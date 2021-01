Jak kupować na Vinted i dlaczego warto?

Vinted przebojem wdarło się na rynek internetowy i mobilny, a funkcjonalność łączy się tu z dbaniem o środowisko. Jak korzystać z platformy? Podpowiadamy.

Spis treści

Z pewnością każdy już słyszał o Vinted. Nic jednak dziwnego, gdyż obecnie niemal wszędzie można natknąć się na reklamy serwisu, a sama platforma stała się przebojem. W jego popularyzacji z pewnością pomogły wydarzenia ostatnich miesięcy i wymuszony reżym sanitarny, przez które większość naszego czasu spędzamy w zaciszu własnego domu. Jednak nawet siedząc w domu chcemy dobrze wyglądać, a dzięki internetowy i technologii nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tych ciężkich czasach poprawić sobie humor nową sukienką czy bluzką. Szczególnie, gdy uda nam się je zdobyć w przystępnej cenie.

Za pomocą Vinted właśnie, możemy kupować wszelkiego rodzaju ubrania i akcesoria modowe. Co jednak w tym wyjątkowego, spytacie? Po pierwsze, jest to forma nowoczesnego second-handu i wpisuje się w nowy trend, dotyczący dawania ubraniom drugiego życia. Nie każdy bowiem wie, że przemysł tekstylno-włókienniczy w procesie produkcyjnym wykorzystuje ogromne ilości topniejących już zasobów wodnych.

Dodatkowo, zarówno pozostałości produkcyjne, jak i ogromne ilości wyrzucanych ubrań stanową znaczną część odpadów zanieczyszczających ziemię. Wbrew więc dawno przebrzmiałemu przekonaniu, że ubrania używane są koniecznością dla ludzi mniej zamożnych, obecnie noszenie ubrań „z drugiej ręki” jest nie tylko trendy, ale to również przejaw troski o środowisko. Nic więc dziwnego, iż modzie tej hołdują największe nazwiska show biznesu i nie tylko, jak choćby uchodząca za ikonę stylu, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych – Michelle Obama. Także polskie celebrytki chwalą się korzystaniem z uroków odzieży używanej, a należą do nich m.in. Edyta Herbuś, Monika Brodka, Maja Sablewska, a nawet uchodząca za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce – Małgorzata Kożuchowska.

Drugą, istotną cechą Vinted jest to, że kupujemy od innych, zwykłych użytkowniczek serwisu, a nie zasilamy konta jakiej firmy czy korporacji. Zabieg taki sprawia, że satysfakcje mają wszystkie strony, zarówno kupujący, który przy okazji porządków w szafie zarabia dodatkowych parę złotych i nie zaśmieca środowiska, jak i kupujący, dając drugie życie ubraniom i mając szansę na znalezienie perełek modowych niedostępnych w sklepach i do tego w niskich cenach.

Vinted – zakładanie konta na Vinted

Mamy dwie możliwości korzystania z platformy Vinted. Pierwsza, to estetycznie wyglądająca, minimalistyczna strona internetowa Vinted, która jest intuicyjna oraz bardzo prosta w obsłudze.

Drugim sposobem, który przypadnie do gustu szczególnie osobom będącym w ruchu lub lubiącym mieć wszystko w zasięgu ręki, jest aplikacja mobilna na smartfony z systemem Android i iOS.

Bez względu na to, czy wybierzemy stronę internetową, czy też ściągniemy i zainstalujemy aplikację, w pierwszej kolejności musimy założyć konto. Możemy założyć zupełnie nowe konto bezpośrednio na stronie (opcja dostępna na górze po prawej stronie) albo w aplikacji (również w prawym, górnym rogu), lub też stworzyć je za pośrednictwem naszego konta Google, Apple lub Facebooka.

Podczas rejestracji nowego konta, należy podać imię i nazwisko, nazwę profilu, adres e-mail oraz hasło. Po zakończeniu i udzieleniu wymaganych zgód, na nasz adres mailowy przyjdzie wiadomość z linkiem potwierdzającym, na który musimy kliknąć i gotowe – można kupować (i sprzedawać jeśli się chce). Oczywiście, możemy też spersonalizować swój profil3 i wedle uznania modyfikować zawarte na nim informacje.

Wyszukiwanie rzeczy na Vinted

Jeśli chodzi o poszukiwanie rzeczy, to już na dole strony głównej mamy wyświetlone oferty. Gdy natomiast szukamy czegoś konkretnego, możemy skorzystać bezpośrednio z wyszukiwarki, znajdującej się na środku, na samej górze (wyszukiwanie jest już domyślnie ustawione na kategorię Przedmioty). Pod spodem znajdziemy także podział na kategorie według odbiorców – Kobieta, Mężczyzna, Dzieci.

Jeśli jednak zjedziemy niżej, możemy wybrać konkretną markę lub jedną z propozycji najpopularniejszych wyszukiwań.

Do każdego produktu dołączone są zdjęcia, cena, rozmiar, a także marka przedmiotu. Po kliknięciu na wybraną rzecz, możemy obejrzeć więcej fotografii i uzyskać dalsze informacje, takie jak: ceny i opcje wysyłki, stan przedmiotu, jego kolor, lokalizacje. Z dodatkowych wiadomości wyświetla nam się także m.in. czas dodania ogłoszenia, a także kto jest sprzedającym.

Jeśli informacje zamieszczone w opisie nie są dla nas wystarczające, mamy też możliwość kontaktu i zadania nurtujących nas pytań bezpośrednio sprzedającemu lub w przypadku braku pewności, możemy dodać przedmiot do ulubionych.

Warto czasami oszczędzić pieniądze na przesyłkach i sprawdzić, czy sprzedający nie ma przypadkiem jeszcze czegoś ciekawego w swojej ofercie, czego dowiemy się zjeżdżając w dół strony.

Kupowanie na Vinted

W momencie, gdy zdecydowaliśmy się już na zakup, klikamy na znaczek Kup teraz po prawej stronie, pod opisem i przechodzimy do szczegółów zamówienia.

Po zweryfikowaniu przedmiotów, które chcemy kupić, wypełniamy niezbędne informacje:

nasz adres

wybieramy metodę płatności (Blik, Dotpay, Karta Płatnicza)

wybieramy sposób wysyłki

Ze względu na regulamin i zasady Vinted, nie ma możliwości płatności za przedmioty poza platformą, np. wybierając przesyłkę za pobraniem. Natomiast do ceny każdego przedmiotu, automatycznie doliczany jest koszt wysyłki (zgodnie z wybraną przez nas opcją) oraz regulaminowa Ochrona kupującego.

Po sprawdzeniu wszystkich informacji, zatwierdzeniu transakcji i dokonaniu płatności - zakup został sfinalizowany, a my musimy już jedynie czekać na przyjście naszego zamówienia.

Ochrona kupującego na Vinted

Ochrona kupującego jest jedną z najciekawszych i najbardziej użytecznych elementów, związanych z zakupami za pośrednictwem Vinted. Jest to bowiem gwarancja ze strony platformy, że w przypadku, gdy nie otrzymamy towaru lub będzie on niezgodny z opisem czy uszkodzony, otrzymamy całkowity i szybki zwrot poniesionych kosztów. Biorąc pod uwagę, iż opcja kosztuje jedynie 4,20 jest to nie tylko konieczne, ale i opłacalne.

Przed zakupami w sieci dobrze sprawdzić kilka rzeczy, a więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Jeśli natomiast potrzebujecie nowego smartfona do zamawiania z Vinted, polecamy m.in. Samsung Galaxy m21.