Jak chronić Twoje dziecko w erze Facebooka?

Regulamin Facebooka zabrania rejestrowania się osobom poniżej 13. roku życia, jednak wg badania przeprowadzonego w 2011 roku przez Consumer Reports wiemy, że 7,5 miliona użytkowników w tym okresie miało poniżej 13 lat, a 5 milionów poniżej 10 lat.

Wniosek z powyższych? Dzieci w wieku 13-17 lat stanowią ok. 8% wszystkich użytkowników Facebooka, co przekłada się na ponad 170 milionów użytkowników. Eksperci zwracają uwagę, że Facebook nie jest portalem przyjaznym dzieciom. Młode, nieświadome osoby nie zdają sobie sprawy z zagrożeń wynikających z udostępniania nieznajomym ogromnej ilości informacji na temat swojego prywatnego życia oraz że są narażone na nieodpowiednie treści, np. nawołujące do przemocy lub o charakterze seksualnym. Problemem Facebooka jest brak filtrów ograniczających wiadomości nieodpowiednie dla młodych osób. Warto również pamiętać, że nieznani nam „znajomi” mogą mieć ogromny wpływ na to, jakie informacje docierają do Twojego dziecka. Oczywiście możemy blokować użytkowników i aplikacje, które prezentują treści nieodpowiednie dla naszych dzieci, ale dopiero po fakcie, gdy zorientujemy, że stanowią zagrożenie.

Eksperci zalecają rodzicom, aby zakładali swoim dzieciom konto na Facebooku jak najpóźniej. Kiedy jednak już to nastąpi, warto przestrzegać poniższych rad:

Co jakiś czas przejrzyj profil dziecka sprawdzając, czy nie ujawnia na nim poufnych informacji, takich jak adres domowy, nazwa szkoły, numer telefonu, zbyt osobiste zdjęcia lub filmy.

Porozmawiaj z dzieckiem o nowych znajomych pojawiających się na jego liście kontaktów, szczególnie gdy ich nie znasz. Postaraj się wyjaśnić dziecku, dlaczego rozmowa o jego nowych znajomych jest ważna.

Sprawdź jakie aplikacje i gry Twoje dziecko zainstalowało oraz zorientuj się jakiego rodzaju informacje one gromadzą.

Porozmawiaj z dzieckiem na temat ustawień prywatności i upewnij się, że treści, które ujawnia, trafiają tylko do grona jego znajomych, nie stają się publiczne.

Pokaż dziecku, jak zablokować niechciane kontakty. Wyjaśnij, jak zgłosić moderatorowi niestosowne i obraźliwe posty.

Pokaż dziecku, jak przeglądać zdjęcia, na których zostało oznaczone oraz gdzie w ustawieniach można tę funkcję całkowicie zablokować.

Porozmawiaj z dzieckiem o cyberprzemocy, jak ją rozpoznawać i jak jej unikać.

Naucz dziecko rozpoznawać fałszywe wiadomości i oferty, tworzone w celu generowania kliknięć oraz fanpage’e przeznaczone do zbierania lajków.

Używaj oprogramowania do monitorowania aktywności Twojego dziecka w mediach społecznościowych.

Dariusz Woźniak, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken, dodaje: "Warto również wiedzieć, że dostępna jest, stworzona z myślą o najmłodszych, specjalna wersja komunikatora Messenger Kids. Pozwala ona rodzicom na zdalne zatwierdzanie znajomych, z którymi komunikuje się dziecko, nie zawiera reklam oraz nie zbiera danych o użytkowniku. Do korzystania z komunikatora nie jest wymagane posiadanie konta na Facebooku, które można założyć dopiero od 13 roku życia.