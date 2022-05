Jak działa czytnik linii papilarnych pod ekranem?

Czytnik linii papilarnych jest obecnie jedną z najbardziej popularnych form uwierzytelniania biometrycznego zarówno w komputerach, jak i wszelkiej maści urządzeniach mobilnych. Oto wszystko, co musisz wiedzieć na temat optycznych, pojemnościowych i ultradźwiękowych czytników linii papilarnych wbudowanych w ekran oraz sposobie ich działania.

Spis treści

Smartfon vivo V23 5G posiada czytnik linii papilarnych pod ekranem Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Jaki czytnik linii papilarnych posiada mój telefon?

Niezależnie od tego, czy Twój smartfon ma czytnik linii papilarnych w ekranie, umieszczony na obudowie bądź zintegrowany z przyciskiem zasilania nadal będzie korzystał z jednej z trzech szeroko dostępnych technologii: optycznej, pojemnościowej oraz ultradźwiękowej.

Jak działają optyczne czytniki linii papilarnych?

Optyczne czytniki linii papilarnych są obecnie jedną z najprostszych i najłatwiejszych w implementacji form zabezpieczeń biometrycznych. Polegają one na zastosowaniu diody LED, która używana jest do podświetlenia palca, a następnie dane są przechwytywane jako obraz 2D przy pomocy czytnika. Po zeskanowaniu linii papilarnych z palca czytnik porównuje dane w celu ustalenia, czy odcisk jest zgodny z tym zapisanym w pamięci urządzenia.

Jak działają pojemnościowe czytniki linii papilarnych?

Wraz z upływem czasu również czytniki linii papilarnych stały się bardziej zaawansowane technicznie. Zamiast używać światła do odwzorowania powierzchni palca czytniki pojemnościowe wykorzystują energii elektrycznej. Standardowy pojemnościowy czytnik linii papilarnych opiera się na tablicy kondensatorów, aby wychwycić poszczególne odciski palców. Gdy przyłożymy palec do pojemnościowego czytnika linii papilarnych złożonego z miniaturowych kondensatorów zamienimy pojemność poszczególnych kondensatorów zaburzając jednocześnie ich równowagę elektryczną. Skanery pojemnościowe są znacznie szybsze, dokładniejsze i skuteczniejsze od swoich optycznych odpowiedników. Dużo ciężej jest oszukać pojemnościowy czytnik linii papilarnych. Optyczny skaner może zostać oszukany za pomocą wydrukowanego na specjalnym papierze odcisku linii papilarnych.

Pojemnościowe czytniki linii papilarnych są w chwili obecnie najbardziej popularne spośród wszystkich rodzajów skanerów linii papilarnych.

Jak działają ultradźwiękowe czytniki linii papilarnych?

Jak sama nazwa wskazuje ultradźwiękowe czytniki linii papilarnych wykorzystują fale ultradźwiękowe do odwzorowania trójwymiarowego obrazu odcisku palca w taki sam sposób, w jaki fale ultradźwiękowe wykorzystywane są np. w medycynie.

Czysto teoretycznie ultradźwiękowe czytniki linii papilarnych posiadają kilka zalet w stosunku do innych technologii skanowania, ponieważ są w stanie wykrywać również przepływ krwi, ale ich efektywność i skuteczność spada w gorszych warunkach np. gdy użytkownik ma brudne lub mokre ręce.

Który typ czytnika linii papilarnych jest najlepszy?

Ogólnie ujmując każdy z wyżej wymienionych rodzajów czytników linii papilarnych jest skuteczny i odpowiednio szybki. Jako użytkownik za pewne nie wiesz, jaki rodzaj czytnika linii papilarnych zastosowano w Twoim urządzeniu. Jeżeli pytasz, który rodzaj jest najbardziej uniwersalny i bezpieczny to prawdopodobnie skaner ultradźwiękowy będzie najlepszy. Posiada problemy z odczytem i nie korzystnych warunkach, ale jest najbezpieczniejszy, a na dodatek technologia ta jest stale udoskonalana.

Jak działają czytniki linii papilarnych w ekranie?

W najnowszych modelach smartfonów można znaleźć czytniki wbudowane w ekran. Wykonane są one zarówno w technologii optycznej, jak i ultradźwiękowej.

Optyczne czytniki linii papilarnych umieszczone w wyświetlaczu działają za pomocą przechwytywania obrazu linii papilarnych na podstawie światła odbitego od szczelin między poszczególnymi pikselami na wyświetlaczu.

Ultradźwiękowe czytniki linii papilarnych umieszczone w wyświetlaczu działają poprzez rzutowanie fal ultradźwiękowych na powierzchnię ekranu, ponieważ fale ultradźwiękowe mogą przemieszczać się przez materiał stały w sposób, którego światło nie jest w stanie wykonać.

Skaner optyczny wykorzystano w Xiaomi Mi 9 SE, co objawia się podświetleniem na zielono miejsca, w którym umieszczono czytnik linii papilarnych. Ultradźwiękowy skaner zastosowano w Samsung Galaxy S10 oraz S10+.

Jak bezpieczne są czytniki linii papilarnych w ekranie?

Każdy ekranowy czytnik linii papilarnych jest bezpieczny w podobnym zakresie. Na rynku dostępnych jest kilka różnych skanerów wbudowanych w ekran. Niektóre z nich są optyczne, a niektóre ultradźwiękowe. Do niedawna umieszczenie czytnika linii papilarnych możliwe było jedynie w panelu typu AMOLED, co podwyższało koszty produkcji, przez co producenci nie stosowali tego rozwiązania w tanich modelach. Obecnie zaprezentowano już technologię, która pozwala na umieszczenie skanera w ekranie typu LCD.

Qualcomm twierdzi, że jego ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie o nazwie Sense ID ma wskaźnik błędu na poziomie jednego procenta.

Goodix - producent czytników linii papilarnych między innymi do urządzeń Huawei informuje, że jego sensory wbudowane w ekran mają wskaźnik błędu na poziomie mniejszym niż 2 procent.

Warto zaznaczyć, że zwłaszcza w elektronice użytkowej wygoda często jest ważniejsza od bezpieczeństwa. Dopóki dany czytnik linii papilarnych wydaje się zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa większość konsumentów wybierze szybszy sensor zamiast tego, który będzie wolniejszy, ale znacznie bezpieczniejszy.