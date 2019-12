Jak kupić telewizor – rozwiązania, które wyróżniają modele QLED

Zakup telewizora nie jest czynnością, którą wykonuje się często. Nabyty model ma posłużyć przez długie lata, dostarczając maksymalnego komfortu w trakcie użytkowania, dlatego decyzji o wyborze telewizora nie należy podejmować pochopnie. W niniejszym poradniku wyjaśnimy Ci, jaki telewizor będzie dla Ciebie najlepszy oraz na jakie cechy zwracać szczególną uwagę. Dzięki temu nabędziesz dokładnie taki model, jakiego potrzebujesz. Szczególną uwagę poświęcimy konstrukcjom Samsung QLED.

Tekst powstał we współpracy z firmą Samsung

Zastosowanie – najważniejsze kryterium wyboru telewizora

Jaki telewizor kupić? Najważniejsze kryterium wyboru telewizora to jego przeznaczenie. Ze względu na zastosowane mechanizmy oraz rozwiązania techniczne, inny telewizor będzie optymalny dla gracza konsolowca, a inny dla osób, które chcą przede wszystkim oglądać filmy i seriale. Ponadto współczesny telewizor to nie tylko możliwość odbioru kablówki czy telewizji satelitarnej, ale domowe centrum rozrywki – można nie tylko podpiąć do niego konsolę, ale połączyć ze smartfonem, korzystać z gier i aplikacji, przeglądać zdjęcia z tabletu itp.

telewizor dla gracza - powinien cechować dużą szybkością odświeżania ekranu, a także niewielkim input lagiem . Termin ten oznacza opóźnienie pomiędzy przesłaniem sygnału a jego wyświetleniem na ekranie. Perfekcyjny input lag to 20 ms, a minimalna granica dla gracza to 40 ms. Przy wyższym opóźnienia mogą być wyraźne – co będzie skutecznie psuć zabawę podczas dynamicznych gier akcji oraz zabaw online. Wiele modeli telewizorów ma dedykowany Tryb Gry , który automatycznie dopasowuje ustawienia tak, aby były one optymalne dla cyfrowych rozgrywek. Takie udogodnienie znajdziemy między innymi w konstrukcjach Samsung. Znajdziemy tam też funkcję Game Motion Plus , poprawiającą płynność i ostrość dynamicznego obrazu. Podczas rozgrywki na telewizorach QLED z pomocą przychodzi również Dynamiczny Korektor Czerni , podnoszący jasność w najciemniejszych obszarach gry.

Kupując telewizor o tak wysokich parametrach, nie musimy się obawiać, że nie będziemy mieli co na nim wyświetlać. Z pomocą przyjdzie nam funkcja Inteligentnego Skalowania, zaimplementowana we wszystkich telewizorach Samsung QLED 4K i 8K. Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji automatycznie koryguje obraz, podnosząc jego jakość.

Niezwykle istotnym parametrem jest również zdolność do odwzorowywania kolorów. Telewizory QLED dysponują niezwykle szerokim gamutem barw dzięki technologii kropki kwantowej, a zastosowanie unikatowego podświetlania dostarcza wyższe kontrasty niż konwencjonalne telewizory LCD. Jeszcze w 2017 roku telewizory QLED przeszły weryfikację przeprowadzoną przez Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), potwierdzającą ich zdolność do wyświetlania 100% Natężenia Kolorów zarówno w ciemnych i jasnych scenach.

Wielkość telewizora ma znaczenie – jaki TV wybrać?

Obecnie w sprzedaży znajdują się telewizory o różnych wielkościach ekranów – nawet ponad 90”. Jakitelewizor wybrać dla siebie? Jest to ściśle uzależnione od dwóch parametrów. Pierwszy – wielkość pomieszczenia, w którym zostanie postawiony telewizor. Drugi – jasność panująca w tym miejscu.

Rozmiar pomieszczenia – ma on wpływ na to, w jakiej odległości przed ekranem możemy zasiąść, co z kolei przekłada się na jego optymalną wielkość. Na dzień dzisiejszy, większość producentów zaczyna swoją ofertę modelami o przekątnej 55-cali. Nie ma w tym przypadku. Rozdzielczości 4K i 8K oferują obraz tak wysokiej jakości, że nawet w małych pomieszczeniach nie będzie utraty szczegółów. Zasady dotyczące przeliczania przekątnej ekranu na odległość obserwowania obrazu już się zdezaktualizowały. Większość ekspertów, wskazuje że powinniśmy sięgać po prostu po największy wariant danego modelu, na jaki nas stać.

Jasność pomieszczenia – telewizor najczęściej stawia się w salonie, który jest zazwyczaj jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc w domu. Podczas korzystania z telewizora za dnia, zwłaszcza w lecie, światło może sprawiać, że na ekranie będzie odbijać się pomieszczenie, psując komfort oglądania. Natomiast wieczorem i w nocy zazwyczaj oglądamy przy sztucznym świetle – które również może odbijać się na ekranie. W takiej sytuacji warto postawić na modele QLED. W modelach QLED 8K oraz w modelach 4K Q90, Q85, Samsung zastosował skuteczną powłokę antyrefleksyjną, której zadaniem jest wyeliminowanie tych nieprzyjemnych efektów.

Jakie pojęcia trzeba znać i dlaczego?

Gdy patrzysz na opis telewizora, widzisz tam mnóstwo informacji – zaczynając od rozdzielczości, kończąc na liczbie portów w obudowie. Przeciętnemu człowiekowi większość podawanych parametrów nic nie mówi, dlatego przygotowaliśmy mały słowniczek pojęć przydatnych w podjęciu decyzji, jaki TV kupić:

Rodzaj matrycy - telewizor może mieć matrycę LCD, OLED, QLED. Czym różnią się poszczególne rodzaje pomiędzy sobą? Przede wszystkim sposobem emitowania obrazu.

LCD to ekran ciekłokrystaliczny, który do wyświetlania używa warstw ciekłych kryształów, podświetlanych diodami LED. Podświetlanie to może odbywać się z boku (na skraju ekranu) lub z tyłu. W obu przypadkach nie dają jednak optymalnego kontrastu, a przy podświetleniu tylnym obudowa telewizora jest wyraźnie grubsza. Ekrany LCD zużywają mało energii i nie są drogie.

HDR – jest to skrót od angielskich słów „High Dynamic Range”. Oznacza technologię, która zwiększa różnicę pomiędzy ciemnymi i jasnymi tonami, co przekłada się na kontrast oraz głębię kolorów.

Smart TV, czyli centrum rozrywki na ekranie

Współczesne telewizory to nie tylko możliwość oglądania audycji telewizyjnych, transmisji sportowych, grania w gry konsolowe czy oglądania filmów z DVD i Blu-ray, ale także korzystania z dobrodziejstw dawanych przez internet.

Czym jest Smart TV ?To określenie na telewizory, które są dostarczane wraz z wbudowanym systemem operacyjnym oraz preinstalowanymi aplikacjami. Łączą się one z internetem przewodowo bądź bezprzewodowo i umożliwiają dostęp do cyfrowej zawartości. Obecnie na rynku mamy kilka różnych systemów stworzonych pod kątem SmartTV, jak Tizen, Android TV czy webOS, jednak wszystkie łączy jedna wspólna cecha – pozwalają na łączenie się z popularnymi serwisami i sieciami społecznościowymi, jak YouTube czy Facebook, mają również przeglądarki internetowe, umożliwiające odwiedzanie dowolnej strony. Nawiguje się nimi za pomocą przycisków na pilocie oraz wyświetlanej na ekranie klawiatury.

Tutaj warto wspomnieć o jednym istotnym wyróżniku telewizorów QLED. Samsung, jako pierwszy producent, udostępnił aplikację Apple TV, która jest w pełni zintegrowana z platformą Samsung Smart TV. Za pośrednictwem aplikacji można korzystać również z platformy VOD Apple TV+, a dzięki wsparciu AirPlay, możliwe jest strumieniowanie na telewizor bezpośrednio z urządzeń z logo Apple.

Czy warto nabyć SmartTV? Zdecydowanie tak, ponieważ rozwiązanie to znacznie zwiększa możliwości oraz ilość zastosowań telewizora. Dzięki temu człowiek nie jest skazany wyłącznie na to, co aktualnie emituje dana stacja – bez problemu można oglądać filmy z YouTube, Netflixa czy korzystać z usług VOD i urządzać sobie własne seanse filmowe.

Funkcje dodatkowe telewizora

Wiele modeli nowoczesnych telewizorów oferuje funkcje dodatkowe, które nie są co prawda niezbędne dla codziennego użytkowania, ale potrafią znacznie ułatwić życie. Często spotykane rozwiązania tego typu, które występują też w telewizorach Samsung, to:

PIP – obraz w obrazie, czyli możliwość oglądania dwóch kanałów w tym samym czasie; jeden z nich wyświetlany jest w okienku na tle drugiego, głównego;

Połączenie Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem . Jest to bardzo praktyczne zwłaszcza podczas umieszczania telewizora na ścianie. Obojętnie od tego, w każdym przypadku można skorzystać z modułu gromadzącego wszystkie niezbędne złącza w jednym miejscu – co pozwala na uniknięcie plątaniny kabli urządzeń zewnętrznych, np. soundbara czy konsoli. Pionierem w tym zakresie jest Samsung ze swoimi modułami One Connect stosowanymi w telewizorach QLED ( QLED 8K Q950R , a także QLED 4K Q85R i Q90R ). Mowa o niewielkiej, łatwej do schowania skrzynce, która zawiera wszystkie istotne złącza. Podłączamy ją do telewizora za pomocą jednego, prawie niewidocznego przewodu, zapewniając sobie tym świetną prezentację odbiornika i porządek w okablowaniu

Jak kupić najlepszy telewizor?

Wybierając model dla siebie, musisz wiedzieć, do czego będzie Ci potrzebny, gdzie stanie oraz co powinien mieć, aby dawać pełen komfort użytkowania. Jako że jest to inwestycja na lata, nie warto szukać najtańszych, ale zainwestować raz a dobrze i cieszyć się doskonałej jakości obrazem w filmach, podczas grania czy przeglądania internetu. Szczególną uwagę w tym sezonie zwracają konstrukcje QLED. Modele z tej serii są traktowane przez producenta jak konstrukcje flagowe, zapewniając użytkownikowi dostęp do praktycznie wszelkich udogodnień opracowanych przez firmę.