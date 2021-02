Jak kupić certyfikat SSL - przegląd ofert

Certyfikat SSL jest obecnie rzeczą niezbędną dla każdego serwisu i strony online. Pojawiająca się koło adresu https kłódka gwarantuje użytkownikom, że odwiedzana przez nich witryna jest chroniona - dane wysyłane na linii użytkownik-serwer są zaszyfrowane. Sprawdzamy, jaki jest koszt certyfikatu oraz jak można go nabyć?

Spis treści

Certyfikat SSL - darmowy czy płatny?

Certyfikat SSL ma jedno proste - ale jakże ważne! - zadanie. Jest nim szyfrowanie połączenia użytkownika z witryną internetową. To szczególnie istotne w przypadku sklepów online, bankowości internetowej oraz wszelkich innych miejsc, gdzie podajemy swoje dane osobowe. Wiedzą o tym producenci przeglądarek, dlatego wiele z nich - w tym Chrome i Firefox - ostrzega lub blokuje dostęp do witryn nie posiadających ważnego certyfikatu SSL. Widzimy wówczas powiadomienie, że strona jest niebezpieczna, a wejście na nią wiąże się z ryzykiem.

Na pytanie "kto powinien korzystać z certyfikatu SSL?" odpowiedział nam w wywiadzie Tomasz Sobol, Product Cloud Manager OVHcloud:

Z punktu widzenia cyberzagrożeń, SSL jest dziś fundamentalną podstawą każdego serwisu świadczącego usługi w sieci. Jest niezbędny w każdej interakcji, która wymaga logowania albo rejestracji użytkownika, przekazywania danych osobowych oraz danych identyfikacyjnych niezbędnych na przykład podczas autoryzacji płatności online. Certyfikat SSL przyda się właścicielom forów, blogów, firmowych witryn czy serwisów tematycznych, czyli przestrzeni, gdzie zachodzi bezpośredni kontakt z użytkownikiem, ponieważ dzięki SSL odbywa się on w sposób bezpieczny.

Cały wywiad znajdziesz tutaj i zachęcamy do zapoznania się z nim, ponieważ wyjaśnia w przystępny sposób konieczność korzystania z SSL oraz konsekwencje jego braku.

My tymczasem skupimy się na odpowiedzi na tytułowe pytanie - czy lepiej skorzystać z darmowego certyfikatu, czy też lepszy będzie płatny? Tutaj wszystko zależy od wielkości strony oraz możliwości, jakich brak w darmowej wersji, a które pojawiają się w płatnej. Zazwyczaj darmowy certyfikat SSL można otrzymać od hostingodawcy i polecane jest to dla "małych graczy" - czyli osób prowadzących bloga, tworzących wizytówkę firmy itp. Jednak jeśli myśli się o rozwoju strony i oczekuje dużej ilości, wówczas płatny certyfikat SSL jest jedynym rozwiązaniem, które pozostaje. Certyfikat SSL znacznie zwiększa wiarygodność witryny dla Twoich potencjalnych odwiedzających - kłódeczka pokazuje, że dbasz o bezpieczeństwo danych oraz jesteś na bieżąco z aktualnymi standardami. No bo kto wejdzie na stronę, przed którą ostrzega go samo Google?

Jak działa certyfikat SSL?

Zanim sprawdzimy, jakie są obecnie oferty certyfikatów SSL, warto wyjaśnić schemat działania certyfikatu. Pokazując to w prosty sposób:

Twoja przeglądarka wysyła do serwera żądanie potwierdzenia tożsamości

serwer odpowiada, przesyłając kopię certyfikatu SSL

przeglądarka sprawdza jego ważność

jeśli wszystko jest w porządku, rozpoczyna się szyfrowana sesja przeglądarka-serwer

A jeśli serwer nie jest w stanie "pochwalić się" aktualnym certyfikatem? Wówczas wyskakuje wspomniane wcześniej ostrzeżenie przed wejściem na stronę lub zostaje ona automatycznie zablokowana przez mechanizmy ochronne przeglądarki.

Jeśli jesteś na jakiejkolwiek stronie z certyfikatem SSL, możesz sprawdzić go w prosty sposób - kliknij na kłódkę znajdującą się na lewo od adresu - https. W zależności od witryny zobaczysz takie poświadczenia:

Pozwolą one na upewnienie się, że korzystasz ze strony z ważnym certyfikatem.

Certyfikat SSL - przegląd ofert

Wśród ofert płatnych certyfikatów SSL możemy znaleźć ich następujące rodzaje:

EV (Extended Validation) - maksymalny poziom zabezpieczeń, którego nabywca jest mocno weryfikowany przez Urząd Certyfikacji (włącznie z potwierdzeniem telefonicznym tożsamości nabywcy);

- maksymalny poziom zabezpieczeń, którego nabywca jest mocno weryfikowany przez Urząd Certyfikacji (włącznie z potwierdzeniem telefonicznym tożsamości nabywcy); OV (Organization Validation) - bardzo wysoki poziom zabezpieczeń, nabywca musi poświadczyć swoją tożsamość online;

- bardzo wysoki poziom zabezpieczeń, nabywca musi poświadczyć swoją tożsamość online; DV (Domain Validation) - mocny poziom zabezpieczeń, proces weryfikacji nabywcy odbywa się automatycznie.

Każdy można wykupić na okres roku, a czas ten liczy się od dnia wydania certyfikatu, dlatego najlepiej wdrożyć go jeszcze tego samego dnia. O czym warto pamiętać - na jednym serwerze można instalować kilka certyfikatów, więc jeśli masz na serwerze kilka domen, nie będzie żadnych problemów, aby certyfikat otrzymała każda z nich. A jak prezentują się ceny poszczególnych firm hostingowych? Oto nasz przegląd.

Domena.pl - dostawca oferuje certyfikaty SSL typu DV w cenie od 99 złotych za rok. W aktualnej ofercie mamy pięć różnych wariantów, co pozwala na optymalne dopasowanie certyfikatu do potrzeb. I tak na przykład, mając więcej domen, najkorzystniej wychodzi zakup pakietu Comodo PositiveSSL Multi-Domain, który umożliwia wdrożenie certyfikatu dla trzech adresów www.

Niezależnie od wybranego, procedura pozyskania SSL jest bardzo prosta. Na stronie oferty certyfikaty SSL klikasz na Zamów przy wybranym certyfikacie, następnie wypełniasz krótki formularz, zakładasz maila [email protected] (co jest niezbędne do wygenerowania certyfikatu) i dokonujesz płatności.

Po zaksięgowaniu wpłaty na założonego maila otrzymasz wiadomość weryfikacyjną. Po wykonaniu weryfikacji zostaje wygenerowany certyfikat SSL dla Twojej domeny i... gotowe.

home.pl ma trzy propozycje dla osób szukających certyfikatu SSL dla jednej domeny. Są to homeSSL Start (przeznaczenie: blog, strona www, mały e-sklep), homeSSL Biznes OV (duża firma lub e-sklep) oraz homeSSL Premium EV (instytucje publiczne, banki, korporacje). Promocyjne ceny to odpowiednio 24,60 zł, 220,17 zł oraz 490,77 zł za rok. Korzystnie finansowo prezentuje się oferta, w której wraz z certyfikatem zamawiamy instalację. W przypadku konieczności zapewnienia certyfikatu SSL dla wielu domen, oferowane rozwiązania to Multidomain, gdzie można samodzielnie ustawić ilość domen do certyfikacji. A jak wygląda zakup? Po prostu - na stronie z ofertą należy kliknąć Wybieram, a następnie dokonać płatności. Kolejny krok to wybór domeny, która ma otrzymać certyfikat. Następnie należy odebrać e-mail i potwierdzić, że jest się właścicielem domeny. Po potwierdzeniu można aktywować certyfikat w Panelu Klienta home.pl.

nazwa.pl proponuje trzy rodzaje certyfikatów: nazwaSSL (darmowy przy rejestracji domeny!), nazwaSSL Premium (60 zł/rok) oraz nazwa SSL Premium EV (500 zł za rok). Oferują one odpowiednio standardowy, wysoki i najwyższy poziom ochrony. Dwa pierwsze można uzyskać natychmiast, w przypadku trzeciego okres oczekiwania wynosi do siedmiu dni. Tu również procedura zamawiania jest bardzo prosta - należy na stronie dostawcy wybrać certyfikat, zadeklarować, czy kupuje się go jako osoba prywatna czy firma, a następnie wskazać domenę, która ma otrzymać certyfikat. I to wszystko.

OVHcloud oferuje dwa rodzaje certyfikatów: DV oraz EV. W cenie wszystkich rozwiązań hostingowych oferowanych przez firmę dodawana jest standardowa wersja EV Let’sEncrypt. W przypadku certyfikatów płatnych koszt wynosi 221,95 zł za rok dla DV Sectigo oraz 443,94 zł za rok dla EV Sectigo. Ten ostatni zalecany jest tam, gdzie następuje duża wymiana danych na linii użytkownik-serwer, jak np. sklepy internetowe. Wszystkie trzy opcje dostępne są wyłącznie z hostingiem OVH, dlatego aby dokonać zakupu certyfikatu, należy wybrać na stronie dostawcy swój pakiet, a następnie złożyć zamówienie i kierować się instrukcjami.

Kei.pl może zaoferować dwa warianty certyfikatów DV: COMMERCIAL SSL w promocyjnej cenie 29,99 zł za rok lub COMMERCIAL SSL WILDCARD za 99 zł/rocznie. Jaka jest między nimi różnica? Pierwszy chroni domenę główną kei.pl oraz jedną subdomenę www.kei.pl, drugi - domenę główną oraz nielimitowane subdomeny np: firma.kei.pl, crm.kei.pl, panel.kei.pl. W przypadku tego dostawcy należy również wybrać odpowiedni certyfikat na stronie, a następnie potwierdzić zakup. Dalsze instrukcje znajdą się we wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na podany adres. Inne certyfikaty to TRUSTED SSL (OV) za 449 złotych, PREMIUM-EV SSL (EV) w cenie 1 199 zł za rok.

Zdjęcie: Andrea Piacquadio/Pexels