego formatowania dysków startowych, masz dwie opcje. Jeśli dysk jest wymienny, można go umieścić w obudowie dysku zewnętrznego i podłączyć do innego komputera przez USB, aby go stamtąd wymazać.

Fot. Parted Magic

Łatwiejszą opcją jest skorzystanie z narzędzia Parted Magic. Tutaj jednak natrafiamy na płatną zaporę. W tym momencie Parted Magic kosztuje 11 dolarów za kopię oprogramowania, lub 39 dolarów za dożywotnią subskrypcję, co oznacza, że otrzymujesz ciągłe aktualizacje. Narzędzie jest niesamowite i łatwo warte swojej ceny.

Po zapłaceniu, pobierz Parted Magic .iso i utwórz bootowalny dysk. Uruchom dysk, a pojawi się ekran pulpitu przypominający Windows. Na pulpicie znajduje się launcher Erase Disk. Teraz wystarczy już tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Strony pomocy Parted Magic zawierają również instrukcje dotyczące tego, co należy zrobić dla zwykłych dysków SSD i dysków NVMe.

Jeśli Parted Magic ostrzega, że dysk jest zamrożony, należy uśpić komputer zgodnie z sugestią, włączyć go ponownie i ponownie uruchomić narzędzie. Jeśli zostaniesz zapytany, czy chcesz uruchomić Enhanced Secure Erase, kliknij Nie; chcesz pozostać przy wypróbowanej i sprawdzonej wersji standardowej.