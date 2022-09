Jak i kiedy oglądać wydarzenie Apple Far Out - to tutaj już dziś odbędą się największe premiery roku!

W tym artykule zbieramy wszystko, co powinieneś wiedzieć o nadchodzącej konferencji przygotowywanej przez Apple. Podpowiadamy kiedy się odbędzie, co na niej zadebiutuje i jak najlepiej ją oglądać.

Większość firm technologicznych - nawet te największe - z chęcią bierze udział w wielkich wydarzeniach, takich jak CES czy E3. Jest to dla nich możliwość zaprezentowania swojego najnowszego sprzętu lub oprogramowania. Jednak na takich konferencjach próżno szukać Apple. Firma z Cupertino od wielu lat kroczy własną ścieżką i przygotowuje swoje własne konferencje, które odbywają się w siedzibie firmy w Kalifornii. Na szczęście oglądanie ich możliwe jest też online, dzięki czemu za każdym razem jest to wielkie wydarzenie, oczekiwane przez miliony osób na całym świecie.

Kiedy odbędzie się najbliższa konferencja Apple?

Apple znane jest ze swoich cyklicznych eventów, na których firma prezentuje najnowsze nowinki technologiczne. Już niedługo odbędzie się kolejne z tych wydarzeń, które jest zapewne najbardziej wyczekiwanym eventem w corocznym kalendarzu producenta.

Kilka dni temu świat obiegła wieść o pierwszych oficjalnych zaproszeniach na wydarzenie Apple odbywające się pod sloganem Far Out. Potwierdziły one wcześniejsze przypuszczenia - najbliższa konferencja odbędzie się już dzisiaj, 7 września 2022 roku. Możemy się na niej spodziewać kilku naprawdę ciekawych urządzeń - nie tylko najnowszych telefonów.

Fot. Apple

Wrześniowy event jest jednym z najbardziej oczekiwanych technologicznych zdarzeń roku, gdyż Apple prezentuje wtedy nowe modele swoich iPhone'ów. Oznacza to, że już za kilka dni na światło dzienne wyjdzie nowa seria iPhone 14. Jednak to nie wszystko - firma z nadgryzionym jabłkiem w logo przygotowała też zapewne kilka ciekawych niespodzianek.

Jakie konferencje organizuje Apple w ciągu roku?

Jednak wrześniowa konferencja to nie jedyna, która na stałe gości w repertuarze Apple. zazwyczaj w ciągu roku firma organizuje cztery duże wydarzenia. Każde z nich ma swój zwyczajowy najważniejszy punkt:

Marzec/Kwiecień - iPady oraz budżetowe iPhone'y, najmniejsza konferencja w roku.

- iPady oraz budżetowe iPhone'y, najmniejsza konferencja w roku. Czerwiec - WWDC. Wydarzenie skupione na nowych systemach operacyjnych oraz oprogramowaniu o Apple. Nie zawsze pojawia się na niej sprzęt, a jeśli tak, jest to często sprzęt z najwyższej półki cenowej.

- WWDC. Wydarzenie skupione na nowych systemach operacyjnych oraz oprogramowaniu o Apple. Nie zawsze pojawia się na niej sprzęt, a jeśli tak, jest to często sprzęt z najwyższej półki cenowej. Wrzesień - najważniejsze wydarzenie roku dla Apple - coroczna premiera nowych iPhone'ów. Sa one prezentowane wraz z nowym Apple Watchem.

- najważniejsze wydarzenie roku dla Apple - coroczna premiera nowych iPhone'ów. Sa one prezentowane wraz z nowym Apple Watchem. Październik - premiera nowych MacBooków, Maców oraz iPadów, a także innych produktów.

Wrześniowa konferencja - 7 września 2022

Kilka dni temu w końcu dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie odbędzie się długo oczekiwana, wrześniowa konferencja. Informacje o nadchodzących iPhone'ach 14 - a także o, po raz pierwszy w historii serii, sporych różnicach między nimi - tylko podsycają atmosferę oczekiwania.

Apple w końcu rozesłało oficjalne zaproszenia do wybranych przez siebie przedstawicieli mediów, a także zaprosiło całą resztę zainteresowanych na event odbywający się też online. W tym roku będzie on miał miejsce 7 września 2022 roku, a jego sloganem zostało "Far Out", wraz z gwiezdnym logo Apple

Fot. Apple

Wrześniowa konferencja będzie w pierwszej kolejności stała pod znakiem iPhone'a 14, który zadebiutuje łącznie w czterech wersjach. iPhone 14 i 14 Max (pierwszy z 6,1" ekranem, drugi z 6,7") mają być tańszymi wariantami, które zadebiutują z notchem i procesorem poprzedniej generacji. Z kolei seria 14 Pro/14 Pro Max w końcu pozbędzie się notcha na rzecz dwóch wycięć na kamery z przodu, do tego doda nowy procesor A16 oraz Always on Display - wraz z zupełnie nowymi aparatami. Po raz pierwszy Apple pozwala na aż tak znaczące różnice pomiędzy wersjami zwykłymi i Pro.

Na naszym radarze premier są też zupełnie nowe zegarki od firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Mają to być trzy warianty Apple Watcha - Watch 8, Watch 8 Pro oraz Apple Watch SE 2. Szczególnie wersja Pro może być interesująca dla entuzjastów firmy - będzie ona zdecydowanie droższa od reszty propozycji, jednak ma być zbudowana z innych materiałów i oferować zupełnie nowy design.

Apple lubi też zaskakiwać swoich entuzjastów, od czasu do czasu prezentując na swoich konferencjach urządzenie, którego nikt się nie spodziewał. Firma opatentowała nawet sposób wprowadzenia takich zapowiedzi - stąd wzięło się znane każdemu "One more thing". Wygląda na to, że w tym roku firma z Cupertino może przygotowywać taką właśnie niespodziankę. W tym artykule sprawdziliśmy, co to może być oraz jakie "jeszcze jedne rzeczy" mogliśmy zobaczyć w przeszłości - często były to naprawdę rewolucyjne urządzenia!

Wydarzenie to będziemy mogli obejrzeć już w środę 7 września. W Polsce będzie ono do obejrzenia o 19:00, a jego transmisja odbędzie się online na stronie Apple - więcej informacji można znaleźć w tym linku.

Co dalej? Październikowa konferencja 2022

Wrześniowa konferencja nie będzie jednak ostatnią w tym roku dla firmy z Cupertino. Już około miesiąca później znowu zobaczymy Tima Cooka i rezstę znanych twarzy na scenie, tym razem gotowych zaprezentować trochę inne sprzęty.

Co prawda co jakiś czas październikowy event nie dochodził do skutku, jednak w tym roku jesteśmy prawie pewni, że miesiąc po premierze iPhone'a 14 Apple zaprezentuje kilka kolejnych ciekawych urządzeń. Najbardziej prawdopodobną datą tego wydarzenia jest w tym momencie 12 października, jednak jako że wrześniowy event ma się po raz pierwszy odbyć w środę, ten miesiąc później również może się opóźnić o jeden dzień - do 13.10.

W październiku róznież spodziewamy się bardzo interesujących premier. Oto kilka urządzeń, na które czekamy: