Jak legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną - przepisy, wymagania sprzętowe

Stale wzrasta popularność elektrycznych jednośladów, jednak w dalszym ciągu wiedza o prawidłowym poruszaniu się jest zbyt mała. Urządzenia, które mogą legalnie znaleźć się na ścieżkach muszą być również zgodne z przepisami. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć wsiadając na rower lub hulajnogę elektryczną!

Spis treści

Jak legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną

Od kilku lat znacząco wzrosła ilość elektrycznych jednośladów na polskich ścieżkach. Użytkownikami są dzieci, nastolatkowie, dorośli, a nawet seniorzy. Na rynku jest tak wiele urządzeń, że niemal każdy może znaleźć idealne urządzenie dla siebie. Popularność jest efektem wielu czynników takich jak m.in. zakorkowanie miast, wzrost cen paliw, konieczność szybkiego przemieszczenia i nie tylko. Nie sposób zapomnieć również o trendzie na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu - gdy wiek lub stan zdrowia nie pozwala na zbyt długie wycieczki, wspomaganie elektryczne staje się pomocne. O zaletach korzystania z nowoczesnych alternatyw wspominaliśmy we wpisie: Jaki rower elektryczny składany wybrać - przeglądamy oferty oraz Hulajnoga elektryczna z siedzeniem - jaką wybrać? Tymczasem, pora przyjrzeć się przepisom i regulacjom, które mogą różnić się w zależności od kraju i jednoznacznie wpływają na zachowanie bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Gdy mowa o hulajnogach, pierwsze z nich weszły w życie dopiero w maju ubiegłego roku, dotyczą konkretniej UTO - pojazdów napędzanych elektrycznie.

Źródło: Unsplash/Okai Vehicles

Kto i gdzie może poruszać się elektrycznymi jednośladami?

Jak wynika z Art 33.d Prawa Ruchu Drogowego (Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy), hulajnogą elektryczną może kierować każdy posiadający kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T (po ukończeniu 10 roku życia). W przypadku strefy zamieszkania, mogą być to również młodsze dzieci, jednak wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Wraz z osiągnięciem pełnoletności, nie wymaga się jakichkolwiek uprawnień.

Zobacz również:

Pojazdy elektryczne są przeznaczone do korzystania przez jedną osobę. W przypadku przewożenia jednośladem towarów, zwierząt, dodatkowych osób (a w tym dzieci) - grozi nam mandat w wysokości 300 złotych. Poruszanie się jest możliwe wyłącznie na wyznaczonych ścieżkach, aby nie utrudniać ruchu pieszym. Jeśli wybrana droga to uniemożliwia, możemy skorzystać z szosy, na której prędkość wiąże się z ograniczeniem do 30 km/h. W innym przypadku bylibyśmy zagrożeniem zarówno dla siebie, jak i aut mogących poruszać się ze znacznie większą prędkością. W tym zakresie również przewiduje się kary za niestosowania do przepisów. Jeśli przekroczymy prędkość lub nie ustąpimy pierwszeństwa, policja może wystawić mandat w wysokości 300 złotych. Jeśli poruszamy się po chodniku, prędkość musi wynosić maksymalnie około 6 km/h - nie jest to więc ani komfortowe, ani praktyczne. Tym samym, warto wybierać trasę na podstawie dostępności ścieżek rowerowych.

Źródło: Unsplash/Vlad B

Jakie wymagania musi spełniać hulajnoga elektryczna?

Wraz z dniem 01/01/2022 uregulowano w przepisach wymagania dotyczące parametrów hulajnóg, aby poruszanie się nimi było w pełni legalne oraz bezpieczne. Co więcej, jeśli sprzęt nie spełnia określonych regulacji, właściciel może zostać pociągnięty do konsekwencji prawnych. Wśród najważniejszych elementów, które powinna mieć każda hulajnoga znajduje się co najmniej 1 hamulec, stopka, sygnalizator dźwiękowy, oświetlenie tylne i przednie oraz odblaski. Hulajnoga może ważyć maksymalnie 30 kilogramów, a jej długość nie powinna przekraczać 140 centymetrów. Co więcej, na urządzeniu powinny znajdować się dane producenta. Warto zaznaczyć, że jego obowiązkiem jest nałożenie blokady, która uniemożliwia poruszanie się hulajnogą szybciej niż 20 km/h. Nawet jeśli jej parametry umożliwiają osiąganie wyższych prędkości, jest to niezgodne z regulacjami prawnymi i może zostać obarczone srogim mandatem. W świetle danych z taryfikatora, za przekroczenie 30 km/h grozi aż do 400 zł kary. Wartości wzrastają wraz z osiąganą prędkością, tak więc nie jest to górna granica.

Źródło: Unsplash/Varla Scooter

Czego nie wolno robić podczas poruszania się na elektrykach?

Choć hulajnogi elektryczne są zaliczane do UTO, w wielu kwestiach przepisy prawne są niemal identyczne, jak w przypadku pojazdów mechanicznych. Mowa tu m.in. o tak podstawowych zasadach jak unikanie prowadzenia pod wpływem alkoholu. W przypadku nietrzeźwości od 0,2 - 0,5 promila, jest to zagrożone karą w wysokości 1000 złotych. Każda wartość powyżej, może zakończyć się mandatem na sumę 2500 złotych. Z mniej oczywistych zasad należy pamiętać o prawidłowym parkowaniu i niepozostawianiu hulajnóg w nieodpowiednich miejscach. Gdy na rynek trafiły pierwsze firmy umożliwiające wynajem pojazdów na minuty, była to prawdziwa zmora dla mieszkańców i pieszych, ponieważ użytkownicy pozostawiali pojazdy niemal w każdym miejscu. Na ten moment przepisy jasno określają, że jednoślad nie powinien utrudniać ruchu drogowego, a tym samym zachować 1,5 m przestrzeni na chodniku.

Hulajnogi elektryczne z siedziskiem

Zdawałoby się, że wyposażenie jednośladu w siedzenie nie zmienia zbyt wiele. Niestety i to okazuje się być owiane tajemnicą, albowiem przepisy w tym zakresie są niejasne. Na ten moment, regulacje wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z 15 stycznia 2013 r. Niemniej, W tym zakresie posłowie mają pewne wątpliwości*, stąd tak wiele nieporozumień. Wnoszą, że takowa hulajnoga elektryczna może zamienić się w motorower (mimo że de facto nim nie jest), a wówczas, obowiązywałoby nas zarejestrowanie takiego pojazdu, obowiązkowe ubezpieczenie i nie tylko. Ponadto, jeśli uznamy hulajnogę za motorower, będzie musiała być ona zgodna z jego wytycznymi.

Jeśli masz wątpliwości co do jakichkolwiek zapisów, warto przyjrzeć się m.in. ustawie z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy Prawo Ruchu Drogowego.

*Prawo.pl - hulajnoga elektryczna z siodełkiem to już motorower.