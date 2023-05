Jak i gdzie oglądać Google I/O 2023? Już jutro odbędzie się premiera Pixel Fold, Pixel 7a, Androida 14 i wiele innych

Doroczna konferencja deweloperska Google'a jest tuż za rogiem. Firma potwierdziła kluczowe szczegóły i rozesłała zaproszenia na Google I/O 2023, ale czego możemy się spodziewać po wydarzeniu w Kalifornii?

Spis treści

Kiedy jest Google I/O 2023?

Potwierdzono, że w 2023 roku Google I/O odbędzie się w środę 10 maja. Główny keynote rozpocznie się o godzinie 19:00 i potrwa około 2 godziny.

Jak oglądać Google I/O 2023?

Google ułatwiło każdemu oglądanie swoich wydarzeń. Livestream jest zaplanowany poprzez kanał Google YouTube, ale możesz zacząć oglądać nawet bez opuszczania tej strony - strumień jest osadzony poniżej.

Zobacz również:

Ale jeśli chcesz bardziej praktyczne doświadczenie, każdy może zarejestrować się, aby wziąć udział w Google I/O za pośrednictwem strony internetowej Google. Dzięki temu uzyskasz dostęp do dodatkowych sesji i możliwość dołączenia do społeczności internetowych.

Czego można się spodziewać po Google I/O 2023?

Google I/O skupia się przede wszystkim na deweloperach, ale główny keynote będzie zawierał wiele ogłoszeń istotnych dla konsumentów.

Pixel Fold

Niewątpliwie najbardziej ekscytującym jest Pixel Fold, pierwszy w historii Google składany telefon. Po miesiącach przecieków, Google potwierdziło, że "usłyszymy więcej o Pixel Fold na Google I/O". Może nie będzie dostępny od razu, ale oficjalne wideo teaserowe przed wydarzeniem wskazuje, że premiera jest nieuchronna:

Wszystkie przecieki wskazują, że jest to telefon składany w stylu książki (jak np. Galaxy Z Fold), z plotkami sugerującymi 5,8-calowy wyświetlacz zewnętrzny, który otwiera się na 7,7-calowy ekran wewnętrzny. Oczekuje się, że będzie zawierać chip Tensor i cztery kamery, ale wiele szczegółów jest jeszcze do potwierdzenia.

Pixel 7a i Pixel 8

Średniej klasy Pixel 7a również ma pojawić się podczas tegorocznego wydarzenia, z dużą ilością przecieków sugerujących bardzo podobny projekt do Pixela 7. Możemy też usłyszeć więcej o Pixel 8 i 8 Pro, nawet jeśli oficjalnie nie wystartują do późniejszego okresu roku.

Android 14

Kolejny będzie Android 14, który prawdopodobnie zostanie oficjalnie ogłoszony. Developer previews są już dostępne na ostatnich telefonach Pixel, ale oczekuje się, że dostanie pełną premierę na I/O przed dostępnością później w 2023 roku.

Google Bard i Asystent Google

Wiele innych funkcji i usług również jest oczekiwanych, w tym te, które koncentrują się na AI. Choć Google Bard został wydany dość niedawno, to wygląda na to, że zostanie on wkrótce zintegrowany z Androidem i Asystentem Google. Jednak ten ostatni może dostać również inne nowe funkcje.

Pixel Watch i Google Wear OS

Mniej prawdopodobne, ale wciąż możliwa jest także premiera drugiej generacji Pixel Watcha. Możemy zobaczyć również aktualizację oprogramowania Google Wear OS dla smartwatchów.