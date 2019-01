Jak dobrze wybrać serwer VPS?

Usługi VPS idealnie wpisują się w potrzeby bardziej wymagających klientów, gdy ograniczenia hostingu współdzielonego blokują dalszy rozwój projektów internetowych, a serwer dedykowany i chmura są zbyt drogie. Na co zwrócić uwagę przy wyborze serwera VPS?

Wysoka dostępność

Numer jeden na naszej liście, choć nie wszyscy dostawcy hostingu chwalą się swoimi centrami danych. Co wiesz o infrastrukturze, w której uruchamiane są serwery VPS operatora? Zapewne niewiele.

Klasyczny VPS dzieli zasoby fizycznego serwera na wiele maszyn wirtualnych. W rezultacie awaria sprzętu prowadzi do niedostępności usług, co przy obecnym rozwoju technologii wydaje się być nieakceptowalne. Aby tego uniknąć dostawcy hostingu rozwijają swoją infrastrukturę w kierunku klastrów wirtualizacji i chmury.

Mechanizmy wysokiej dostępności (High Availability) pozwalają do minimum ograniczyć czas niedostępności usługi. Wysoka dostępność powinna być realizowana na każdym poziomie infrastruktury: obliczeniowym, pamięci masowej oraz sieci. W przypadku problemów z pojedynczym hostem, maszyny wirtualne migrowane są automatycznie do innego wolnego węzła, bez przerywania pracy. Wniosek? Spójrz szerzej na ofertę dostawcy, aniżeli przez pryzmat podstawowych parametrów serwera.

Parametry serwera

Oczywiście te też są ważne. W ramach usługi otrzymasz określone zasoby serwera: moc jednego lub kilku rdzeni procesora, określoną ilość pamięci RAM oraz przestrzeń dyskową na swoje dane. Dostawcy hostingu oferują trzy lub cztery prekonfigurowane warianty usługi VPS skierowane dla różnych klientów i zastosowań. Największym zainteresowaniem cieszą się niedrogie konfiguracje (1-2 rdzenie procesora, 2-4 GB RAM, 50-100 GB dysku), które pozwalają uruchomić blog lub stronę o średniej oglądalności, kilka niewielkich aplikacji albo aspirujący sklep internetowy.

Oferta serwerów VPS w homecloud.pl (marka należy do home.pl) składa się z czterech wariantów usługi (Micro, Basic, Standard oraz Professional) odpowiadających różnym potrzebom użytkowników. Najtańszy VPS można mieć tutaj już od 12 zł miesięcznie (cena regularna bez haczyków). Najczęściej wybierany serwer Basic (34 zł miesięcznie to jego stała cena bez promocji) ma 2 GB pamięci RAM, dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 2 GHz, a także 50 GB przestrzeni dyskowej na szybkiej macierzy chmurowej Ceph. Wraz z rozwojem projektu, gdy rosną potrzeby, użytkownik może zmienić typ usługi na wyższy. W homecloud.pl wystarczą trzy kliknięcia w Panelu Klienta i opłacenie zamówienia, żeby VPS zaczął działać.

Parametry serwera: druga część

Idźmy dalej. Szczegółowa specyfikacja serwera dostarcza kilku dodatkowych informacji, które powinieneś wziąć pod rozwagę porównując oferty różnych operatorów. Klasyczne dyski magnetyczne są wąskim gardłem każdego serwera, dlatego dzisiaj dostawcy coraz częściej stosują w swoich systemach nośniki SSD lub NVMe w konfiguracji niezawodnościowej RAID. Podejście to gwarantuje szybszy start serwera oraz wysoką wydajność odczytu i zapisu danych na dyskach. Czy wybrany VPS obsługiwany jest na nośnikach półprzewodnikowych?

Kryterium wyboru powinny być również: liczba adresów IP w cenie usługi, transfer miesięczny oraz szybkość łącz serwera. Problem w tym, że niektórzy dostawcy przedstawiają ten parametr jako ogólną przepustowość swojej sieci. Inni wskazują zaś na szybkość interfejsu sieciowego serwera, który de facto jest współdzielony przez wszystkie maszyny wirtualne uruchamiane na danym hoście. Dopytaj, jeśli nie masz pewności.

Typ wirtualizacji

Dostawcy hostingu stosują dwa podstawowe typy wirtualizacji: pełną wirtualizację ze wsparciem sprzętowym (VMware, KVM, Xen) oraz parawirtualizację, czyli wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego (OpenVZ, Virtuozoo).

Parawirtualizacja polega na uruchomieniu maszyn wirtualnych w wydzielonych, izolowanych kontenerach, które współdzielą jądro systemu operacyjnego z maszyną hosta. W praktyce oznacza to konieczność użycia jednego z udostępnionych obrazów systemów dla serwera VPS. Popularny OpenVZ obsługuje tylko systemy Linux.

Pełna wirtualizacja (np. KVM i VMware) oferuje wyższy poziom izolacji serwerów, a przy tym pozwala operatorom w większym stopniu zagwarantować zasoby serwera dla każdej z maszyn wirtualnych. Pełna wirtualizacja pozwala na użycie dowolnego systemu gościa (Linux, Windows, *BSD), w tym obrazu dostarczonego przez użytkownika, choć powiedzmy sobie od razu: nie wszyscy dostawcy na to zezwalają.

Z wirtualizacją wiąże się jeszcze jeden problem: overselling. Firmy z branży hostingowej mają pokusę sprzedaży większej ilości zasobów, niż mają fizycznie do dyspozycji. To nawet logiczne, jeśli weźmiesz pod uwagę fakt, że rzadko który klient w pełni wykorzystuje wynajęte zasoby. Z drugiej zaś strony od dostawcy można oczekiwać udostępnienia mocy obliczeniowej przedstawionej w ofercie VPS.

W kwestii oversellingu parawirtualizacja daje dostawcom większe pole manewru. Mitem jest, że „nadsprzedaż” zasobów nie jest możliwa w przypadku pełnej wirtualizacji. Wydajność i stabilność VPS-a w większym stopniu zależy od dostawcy hostingu, niż zastosowanego typu wirtualizacji. Nie pozostaje nam nic innego jak zasięgnąć opinii innych użytkowników albo przeprowadzić własne testy. Przykładowo homecloud.pl nie stosuje overselingu zasobów pomimo stosowania parawirtualizacji. Ma odrębną uslugę z pełną VM, którą jest Pro Cloud.

Root lub zarządzany

Dostęp do powłoki systemu Linux w wariancie root pozwala na zarządzanie konfiguracją serwera, instalowanie własnych aplikacji i bibliotek, administrowanie kontami użytkowników oraz uprawnieniami do plików.

Problem w tym, że zarządzanie serwerem webowym może być mało wygodne nawet dla doświadczonego administratora. Homecloud.pl udostępnia użytkownikom usługi VPS panel zarządzania Plesk Onyx (opcja dodatkowo płatna), który pozwala na łatwe dodawanie stron WWW i baz danych, zakładanie kont pocztowych oraz konfigurowanie domen. Wbudowany autoinstalator automatyzuje instalację popularnych aplikacji webowych, w tym popularnego Wordpressa.

Panel zarządzania taki jak Plesk (na ilustracji), cPanel czy DirectAdmin wydatnie upraszcza i automatyzuje zarządzanie usługami webowymi na serwerze VPS.

W ofercie dostawców hostingu znajdziesz także serwery zarządzane (managed) łączące gwarancję zasobów VPS z funkcjonalnością hostingu współdzielonego. Operator odpowiada za zarządzanie serwerem, podczas gdy klient może swobodnie korzystać z pełni skonfigurowanego środowiska webowego z intuicyjnym panelem administratora jak w hostingu współdzielonym. Wszystko to kosztem ograniczonej elastyczności serwera, ale czy na pewno potrzebujesz pełnego dostępu root do obsługi swoich projektów internetowych?

Bezpieczeństwo i DDoS

VPS to serwer pełną gębą, o którego zabezpieczenie (np. wdrażając reguły zapory sieciowej) musisz zadbać we własnym zakresie. Nie wszystko jest jednak w twoich rękach. Plagą ostatnich czasów są ataki typu DDoS, które poprzez nasilenie ruchu sieciowego mają na celu doprowadzenie do niedostępności serwera lub wybranej usługi webowej. Ochrona DDoS realizowana jest na poziomie sieci operatora. Sprawdź, czy dostawca hostingu potrafi skutecznie odpierać ataki na swoją infrastrukturę.

Operatorzy wykonują backup blokowy maszyn wirtualnych, ale robią to na własne potrzeby. W rezultacie o backup danych serwera musisz zadbać samodzielnie. Zapytaj swojego dostawcę, czy możesz wykupić dodatkowe miejsce na składowanie kopii zapasowych? Ważne, aby pliki backupu były przechowywane w innym miejscu, niż serwer VPS.

Na koniec rzecz rzadko spotykana w Polsce, a mianowicie migawki serwera VPS (snapshot). Mechanizm ten przydatny jest w trakcie wprowadzania zmian i aktualizacji na serwerze. Wdrożyłeś nową wersję Wordpressa, ale nie działa ona poprawnie? Zamiast mozolnie wycofywać zmiany, możesz przywrócić maszynę do wcześniejszego punktu w czasie (migawki).

Serwer dla graczy

Niedrogie VPS-y wybierane są chętnie przez fanów gier multiplayer. Własny serwer pozwala toczyć potyczki w gronie przyjaciół, a administrator ma możliwość instalowania dodatków i modów, które wydatnie zwiększają atrakcyjność rozgrywki. Serwer gier wymaga sporych zasobów obliczeniowych, szczególnie jeśli na jednej maszynie uruchamiamy kilka gier jednocześnie, a przy tym obsługujemy serwer komunikacji głosowej np. TeamSpeak, forum dyskusyjne czy indywidualne strony drużyn.

Szansę na płynną rozgrywkę (zabili go, a uciekł?) daje lokalizacja serwera w Polsce. Niski ping jest wiele więcej wart niż atrakcyjna cena. Na nią również warto zwrócić uwagę, wszak wielu graczy to uczniowie i studenci, którzy nie dysponują pokaźnymi budżetami. Wybrani operatorzy mają wdrożone rozwiązania Anty-DDoS do ochrony serwerów gier, które skutecznie chronią przed atakami z wykorzystaniem protokołu UDP. Tych niestety nie brakuje. Na koniec zwróć uwagę na zapisy regulaminu usługi. Nie wszyscy dostawcy hostingu akceptują w swoich centrach danych graczy. Nie brakuje jednak ofert dedykowanych dla graczy. Wystarczy dobrze się rozejrzeć.