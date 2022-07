Jak legalnie poruszać się rowerem elektrycznym? Przepisy, wymagania

Rowery elektryczne są coraz częściej użytkowanymi pojazdami na polskich szosach. Ich funkcjonalność oraz możliwości są jednak na tyle kuszące, że wyższa cena nie zniechęca przyszłych właścicieli do zakupu. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę, że prawo reguluje poruszanie się elektrykami - poznaj przepisy oraz wymagania sprzętowe dla rowerów elektrycznych w Polsce.

Tytułem wstępu, warto mieć świadomość, jak identyfikowany jest rower elektryczny w myśl aktualnie obowiązujących przepisów:

Art. 2, ustęp 47 Prawa o ruchu drogowym:

Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Rower elektryczny - klasyfikacja, normy

Aby móc legalnie poruszać się elektrykiem, należy mieć świadomość, z jakim rodzajem roweru elektrycznego mamy do czynienia. Regulują to przepisy, a w tym Europejska Norma (EN 15194:2018). Najczęściej spotykamy się z pedelcem tj. rowerem, którego wspomaganie działa wyłącznie z równoczesnym pedałowaniem użytkownika. Wówczas, jest to środek transportu zgodny z wyżej wymienionym Art. 2 ust. 47. Niestety komplikacje zaczynają się wtedy, gdy posiada on manetkę, a dodatkowo większą moc silnika - w świetle prawa, jest to kategoria L1e-A. Kolejno, rower lub e-bike mogący rozpędzać się do 45 km/h jest uznawany za motorower, który klasyfikuje się jako kategorię L1e-B (Art. 2 ust. 46 Kodeksu drogowego). Choć powszechnie wszystkie z nich są nazywane rowerami elektrycznymi, różnią je nie tylko parametry, ale i regulacje prawne wobec poruszania po drogach/ścieżkach publicznych. Dziś skupiamy się na najpopularniejszym rodzaju określanym jako pedelec.

Rower elektryczny - kto i gdzie może się nim poruszać?

Prawo ściśle określa, kto może poruszać się rowerem elektrycznym - wszystkie osoby, które ukończyły 10 lat lecz nie są pełnoletnie, muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osiągając pełnoletniość, prawo nie stosuje żadnych ograniczeń wiekowych oraz dokumentacyjnych. Warto nadmienić również, że powinniśmy poruszać się wyłącznie wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi, a gdy nie ma ku temu sposobności - dostępnymi drogami publicznymi. W dalszym ciągu mowa tu wyłącznie o rowerach elektrycznych o mocy silnika do 250 Watt, bez manetki. Gdy mowa o pojazdach o większej mocy nie mamy prawa korzystać ze ścieżek rowerowych, ponieważ pojazdy motorowerowe mogą poruszać się wyłącznie przystosowanymi do ruchu szosami.

Rower elektryczny - wymagania sprzętowe

Aby poruszanie się było bezpieczne dla Ciebie oraz innych uczestników ruchu, pedelec musi posiadać szczególne wymagania. Co więcej, niestosowanie się do ustanowionych przepisów może zwiastować słony mandat.

Wymagania i ograniczenia - pedelec

Maksymalna moc silnika: 250 Watt

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Brak zasilania gazowego (manetki)

Silnik pracuje wyłącznie z równoczesnym podejmowaniem pracy (pedałowanie)

Rower elektryczny - mandat, grzywna?

Postanowiliśmy zebrać znaczną część wykroczeń użytkowników rowerów elektrycznych, którą są sowicie karane. Oto lista, do której stosowanie się jest konieczne - nie tylko ze względu na możliwość ukarania, ale i zachowanie bezpieczeństwa.

Jazda przez pasy dla pieszych: 200 zł.

Przekroczenie prędkości: zgodnie z taryfikatorem mandatów.

Jazda bez karty rowerowej: 1500 zł.

Jazda po alkoholu: od 0,2 - 0,5 około 1000 zł, od 0,5 stężenia we krwi - nawet do 2500 zł.

od 0,5 stężenia we krwi - nawet Brak spełnienia technicznych wymogów: od 200 zł.

Czy konieczna jest rejestracja roweru elektrycznego?

Użytkowanie pewnych rodzajów rowerów wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych norm oraz przepisów. Wśród nich znajdują się motorowery tj. speed bike, są to rowery elektryczne o wyższej mocy niż 250 Watt oraz rozpędzające się do 45 km/h. Jednoślad musi przejść certyfikację, a na jej podstawie wystawiana jest homologacja. Jako właściciele pownniśmy zadbać m.in. o:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Rejestracja w urzędzie gminy

Okresowe przeglądy diagnostyczne

W przypadku motorowerów należy również zadbać o konieczne wyposażenie, a w tym tablicę rejestracyjną, dwa hamulce, światła (mijania, tylne, boczne), dzwonek oraz lusterko. Każde odstępstwo od ww. skutkuje nałożeniem mandatu, dla przykładu - brak rejestracji to około 500 zł.

