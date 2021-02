Jak monitorować dostępność PlayStation 5 w sklepach? [Aktualizacja]

Chciałeś kupić PlayStation 5 w przedsprzedaży, ale we wszystkich sklepach widnieje napis "wyprzedane"? Zdarza się, że witryny internetowe uzupełniają braki, a my znamy sposób, dzięki któremu dostaniesz powiadomienie, jeżeli nowa konsola Sony będzie ponownie dostępna.

Spis treści

Siedzenie i odświeżanie w kółko stron internetowych może być męczące, szczególnie, gdy hasło "wyprzedane" widnieje od rana. Frustracja wzrasta proporcjonalnie w stosunku do czasu spędzonego na szukaniu dostępnej sztuki konsoli PlayStation 5. Jednak jest na to prosty sposób, który oszczędzi i czas i nerwy, a przy okazji pozwoli nam na zakup produktu Sony.

Distill Web Monitor

Najprostszym rozwiązaniem problemu jest zainstalowanie rozszerzenia Distill Web Monitor. Możemy je pobrać i dodać do przeglądarki Google Chrome, a następnie odpowiednio skonfigurować. Pozwoli to nam na otrzymywanie powiadomień w sytuacji, gdy nakład konsol zostanie zwiększony w ulubionych przez nas sklepach. Jak to zrobić?

Po zainstalowaniu rozszerzenia należy utworzyć konto i zalogować się. Następnie należy wpisać strony internetowe, które chcemy monitorować. Listę popularnych sklepów wraz ze stanem dostępu PlayStation 5 znajdziesz klikając w link: Gdzie najtaniej zamówić pre-order PlayStation5?

Źródło: Distill Web Monitor

Teraz wystarczy zaznaczyć dokładny fragment witryny, który chcemy monitorować. Można wybrać całą stronę lub jej część - na przykład tam, gdzie jest napisane "Brak w magazynie" lub "Obecnie niedostępne". Dzięki temu rozszerzenie będzie regularnie skanować fragment i poinformuje Cię, jeżeli zauważy jakąś zmianę.

Źródło: Distill Web Monitor

Kiedy wszystko jest gotowe, to można ustawić częstotliwość skanowania. Do wyboru jest analiza strony co kilka minut lub nawet kilku sekund. Za pomocą ustawień istnieje możliwość zmiany stylu powiadomień: czy ma im towarzyszyć sygnał dźwiękowy lub wyskakujące okienka. Jeżeli Distill Web Monitor wyszczególni jakąś zmianę na analizowanych przez niego stronach, od razu Cię poinformuje i wtedy będziesz w stanie szybko dodać konsolę do koszyka. Bez nerwów i bez stresu.

Newsletter

Przykład ze strony mediaexpert.pl

Najprostszym sposobem na monitorowanie dostępności konsol jest zapisanie się do newslettera. Większość sklepów internetowych oferuje taką usługę za każdym razem, gdy produkt zostanie tymczasowo wyprzedany. W takim wypadku wystarczy jedynie wpisać swój adres e-mail, na który chcemy by przyszła informacja o dostępności i zaakceptować regulamin. Gdy to zrobimy na naszą skrzynkę pocztową przyjdzie wiadomość od razu, gdy tylko sklep zwiększy pulę sprzedaży urządzenia.