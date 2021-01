Jak działa elektroniczny obieg dokumentów i dlaczego warto go wdrożyć właśnie teraz?

Świat przez pandemię spowodowaną atakiem wirusa COVID-19 zmienił się nie do poznania. Dotyczy to również przedsiębiorstw, które musiały dostosować się do nowych realiów. Mowa między innymi o przejściu na zdalny tryb pracy. Dla niektórych firm jest to nowość, bowiem praktycznie “z dnia na dzień” salę konferencyjną zastąpiły komunikatory, a dokumenty przestały być przekazywane fizycznie pomiędzy pracownikami. Przyszłością, a nawet teraźniejszością jest elektroniczny obieg dokumentów. Jak działa i dlaczego każda firma powinna wykorzystywać taką technologię? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Pandemia znacznie wpłynęła na nasze życie. Są jednak pewne pozytywne zmiany. Przede wszystkim chodzi o przyspieszony rozwój cyfryzacji przedsiębiorstw. Wiele firm uświadomiło sobie, że praca zdalna jest przyszłością. Mówi o tym między innymi raport Koalicji Bezpieczni w Pracy, który sugeruje, że aż 57 % pracodawców chce, by praca zdalna została utrzymana po zakończeniu pandemii. Dlatego, że może być równie wydajna co ta, która wykonywana jest stacjonarnie - w biurze. W efektywnym zarządzaniu nawet dużymi przedsiębiorstwami pomoże szereg narzędzi. Warto mieć jednak na uwadze to, że szczególnie poufne dokumenty, czyli umowy, zamówienia, czy po prostu ważne informacje przesyłane pomiędzy pracownikami powinny być odpowiednio zabezpieczone. Chodzi o stosowanie zabezpieczeń takich jak podpis kwalifikowany, centralna archiwizacja, backup, czy ochrona danych osobowych. Dużo łatwiej o problemy i wycieki, gdy korzystamy z wielu różnych platform. Warto mieć również na uwadze to, że wygoda odczytywania i przeglądania plików umieszczonych na wielu serwerach jest znacznie niższa niż wtedy, gdy “całość” umieszczona jest w jednym miejscu.

Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów jest tak ważny?

Po pierwsze większe bezpieczeństwo, po drugie szybkość pracy, a po trzecie wydajniejsze zarządzanie. Korzystając na przykład z platformy firmy eDokumenty – systemu Ready_™ otrzymujemy dostęp do wydzielonej dla firmy i zabezpieczonej podobnie jak strony banków strony pozwalającej na gromadzenie i obieg dokumentów oraz łatwe zarządzanie firmą. Możemy tam stworzyć inteligentną siatkę połączeń, która pozwoli nam na zupełnie nową komunikację z klientami i pracownikami. Platforma gwarantuje profesjonalne zabezpieczenie dokumentów przed potencjalnym wyciekiem. Jest to obowiązek - głównie zgodny z rozporządzeniem RODO. Wspomniane narzędzie znacznie ułatwia nam przestrzeganie prawa.

Jak to działa?

Elektroniczny obieg dokumentów uruchamiamy przez specjalny adres, który należy wpisać w przeglądarce. Następnie logujemy się na stronę, aby zobaczyć - w zależności od tego jaki mamy przydzielony dostęp - foldery i pliki podzielone na działy i teczki. Pracownik może więc przeglądać dokumenty, ma wgląd w skrzynkę z plikami przychodzącymi, a także może na przykład skanować i dodawać pliki, przejmować te, które zostały dostarczone pocztą e-mail, lub dyskutować z innymi pracownikami za pomocą komentarzy i czatu. Do dokumentów może również zlecać i wykonywać zadania.

Oprócz dostępu w chmurze tego typu system można uruchomić na własnym serwerze. Wymaga to przejścia przez odpowiedni audyt i zastosowanie wielu zabezpieczeń, dlatego zaleca się w takim przypadku uruchomienie dzierżawionego serwera wirtualnego tzw. VPS. Oczywiście każda z opcji ma swoje zalety oraz wady. To, na jaki wariant się zdecyduje dane przedsiębiorstwo, jest kwestią mocno indywidualną.

Funkcje i procesy, jakie oferuje elektroniczny obieg dokumentów

Zagłębiając się w tematykę związaną z obiegiem plików warto dowiedzieć się, jakie funkcje może wykorzystywać firma. Przede wszystkim klient otrzymuje archiwum oraz repozytorium dokumentów, które jest podzielone według struktury firmy oraz obszarów jej działalności. Przedsiębiorstwo może być pewne, że osoba inna, niż wskazana nie otrzyma dostępu do plików - to zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantuje klientom, że reprezentujemy solidną firmę, godną zaufania. Kolejną funkcją, jaką oferuje narzędzie jest możliwość uporządkowania dokumentów przez nadawanie im dwóch prostych ale celnych atrybutów: sprawy i klienta. To znacznie ułatwia odnajdywanie dokumentów, które dotyczą konkretnej firmy pomimo tego, że pliki znajdują się w różnych folderach lub zostały dodane przez osoby z różnych działów.

Warto wspomnieć również o procesach workflow, które znacznie ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwem. Możemy je doinstalować w formie aplikacji pomagających w obiegu faktur, płatnościach, zamówieniach, zarządzaniu budżetem. Możemy również wykorzystywać CRM z obsługą ofert, zamówień, rachunków, czy towarów, jakie posiada firma.

eDokumenty, czyli platforma do cyfrowego zarządzania nowoczesną firmą

Wiemy już, że firmy, które chcą nadal się rozwijać - nawet w dobie pandemii - muszą tak naprawdę przenieść zarządzanie swoim biznesem do sieci. To klucz do wydajnej pracy oraz panowania nad przedsiębiorstwem. Dzięki oprogramowaniu eDokumenty – systemie Ready_™ możemy cieszyć się nowoczesną firmą już w kilka minut. Za sprawą gotowych modułów oraz aplikacji możemy skorzystać nie tylko z systemu obiegu dokumentów, ale również z CRM, czy systemu zarządzania zasobami oraz pracą grupową. Oprogramowanie pozwala również na tworzenie nowych aplikacji lub rozszerzenie o nowe moduły, jeśli podstawowa funkcjonalność nie jest dla nas wystarczająca. Wtyczki są dostępne na otwartej licencji LGPL, a sam system oferuje zaawansowane API. Krótko mówiąc - na początku otrzymujemy niezbędne narzędzia, które pozwolą nam na zarządzanie dokumentami, klientami, czasem pracy, czy projektami. Oprócz tego “dostajemy” klienta poczty, kalendarze, czat i moduł raportowania. Wszystkie te elementy łączą się w jedną całość, a ich konfiguracja zajmuje nam około jeden dzień. Nie można pominąć jeszcze jednej ważnej kwestii, za którą należy pochwalić eDokumenty. Wszyscy nosimy ze sobą nasze “mobilne biuro” w postaci smartfona. Oprogramowanie działa również w wersji mobilnej, dlatego też możemy skorzystać z niego np. będąc w podróży, aby szybko sprawdzić co pisali do nas inni pracownicy, bądź możemy łatwo dodać do systemu nowe dokumenty poprzez ich zeskanowanie aparatem.

Praca zdalna

Przez pandemię wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że praca zdalna jest nie tylko możliwa, ale równie skuteczna jak stacjonarna. Dlatego też część z nich porzuci biura, by w stu procentach rozpocząć pracę online. Oczywiście, bez odpowiedniego zestawu narzędzie nie byłoby to takie łatwe. Dlatego warto skorzystać na przykład z opisywanych narzędzi. Jedną z ciekawych funkcji dostępnych w Ready_™ jest Lista obecności. Kiedy pracownicy logują się do systemu, potwierdzają swoją obecność - określając miejsce pracy: biuro albo dom, ale zawsze widzimy ich w strukturze firmy, tak jakby normalnie byli w pracy. Managerowie odpowiedzialni za planowanie zadań mają wgląd w to, co zostało już wykonane. Wszyscy mogą rozmawiać za pomocą czatu, a także przesyłać wewnętrznie ważne dla przedsiębiorstwa pliki.

Lepszy obieg dokumentów

Oprogramowanie Ready ™ wyposażone jest w moduł obiegu faktur, który współpracuje z pocztą e-mail oraz umożliwia eksport do programów księgowych. Dzięki temu unikamy całego - często żmudnego - procesu przekazywania do kolejnych działów dokumentów zakupowych. Stosując oprogramowanie tego typu nie będziemy musieli martwić się o zgubione faktury, a każda z nich jest wprowadzona do wielu rejestrów w sposób automatyczny.

Aplikacja pomaga również nam w przeprowadzeniu procesu płatności. Często otrzymując fakturę od klienta musimy przekazać ją do działu księgowości, następnie musi być zaakceptowana i dopiero wtedy uruchamiana jest płatność. Aby uniknąć opóźnień i oszczędzić czas, możemy wykorzystać aplikację płatności, która w prosty sposób gromadzi wszystkie niezbędne etapy w jednym miejscu. Dzięki niej możemy również eksportować pliki do systemu bankowego.

Należy również wspomnieć o elektronicznym archiwum umów z kontrahentami. Dzięki nim w szybki sposób znajdziemy interesujący nas dokument umowy i będziemy mogli w kilka chwil dotrzeć do ważnych dla nas zapisów. Unikniemy straty czasu na przeszukiwanie kolejnych segregatorów z dokumentacją. Dodatkowo, będziemy mieli wgląd do nich z każdego miejsca na Ziemi.

Zarządzanie firmą to przyszłość biznesu

Elastyczność i umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian pozwala na wyprzedzenie konkurencji. Szybki dostęp do dokumentów i informacji oraz zarządzanie pracownikami w formie online to klucz do sukcesu. Dzięki pomocnym narzędziom, takim jak eDokumenty możemy w prosty sposób pracować zdalnie, a także sukcesywnie rozwijać nasze przedsiębiorstwo wykorzystując do tego Internet. Podsumowując - nowoczesny przedsiębiorca będzie mógł pracować wydajnie niezależnie od tego, czy jest w biurze, czy w domu. Pandemia zweryfikowała wiele wcześniejszych nienaruszalnych założeń. Dziś niekoniecznie musimy wykorzystywać wielkie powierzchnie biurowe. Wystarczy cichy zakątek - gdziekolwiek mamy dostęp do Internetu, a wszystkie sprawy załatwimy równie wydajnie, co w szklanym biurowcu.