Jak korzystać z funkcji systemu Windows 11 bez aktualizacji? [PORADNIK]

Istnieje wiele powodów, dla których warto poczekać z aktualizacją do systemu Windows 11. W wielu przypadkach, Twój komputer może nie być gotowy na tę aktualizację, co może znacznie zakłócić Twoje codzienne życie.

Nie trzeba się spieszyć z instalacją Windows 11, aby uzyskać dostęp do niektórych jego najważniejszych funkcji. Chociaż nie dostaniesz całej funkcjonalności i nowego designu bez pełnej aktualizacji, można pobrać kilka osobnych aplikacji lub popracować wokół bieżących ustawień Windowsa 10, aby uzyskać dostęp do nowych funkcji, takich jak aplikacje Android w systemie Windows i wyśrodkowany pasek zadań.

Poniżej przedstawiamy sposoby na to, jak uzyskać najlepsze funkcje Windowsa 11 bez potrzeby aktualizacji starszego systemu.

Wyśrodkowany pasek zadań

Windows 11 oferuje nowy wygląd paska zadań, na którym ikony aplikacji zostały wyśrodkowane. Jest to szczególna zmiana, gdyż Windows tradycyjnie zawsze umieszczał ikony po lewej stronie. Ponieważ Chrome OS i macOS już przyjęły praktykę centrowania ikon w swoich dokach aplikacji, istnieje wiele aplikacji, które pozwalają zrobić to samo w Windowsie 10.

Świetnie nadaje się do tego aplikacja StartIsBack. Służy ona przede wszystkim do zagęszczania menu Start, ale istnieje w niej również opcja, aby wyśrodkować ikony na pasku zadań. StartIsBack posiada bezpłatną wersję próbną, lecz licencja na pełną wersję kosztuje 5 dolarów (ok. 20 zł).

Dla tych, którzy nie chcą płacić, jest aplikacja o nazwie CenterTaskbar, która oferuje możliwość wyśrodkowania ikon aplikacji.

Układy przyciągania

Układy przyciągania w Windows 11 są o wiele bardziej wyrafinowane niż w w starszym systemie, pozwalając łatwo podzielić każdą część ekranu na trzy, a nawet pięć części. Windows 11 umożliwia umieszczanie okien we wszystkich rogach, a elementy sterujące najechaniami oferują więcej opcji rozmieszczania. Można nawet skonfigurować grupy przyciągania, aby te same aplikacje były uruchamiane wspólnie za każdym razem.

Technicznie rzecz biorąc, taka funkcja jest już dostępna w Windows 10, choć jest ona ograniczona do każdej połowy ekranu. Opcję tę można znaleźć w ustawieniach Snap w ustawieniach systemowych. Funkcja ta pozwala na przeciągnięcie okna do krawędzi, które następnie samo automatycznie dopasuje rozmiar do wypełnienia przestrzeni. Jest to pomocne, gdy pracujesz pomiędzy różnymi aplikacjami i potrzebujesz wszystkich informacji widocznych na jednym pulpicie.

Aplikacje systemu Android

Aplikacja Bluestacks, która jest skierowana głównie do gier na Androida przy użyciu maszyny z systemem Windows, to świetne rozwiązanie. Można jej jednak używać do prostszych zadań, takich jak publikowanie zrzutów ekranu i fragmentów tekstu na Instagramie bez podnoszenia telefonu.

Bluestacks jest darmowy i łatwy do zainstalowania. Zamiast polować i pobierać poszczególne pliki APK, możesz zalogować się na swoje konto Google i zacząć pobierać aplikacje powiązane z Twoim kontem bezpośrednio ze Sklepu Play, tak jakbyś był na zwykłym urządzeniu z Androidem. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że nie wszystkie aplikacje na Androida są kompatybilne, ponieważ Bluestacks emuluje na 4-letnim Androidzie Nougat.

Widżety

Widżety w Windows 11 nie są szczególnie rewolucyjne, więc nie powinieneś czuć, że omija Cię coś ważnego. Istnieją jednak aplikacje, które również oferują umieszczanie podobnych informacji przypiętych do pulpitu.

Jedną z nich jest Widget Launcher. Jest to darmowy program do tworzenia widżetów, który pozwala na dopasowanie ich do reszty interfejsu. Widget Launcher zawiera wszystkie podstawowe widżety, od zegarów światowych po kalendarze. Jest nawet widżet kalkulatora do szybkich obliczeń i widżet kanału RSS do śledzenia nagłówków gazet. Jednym z ciekawszych jest monitor CPU, który pokazuje, ile pamięci zużywa przeglądarka w czasie rzeczywistym.

Istnieją też inne, bardziej rozbudowane widżety. Rainmeter to popularne narzędzie open-source do dostosowywania pulpitu, za którym stoi społeczność artystów i programistów. Można też wypróbować Desktop Gadgets, które przywracają podobny wygląd widżetów z czasów, gdy Microsoft nazywał je gadżetami.