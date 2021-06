Jak i gdzie wynająć campera?

Chcesz wynająć campera na wakacyjną wycieczkę? Oto lista stron, na których możesz to zrobić oraz informacje dotyczące tego, na co powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze.

Spis treści

Marzysz o bajecznej wyprawie camperem? A kto nie! Jednak zanim zdecydujesz się na jego zakup, warto sprawdzić czy rzeczywiście Ci się spodoba. Tygodniowe wypożyczenie z pewnością będzie tańszą opcją. Wypożyczalni camperów jest coraz więcej, dlatego wybór odpowiedniego pojazdu jest dosyć duży. Problemy może sprawić Ci tylko podjęcie decyzji i brak doświadczenia. Na szczęście przygotowaliśmy parę wskazówek i listę stron, z których możesz skorzystać.

O camperach

Zanim wypożyczysz pojazd, zadaj sobie odpowiednie pytania:

z kim chcesz jechać i ile miejsca potrzebujecie?

jak daleko chcesz jechać i na jak długo?

jakich potrzebujesz dodatków (np. bagażnika rowerowego czy akcesoriów kuchennych)?

skąd chcesz chcesz go wynająć?

Camperów jest wiele i dzielą się głownie na cztery typy:

alkowa (over cab) - popularny camper z nadbudówką nad miejscami kierowcy i pasażera, w której znajduje się dwuosobowe łóżko. Tego typu pojazdy mogą zmieścić całą rodzinę, choć nie jesteśmy pewni czy będzie to wygodne.

- popularny camper z nadbudówką nad miejscami kierowcy i pasażera, w której znajduje się dwuosobowe łóżko. Tego typu pojazdy mogą zmieścić całą rodzinę, choć nie jesteśmy pewni czy będzie to wygodne. półintegralne (low profile) - układ jest podobny do alkowy, ale łóżko mieści się w salonce. Pojazd mieści ok. 5 osób i ma też mniejsze spalanie, niż pierwszy, wymieniony typ.

- układ jest podobny do alkowy, ale łóżko mieści się w salonce. Pojazd mieści ok. 5 osób i ma też mniejsze spalanie, niż pierwszy, wymieniony typ. integralne (motorhome) - campery z najwyższej półki, które mają dużo miejsca i układ podobny do półintegry. Są całkowicie zagospodarowane i funkcjonalne, choć należy zaznaczyć, że są dosyć ciężkie.

- campery z najwyższej półki, które mają dużo miejsca i układ podobny do półintegry. Są całkowicie zagospodarowane i funkcjonalne, choć należy zaznaczyć, że są dosyć ciężkie. camper van - to samochody dostawcze zmienione na mieszkalne. Tego typu metamofrozy są coraz bardziej popularne. Idealne dla par, oferują szybszą i tańszą podróż.

Skąd wypożyczać?

od osób prywatnych

od firm z camperami używanymi

od firm z camperami nowszymi, zwykle 3-4 letnimi

Na co zwracać uwagę przed wypożyczeniem?

Większość wypożyczalni wymaga, aby klient miał ukończone 25 lat, czyli był dojrzałym i doświadczonym kierowcą. Dlaczego tak jest? Pamiętajmy, że to cięższe, szersze i dłuższe pojazdy, niż auta osobowe. Do tego koszty zakupu campera i jego utrzymania są naprawdę wysokie. Musimy też brać pod uwagę, że w okresie wakacyjnym firmy wolą wynajmować campery na minimalny okres 7 dni. Nie łudźmy się też, że będzie to tańsze od wynajmu hotelu. To naprawdę droga zabawa. Do tego dochodzą również opłaty za dodatkowe wyposażenie, przygotowanie pojazdu czy kaucję. Zwykle przy składaniu rezerwacji obowiązuje nas opłata rezerwacyjna.

W przypadku dłuższych tras najlepszym rozwiązaniem będą kampery o mniejszym oporze aerodynamicznym, którymi można jechać tą samą prędkością, co zwykłym autem. Zużycie paliwa będzie też mniejsze niż przy dużych camperach integralnych.

Przy odbiorze kampera należy go dokładnie obejrzeć w poszukiwaniu potencjalnych usterek. Pojazd powinien być nie tylko sprawny, ale i czysty. W umowie zwróćmy uwagę na zapisy dotyczące rezygnacji z wypożyczenia, sposobu rozliczenia kosztów wyrządzonych szkód i ewentualnej naprawy, a także informacje o zakazie wjazdu na festiwale (jeśli się na nie wybieramy). Po zakończonej wycieczce, pamiętajmy o tym, aby doprowadzić pojazd do tego samego stanu, w jakim go zastaliśmy. Zbiorniki na wodę i ścieki z toalety powinny być puste, a wyposażenie pozostawione na swoim miejscu. Sprzątając po sobie unikniemy opłaty serwisowej lub zmniejszymy jej kwotę. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

co znajdziemy w wyposażeniu ;

; jakie ubezpieczenie ma camper ;

; jaka jest wysokość kaucji i czy jest ona zwracana ;

; czy jest limit przebiegu i ile kosztuje jego przekroczenie ;

; jaki jest wiek i stan pojazdu ;

; co jest napisane w umowie (także drobnym druczkiem), jakie są dodatkowe koszty.

Wypożyczalnie

Pamiętaj, aby przed wyborem wypożyczalni, przeczytać opinię na jej temat w Internecie (np. na Facebooku lub Google). Oto lista stron, które udało nam się znaleźć:

