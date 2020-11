Jak najszybciej zdobywać doświadczenie w CoD Black Ops Cold War

Premiera Call of Duty Black Ops Cold War już za nami, jednak dla wielu graczy, to tak naprawdę dopiero początek przygody.

Spis treści

Fani gier z serii Call of Duty wiedzą, że "wbijanie" kolejnych poziomów i odblokowywanie nowej zawartości jest często bardzo żmudnym zadaniem. Dlatego też przygotowaliśmy dla was kilka porad, które pomogą wam szybciej zdobywać kolejne levele.

Jeśli możesz, zadbaj o wsparcie

Niestety, już na wstępie musimy podkreślić, że w Call of Duty Black Ops Cold War nie ma drogi na skróty, chcąc osiągnąć jak najwyższy poziom musicie po prostu dużo grać, a dodatkowo osiągać przy tym dobre wyniki. W trakcie rozgrywki możecie zyskać sporo dodatkowego doświadczenia dzięki medalom, które otrzymujecie za wyjątkowe osiągnięcia podczas danego meczu.

W Call of Duty Black Ops Cold War czeka na graczy wiele wyzwań

Znacznie łatwiej o dobry rezultat, gdy u boku ma się sprawdzonego kompana. Jeśli gracie w Call of Duty Black Ops Cold War na konsolach PlayStation 4 (a wkrótce na PS5), to zdecydowanie warto łączyć się w drużyny. Dzięki współpracy Sony i Activision, posiadacze sprzętu japońskiego producenta mogą liczyć na 25% więcej zdobywanego doświadczenia gdy są w grupie. Niestety, użytkownicy Xboksów i PC nie mogą liczyć na podobne bonusy. W ich przypadku pozostaje jedynie zdobycie specjalnych tokenów przyspieszających zdobywanie punktów doświadczenia bądź wypatrywanie specjalnych wydarzeń i weekendów z podwójnym XP.

Wybieraj najlepsze tryby

Nie ma co ukrywać, że "lwią część" doświadczenia będziecie zdobywać za zabójstwa. Warto zatem zadbać, aby było to jak najbardziej wartościowe "kille". Chcąc możliwie jak najlepiej wykorzystać swój czas w grze, warto zwrócić uwagę na konkretne tryby, szczególnie te oparte na konkretnych celach jak: Fireteam: Dirty Bomb, Dominacja, Hardpoint czy Kontrola.

Eliminujcie przeciwników z głową

Walka w tych trybach znacznie częściej skupiona jest wokół konkretnych celów, sprawia to, że okazji do zabójstw będziemy mieli po prostu więcej. Dodatkowo, gra nagradza nas za wszelkie działania w obrębie krytycznych punktów. Oznacza to, że pokonani przeciwnicy gwarantują nam znacznie więcej doświadczenia, gdy np. bronimy konkretnego punktu w "Kontroli".

Pamiętaj o wyzwaniach

Twórcy Call of Duty Black Ops Cold War zadbali o to, abyśmy mieli co robić przez nadchodzące miesiące. System progresji jest niezwykle rozbudowany. Ma to swoje dobre i złe strony. Na nudę z całą pewnością nie będziemy narzekać, ale nieustający grind może być dla wielu graczy męczący. Warto zatem na początku obrać sobie kilka konkretnych celów i w ich kierunku podążać. W zdobywaniu doświadczenia mogą nam pomóc również wyzwania. Na przykład, za 500 eliminacji wybraną bronią w trybach multiplayer, otrzymujemy specjalną odznakę oraz 5000 punktów doświadczenia. Szczególnie na początku wyzwania są dość proste i gwarantują spory zastrzyk punktów XP. Nie bójcie się zatem regularnie zmieniać broni i wyposażenia, aby zmaksymalizować korzyści z wyzwań. Skupianie się na jednej broni nie jest najlepszym rozwiązaniem, bowiem każde kolejne wyzwanie jest coraz trudniejsze do realizacji i zajmuje więcej czasu.

