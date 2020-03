Jak korzystać z PornHub Premium za darmo w Polsce?

Po newsie o udostępnieniu wersji premium serwisu PornHuba za darmo, czytelnicy zadają nam pytania, czy można skorzystać z tego w Polsce. Odpowiedź brzmi - tak, można. Wyjaśniamy, w jaki sposób.

Pisaliśmy dzisiaj, że "Pornhub daje Włochom na pocieszenie darmowy miesiąc Premium Access". Krótko potem na maila i nasz profil na Facebooku zaczęły przychodzić pytania, czy można skorzystać z tego w Polsce? Cóż - można. Trzeba tylko zrobić tak, aby dla serwisu dla dorosłych komputer polskiego użytkownika był traktowany tak, jakby znajdował się w słonecznej Italii. Jak można tego dokonać? Odpowiedź jest prosta - skorzystać z sieci VPN. Tego typu połączenie umożliwia wybór serwera, z którego będzie wychodzić ruch sieciowy, a witryna potraktuje wówczas komputer niczym znajdujący się we Włoszech. Wówczas osoba zainteresowana zyska dostęp do PornHub Premium za darmo.

Na jaki serwis VPN postawić? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź, sprawdzając nasz ranking "najlepsze VPN w 2020 roku". Polecamy jednak skorzystanie z oferty NordVPN. Dlaczego? W chwili obecnej dostępna jest tam atrakcyjna promocja - trzyletnia subskrypcja jest tańsza aż o 70%, a po przeliczeniu opłata to zaledwie 3,10 euro/m-c. Normalnie koszt planu trzyletniego wynosi 382,87 euro, a w promocji jest to zaledwie 111,82 euro! Jak łatwo obliczyć - oszczędzasz na tej transakcji ponad 270 euro, czyli niemal 1200 złotych! Do tego każda osoba, decydująca się na taki abonament, otrzymuje gratis dodatkową subskrypcję - może być miesięczna, roczna, na dwa, a nawet trzy lata. Przy maksymalny szczęściu zapłacisz za trzy lata, a trzy kolejne dostaniesz gratis!

Z oferty NordVPN możesz skorzystać na tej stronie.