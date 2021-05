Jak korzystać z menedżera haseł

Dla bezpieczeństwa, powinno się używać innych haseł na różnych stronach internetowych. Ale jak to wszystko spamiętać? Z pomocą przychodzi menedżer haseł.

Spis treści

Nie powinno się używać tego samego adresu e-mail i hasła do każdego konta online, ponieważ stanowi to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli tylko jedno konto zostanie zhakowane, wszystkie Twoje konta mogą zostać przejęte. Ciężko jednak zapamiętać dziesiątki adresów e-maili i haseł. Tutaj pojawia się menedżer haseł.

Jest to aplikacja lub wtyczka do przeglądarki internetowej, która bezpiecznie przechowuje wszystkie Twoje hasła i wprowadza je za Ciebie, kiedy musisz zalogować się w danej witrynie. W telefonie dobry menedżer haseł powinien mieć możliwość wprowadzania danych logowania do aplikacji, które tego wymagają, takich jak Facebook, Allegro, Netflix.

Co więcej będzie działać na wszystkich urządzeniach, a to co musisz pamiętać, to jedno hasło, aby uzyskać dostęp do swoich danych logowania. Powinieneś użyć do tego na prawdę silnego hasła, lub czytnika linii papilarnych, jeżeli Twój telefon lub laptop oferuje takie rozwiązanie.

Dla przykładu używamy aplikacji LastPass. Zarówno wtyczka jak i aplikacja dostępne są tylko w angielskiej wersji językowej.

Wszystkie tego typu programy działają na podobnej zasadzie. Po założeniu konta użyj adresu e-mail i hasła, które podałeś podczas logowania do aplikacji w telefonie lub wtyczki w przeglądarce internetowej.

Import istniejących haseł

Jeżeli używasz przeglądarki Chrome do zapisywania haseł, możesz je zaimportować do menedżera haseł. Aby to zrobić musisz użyć wtyczki LastPass na komputerze. Po zarejestrowaniu oraz zainstalowaniu wtyczki kliknij ikonę LastPass w prawym górnym rogu Chrome, a następnie Account options > Advanced > Import.

Następnie wybierz z listy Chrome Password Manager, lub inne miejsce, w którym masz je zapisane.

Dodaj nowy dane logowania

Za każdym razem gdy logujesz się do nowego serwisu, którego dane nie są zapisane, możesz je dodać. Zwykle menedżer pyta, czy chcesz zapisać wprowadzone loginy i hasła.

Gdy jesteś na stronie internetowej, na której musisz się zalogować, po prawej stronie pól "login" i "hasło" pojawi się mała ikona. W przypadku LastPass po prostu ją kliknij i dane logowania zostaną automatycznie wypełnione.

W przypadku innych menedżerów haseł, takich jak Bitwarden, może być konieczne kliknięcie ikony w prawym górnym rogu przeglądarki internetowej (jak niżej), a następnie kliknięcie nazwy serwisu lub aplikacji, do której chcemy się zalogować.

W przypadku niektórych witryn możesz przechowywać więcej niż jeden adres e-mail oraz hasło, np. jeśli korzystasz z prywatnego i służbowego maila, lub jeśli dzielisz z kimś komputer i oboje potrzebujecie dostępu do konta na Allegro czy Facebooku.

Logowanie do aplikacji za pomocą menedżera haseł

Korzystając z menedżera haseł w telefonie, musisz przyznać mu uprawnienia do wyświetlania w innych aplikacjach i witrynach internetowych. Należy to robić tylko w przypadku zaufanych aplikacji, takich jak LastPass i Bitwarden.

Automatyczne wprowadzanie danych logowania do witryn internetowych to ogromna oszczędność czasu, ale możesz zrobić to samo z aplikacjami na telefonie. W większości przypadków musisz zalogować się do tej aplikacji tylko raz, ponieważ LastPass zaproponuje wprowadzenie danych logowania, tak jak w przypadku strony internetowej.

Podczas ponownego logowania się do aplikacji, menedżer haseł automatycznie wypełni wszystkie pola.

Korzystaj z zapisanych haseł na wszystkich swoich urządzeniach

Większość menedżerów haseł przetrzymuje Twoje dane logowania w chmurze. Dzięki temu możesz z nich korzystać na wszystkich swoich urządzeniach i przeglądarkach internetowych.

Wystarczy, że na dowolnym urządzeniu lub przeglądarce zalogujesz się do aplikacji lub wtyczki swoim głównym adresem e-mail oraz hasłem (podane podczas rejestracji).

LastPass przechowuje także inne dane, takie jak numery kart kredytowych i debetowych. Przy płatnościach online odpowiednie pola zostaną automatycznie wypełnione.

Po dodaniu wszystkich aplikacji i serwisów internetowych, będziesz mógł się do nich szybko i bezpiecznie logować.

źródło: TechAdvisor