Jak działa TikTok? Do sieci trafiły algorytmy i diagramy

Do sieci trafiły wewnętrzne, poufne informacje pokazujące w jaki sposób działa TikTok. Czego ciekawego można się z nich dowiedzieć?

Zastanawiałeś się kiedyś jak działa pozycjonowanie kont w TikToku? Co trzeba zrobić, aby uzyskać ogromną popularność na tym portalu społecznościowym? Który twórcy są doceniania i otrzymują możliwość zarobienia ogromnych pieniędzy, a którzy pomimo wysiłków nigdy nie trafią na szczyt?

TikTok Źródło: techadvisor.co.uk

Do sieci trafiły materiały wewnętrzne TikToka, które pozwolą odpowiedzieć na powyższe pytania.

Portal The New York Times opublikował w sieci dokumenty dotyczące wybranych algorytmów TikToka. To nowe informacje - do tej pory nie mieliśmy szczegółowych danych o algorytmach TikToka.

Wszystkie nowinki zostały zgromadzone w dokumencie TikTok Algo 101 opisującym pracę algorytmu TikTok dla nietechnicznych pracowników firmy. Kopia tego dokumentu trafiła do NYT, a dokument został zweryfikowany przez rzeczniczkę TikToka.

chart indicating how the tiktok algorithm works, per NYT reporting https://t.co/KBeL1tWScq pic.twitter.com/cbypTR1f6K — Alexandra Mondalek (@amondalek) December 6, 2021

Algorytm TikTok działa podobnie do rozwiązań znajdujących się w innych portalach społecznościowych. Całość na bieżąco monitoruje polubienia użytkownika co jakiś czas dorzucając własną propozycję bazując na wcześniej pogubionych filmach.

Całość działa w oparciu o cztery kluczowe elementy - wartość dla użytkownika, długoterminową wartość dla użytkownika, wartość dla twórcy oraz wartość dla platformy.

Im dłużej twórcy mają konto na TikToku tym łatwiej zarabiać im pieniądze. Algorytm TikToka niesamowicie dobrze radzi sobie z doborem treści w przypadku aktywnych oraz pasywnych użytkowników.

Niestety algorytm ma również swoje wady. Wiele osób podkreśla, że TikTok często przekazuje użytkownikom nieodpowiednie treści, których z czasem pojawia się coraz więcej. Mowa o materiałach wideo, które wśród nastolatków mogą wywołać samookaleczanie, które w TikToku przedstawiane będzie jako zabawa. Algorytmy TikToka walczą o jak najdłuższe sesje i utrzymanie użytkowników przy aplikacji. Kwestie moralne schodzą wtedy na drugi plan.